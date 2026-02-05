Армии ФРГ не хватает 80 000 солдат для выполнения обязательств перед НАТО.

С 18 лет юноши в Германии обязаны заполнить онлайн-анкету и пройти медицинское обследование. Германии не хватает 80 000 солдат для выполнения обязательств перед НАТО. Правительство пытается повысить привлекательность службы - подросткам с 15 лет можно несколько дней провести в армии.

Нидерландский телеканал NOS побывал в таком учебном военном лагере в Ганновере.

"Я всегда думал, что солдаты выглядят хорошо. Я часто видел сильных мужчин и женщин и думал: я тоже хочу быть таким," - говорит Доминик.

Власти заявляют, что учитывая военную агрессию России в Украине и растущую угрозу для остальной Европы, необходимо лучше подготовиться к обороне страны.

"Сначала я следила за событиями в России и Украине. Но теперь я говорю: что будет, то будет", - рассказывает участница добровольной программы для молодежи.

Если нехватка сохранится, правительство оставит открытой возможность проведения жеребьевки для выбора тех, кто будет нести службу.

"У меня такого раньше не было. До сих пор все здесь были добровольцами", - признается военный инструктор лагеря для молодежи.

За пределами военного комплекса на улицах Ганновера среди молодежи наблюдается гораздо меньший энтузиазм:

- Я не говорю: да, я пойду туда.

- Почему-то я не могу себе представить, что у меня есть оружие; это не для меня.

- После школы я лучше займусь социальной работой.





