«Summer star» -2018 – международный турнир объединил более пятисот спортсменок из 9 стран мира

Масштабный турнир по художественной гимнастике «Summer star» прошёл в спорткомплексе Международного гуманитарного университета. В Одессу приехали более полутысячи спортсменок из девяти стран. Уровень традиционного, уже четвертого международного турнира «Summer star» с каждым годом растет, а количество участниц и команд увеличивается. В этом году спорткомплекс МГУ собрал более 500 юных участниц из девяти стран.

Я приезжаю в Одессу на соревнования уже третий год подряд и приезжаю только на «Summer star», я очень люблю эти соревнования, очень люблю этот зал, он большой и просторный. К тому же, турнир с каждым годом расширяет свои границы, в этом году в Одессу приехало уже 9 стран, участие принимают юные гимнастки с нескольких континентов. Несмотря на то, что это всё-таки соревнования, здесь царит невероятно тёплая, дружеская атмосфера, все дети уезжают с этого турнира счастливыми, - поделилась впечатлениями от участия в турнире тренер команды Объеденных Арабских Эмиратов Анинна Ярец.

Я очень люблю Украину и соревнования в Одессе для меня самые любимые. Мне нравится украинский стиль художественной гимнастики я планирую и дальше заниматься этим красивым видом спорта и мечтаю выступать на Олимпийских играх, - рассказала о своей мечте юная гимнастка из Египта Элина Фати-Халика.

Команда Израиля впервые принимает участие в международном турнире по художественной гимнастике «Summer star». Тренер команды Регина Давыдова впечатлена уровнем проведения турнира:

Мы первый раз на этом турнире и нам всё очень нравится, организация на очень высоком уровне, соперницы сильные. Мы привезли на этот турнир пять гимнасток разного уровня, очень долго готовились к этим соревнованиям, конечно переживаем и надеемся на победу.

Спортсменки из Израиля Ирис и Адем на международных соревнованиях «Summer star» выиграли золото, они не скрывают своей радости от победы:

Нам здесь очень нравится, было комфортно выступать в этом зале. Мы очень рады, что победили.

Соревнования традиционно организовывает выпускница Одесской Юракадемии Виктория Бузуян. Мастер спорта Украины по художественной гимнастике, которая принесла много побед и медалей сборной страны, выросла в спортивной семье и начинала свою тренерскую карьеру еще в студенческие годы.

Когда я поступила в Национальный университет «Одесская юридическая академия», я одновременно тренировалась, тренировала, училась и выступала и на открытии этого прекрасного спортивного комплекса нашего университета я выступала с гимнастическим номером. Когда я вышла на площадку, у меня возникла мысль о том, что я хотела бы организовать здесь турнир по художественной гимнастике и вот спустя 5 лет моя идея воплотилась в жизнь, этот турнир стал ежегодным и с каждым годом он приобретает всё большую популярность. Очень хотелось бы, чтобы было побольше таких людей, как Сергей Васильевич Кивалов, который строит такие залы, такие спорткомплексы в первую очередь для детей, он помогает им развиваться в своём виде спорта за что ему большое уважение, - сказала организатор соревнований Виктория Бузуян.

Победителей и призеров традиционно награждал кубками, медалями и другими ценными подарками народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Сегодня я хочу поблагодарить родителей спортсменов за то, что они занимаются развитием своих детей, верят в их победы и во всём поддерживают. Также я хочу отдельно отметить старание тренеров, которые даже в такие сложные для нашей страны времена в условиях отсутствия финансирования, тем не менее не бросили своё призвание, они вкладывают в своих воспитанников душу и растят настоящих звёзд отечественного спорта. Глядя на этих юных талантливых ребят, я могу с гордостью сказать, что художественная гимнастика в нашем городе и в нашей стране возрождается и динамично развивается!

Дорогие спортсмены, уверен, что у Вас впереди ещё много ярких спортивных побед и вы ещё не раз прославите нашу страну своими спортивными достижениями! Я желаю, чтобы сегодня Вам сопутствовала удача, вера в победу и хороший настрой! - считает Сергей Кивалов.

Теперь спорткомплекс Международного гуманитарного университета стал настоящим домом для художественной гимнастики в Одессе. Этот зал более года назад стал новой тренировочной базой воспитанниц специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Черноморец» и местом для проведения масштабных всеукраинских и международных турниров. По словам опытных тренеров, таких залов в стране единицы.

Вы же знаете, что у нас на самом деле очень мало подходящих спортивных комплексов, а базу с высокими потолками вообще днём с огнём не отыскать. А в этом зале есть все необходимые условия для тренировочного процесса гимнасток. Традиционно хотим сказать спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за предоставление базы, это единственный такой спорткомплекс в нашем городе и вдвойне приятно, что он находится у моря, - поблагодарила главный судья соревнований Юлия Атрушкевич.

Для многих юных гимнасток этот турнир стал первым шагом в спортивной карьере. Такие соревнования необходимы для развития и молодым украинским тренерам - здесь можно и набраться опыта и увидеть в действии подопечных. А на трибунах громкую поддержку будущим чемпионам обеспечивают родители. Этот треугольник и является определяющим - считает Николай Бузуян. На этом турнире - его дочь организатор, а внучки выступают, выигрывают медали и дебютируют на большой арене.

Взаимоотношение ребёнка, тренера и родителя должны быть в одном ключе. Когда есть альянс трёх, тогда есть определённый уровень достижения той цели, которую вы перед собой ставите, - уверен Николай Бузуян.

Следующий традиционный и крупный международный турнир по художественной гимнастике “Winter star” в спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоится уже этой зимой.