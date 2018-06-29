 
Информация к новости
  • Просмотров: 290
  • Дата: Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Праздник грации и красоты. Уже второй год подряд в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» на главной сцене города, возле памятника Дюка, проходит международный конкурс «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018».

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

В соревновании принимают участие представительницы Украины, Израиля, Албании, Эстонии, Германии, Румынии, Молдовы, Киргизстана, Беларуси, Болгарии и Австрии. В этот же день состоялся финал национального конкурса «Мисс туризм Украина».

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Miss Tourism International» - это проект, который проходит второй год, мы возобновили его после очень большого перерыва, и он получил большой резонанс по всему миру. У нас было очень много заявок в этом году, был отбор. Это достаточно интересный проект, дающий определенный стимул, потому что девушки демонстрируют свои особенные возможности, свои таланты, успехи и конечно внешние качества - это все очень важно сегодня,
- прокомментировала Директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Национальный и международный конкурсы традиционно проходили при поддержке народного депутата Украины, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Одессе как всегда одного праздника мало, нужно сделать еще праздник. Сегодня праздник красоты, молодости и туризма в нашем городе, конкурс под названием «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018», на проект приехало 15 стран-участниц. Особенно я хочу выразить благодарность президенту Одесской юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову. Из года в год он постоянно поддерживает наши проекты и мы очень благодарны, что настоящие одесситы поддерживают такие проекты как национальные, так и международные,
- отметила организатор конкурса «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018» Татьяна Савченко.

В состав жюри вошли известные представители культуры, искусства, шоу-бизнеса и «Мисс Одесса-2018»,  студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника ШуваловаДевушка начала свою карьеру еще на конкурсе красоты «Мисс Академия»  в родном университете, а сейчас профессионально оценивает участниц международного конкурса и готовится к участию в конкурсе «Мисс Украина - 2018».

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Для каждой девушки, каждый конкурс особо важен в жизни, это начало их творческого пути, их карьеры. Мой путь начался с конкурса красоты «Мисс Академия-2017», а на данный момент я уже являюсь «Мисс Одесса-2018». Я очень рада, что мне сегодня  посчастливилось принять участие в этом конкурсе красоты в новом для себя амплуа – в качестве члена жюри, это очень значимо для меня, прежде всего это новый опыт, новые эмоции и возможность быть причастной к этому важному событию в мире красоты,
 - рассказала  представительница жюри конкурса, «Мисс Одесса-2018» Вероника Шувалова.

На этот раз победительницей «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018» стала участница из Кыргызстана Алтынай Абдимомунова. А почетный титул «Miss Tourism Black Sea» получила выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяна Акуленко.

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Данный конкурс - это прекрасная возможность для всех нас заявить о себе, показать свои таланты. Конкурс красоты - это тоже своего рода соревнование, так как здесь выбирают лучшую из лучших красавицу. Я очень горжусь тем, что училась в Национальном  университете «Одесская юридическая академия» - совсем недавно я получила  диплом магистра права и хочу сказать, что на протяжении всех лет обучения в академии меня поддерживали, вселяли уверенность в себе, в принципе благодаря чему я и решилась принять участие в данном конкурсе.   Я действительно очень люблю свой университет, очень благодарна его президенту Сергею Васильевичу Кивалову и всем преподавателям за то, что имела возможность учиться в самом лучшем учебном заведении, и хочу посвятить сегодняшнюю свою победу своему родному университету,
 - с восторгом рассказала победительница конкурса Татьяна Акуленко.

Эксперты уверены, что у Татьяны большие перспективы участия в национальных и международных конкурсах, и одесситка успешно продолжит победные традиции Одесской Юракадемии.

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Напомним, недавно студентка Юракадемии Виктория Ганусовская получила титул «Королева Украины-Planet-2018» и уже в конце лета на конкурсе красоты в Грузии будет бороться за звание самой красивой девушки планеты.

 

Галерея

prev

Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 