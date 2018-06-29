Студентка Одесской Юракадемии завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea 2018»

Праздник грации и красоты. Уже второй год подряд в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» на главной сцене города, возле памятника Дюка, проходит международный конкурс «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018».

В соревновании принимают участие представительницы Украины, Израиля, Албании, Эстонии, Германии, Румынии, Молдовы, Киргизстана, Беларуси, Болгарии и Австрии. В этот же день состоялся финал национального конкурса «Мисс туризм Украина».

Miss Tourism International» - это проект, который проходит второй год, мы возобновили его после очень большого перерыва, и он получил большой резонанс по всему миру. У нас было очень много заявок в этом году, был отбор. Это достаточно интересный проект, дающий определенный стимул, потому что девушки демонстрируют свои особенные возможности, свои таланты, успехи и конечно внешние качества - это все очень важно сегодня, - прокомментировала Директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Национальный и международный конкурсы традиционно проходили при поддержке народного депутата Украины, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

Одессе как всегда одного праздника мало, нужно сделать еще праздник. Сегодня праздник красоты, молодости и туризма в нашем городе, конкурс под названием «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018», на проект приехало 15 стран-участниц. Особенно я хочу выразить благодарность президенту Одесской юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову. Из года в год он постоянно поддерживает наши проекты и мы очень благодарны, что настоящие одесситы поддерживают такие проекты как национальные, так и международные, - отметила организатор конкурса «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018» Татьяна Савченко.

В состав жюри вошли известные представители культуры, искусства, шоу-бизнеса и «Мисс Одесса-2018», студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова. Девушка начала свою карьеру еще на конкурсе красоты «Мисс Академия» в родном университете, а сейчас профессионально оценивает участниц международного конкурса и готовится к участию в конкурсе «Мисс Украина - 2018».

Для каждой девушки, каждый конкурс особо важен в жизни, это начало их творческого пути, их карьеры. Мой путь начался с конкурса красоты «Мисс Академия-2017», а на данный момент я уже являюсь «Мисс Одесса-2018». Я очень рада, что мне сегодня посчастливилось принять участие в этом конкурсе красоты в новом для себя амплуа – в качестве члена жюри, это очень значимо для меня, прежде всего это новый опыт, новые эмоции и возможность быть причастной к этому важному событию в мире красоты, - рассказала представительница жюри конкурса, «Мисс Одесса-2018» Вероника Шувалова.

На этот раз победительницей «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018» стала участница из Кыргызстана Алтынай Абдимомунова. А почетный титул «Miss Tourism Black Sea» получила выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяна Акуленко.

Данный конкурс - это прекрасная возможность для всех нас заявить о себе, показать свои таланты. Конкурс красоты - это тоже своего рода соревнование, так как здесь выбирают лучшую из лучших красавицу. Я очень горжусь тем, что училась в Национальном университете «Одесская юридическая академия» - совсем недавно я получила диплом магистра права и хочу сказать, что на протяжении всех лет обучения в академии меня поддерживали, вселяли уверенность в себе, в принципе благодаря чему я и решилась принять участие в данном конкурсе. Я действительно очень люблю свой университет, очень благодарна его президенту Сергею Васильевичу Кивалову и всем преподавателям за то, что имела возможность учиться в самом лучшем учебном заведении, и хочу посвятить сегодняшнюю свою победу своему родному университету, - с восторгом рассказала победительница конкурса Татьяна Акуленко.

Эксперты уверены, что у Татьяны большие перспективы участия в национальных и международных конкурсах, и одесситка успешно продолжит победные традиции Одесской Юракадемии.

Напомним, недавно студентка Юракадемии Виктория Ганусовская получила титул «Королева Украины-Planet-2018» и уже в конце лета на конкурсе красоты в Грузии будет бороться за звание самой красивой девушки планеты.