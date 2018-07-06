Соцопрос: Одесситы против повышения тарифов на холодную воду и считают его не обоснованным

Своевременность депутатской инициативы и актуальность проблемы завышенных тарифов подтвердил социологический опрос, проведенный специалистами Центра политических и социологических исследований «Аргумент» среди одесситов.

Соцопрос был проводился в начале этого месяца, опрошено 800 жителей Одессы, теоретическая ошибка выборки при доверительном интервале 0,95 не превышает 3,6%. Как барометр общественного мнения опрос в целом показал негативное отношение респондентов к предстоящему повышению тарифа на холодную воду.

Подавляющее большинство респондентов 94,1% негативно оценивают грядущее повышение тарифов на холодное водоснабжение. Так 62.5% из них считают это результатом действий существующей власти, а 31,6% опрошенных оценивают повышение тарифов как спекуляцию и только 3,3% считают ситуацию объективно сложившейся, а 2,6% затрудняются ответить.

Дороговизна холодной воды проявила себя в высоком долевом выражении при оплате коммунальных услуг. Так 56,9 % опрошенных считают, что доля оплаты за воду составляет от 20 до 50% от всей суммы платежа за коммуналку.

Грядущее повышение цен на воду 87,4 % опрошенных считают экономически необоснованным изъятием средств у населения, тогда как только 10,9 % затрудняются ответить.

Социологический опрос выявил так же осведомленность респондентов относительно инициативы народного депутата Сергея Кивалова о необходимости пересмотра цен на услуги водоснабжения об указанной инициативе знают 77,4 % опрошенных.