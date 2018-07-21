Анастасия Тодорова завоевала три медали на всеукраинском первенстве по гребле на байдарках

В городе Днепре завершился чемпионат Украины по гребле на байдарках, который стал отборочным для участия украинской сборной в чемпионате мира. По результатам соревнований выпускница Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова завоевала сразу три медали – две золотых и одну серебряную. Важно отметить, что спортсменка одержала победу в олимпийских видах программы – первое золото она получила в дисциплине байдарка-четвёрка на дистанции 500 метров, второе – байдарка-одиночка на дистанции 200 метров, ну а в дисциплине байдарка-двойка на дистанции 500 метров удостоилась серебра. Таким образом, Анастасия подтвердила своё право на безусловное участие в чемпионате мира по гребле сразу по двум дисциплинам - байдарке-четвёрке и байдарке-одиночке.

На сегодняшний день Анастасия Тодорова – среди лидеров сборной Украины по гребле на байдарках и одна из лучших спортсменок Одесской области. В прошлом году она окончила Международный гуманитарный университет и получила диплом магистра права с отличием. Сейчас Анастасия является спортсменом-инструктором Министерства молодёжи и спорта Украины и входит в основной состав национальной сборной Украины по гребле.

За время обучения в университете девушка одержала множество важных побед в своей спортивной карьере - стала победителем и призёром Кубка мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы по гребле на байдарках и удостоилась звания мастера спорта Украины международного класса. Анастасия стартовала на олимпийской дистанции 500 м в составе экипажа байдарки-четверки, который завоевал серебро на чемпионате Европы-2015 и получил олимпийскую лицензию на участие в Олимпийских играх-2016. Вместе с Инной Грищун Анастасия Тодорова завоевала также бронзовую награду еще в одной олимпийской дисциплине - байдарке-двойке на дистанции 500 м. В 2016 году спортсменка приняла участие в двух финалах Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины, тогда до олимпийской медали ей не хватило в буквальном смысле доли секунды.

В годы обучения Анастасии в Международном гуманитарном университете её наставником был преподаватель кафедры физического воспитания МГУ Олег Калиберда. По его словам, именно трудолюбие и целеустремлённость помогли девушке добиться таких больших достижений в спорте:

Анастасия всегда была невероятно целеустремлённой и трудолюбивой. Многие удивлялись, как ей удавалось всё успевать – готовится к соревнованиям, часто ездить на соревнования как по Украине, так и заграницу, и при этом учиться на отлично. И она действительно смогла прекрасно совместить спорт и учёбу – в студенческие годы она удостоилась звания мастера спорта Украины международного класса, завоевала ряд блестящих побед. Хочу отметить, что важная роль в становлении Анастасии, как профессиональной спортсменки, отведена именно тому, что она училась в Международном гуманитарном университете. Благодаря усилиям президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова, создана современная спортивная база, которая включает в себя инфраструктурные объекты европейского уровня. Главная гордость – спортивный комплекс на 8-й станции Большого Фонтана, где проводятся всеукраинские и международные соревнования, а также тренируются наши студенты, звезды отечественного спорта,

- рассказал Олег Калиберда.

Анастасия Тодорова выступает от физкультурно-спортивного клуба «Химик» Одесского припортового завода и входит в состав школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец».

Чемпионство – это всегда круто. Очень рада, что на чемпионате Украины мне удалось пройти дистанцию так, как я хотела. Конечно, некоторые моменты ещё нужно доработать, усовершенствовать, ведь спринт не прощает даже небольших ошибок. На предстоящий чемпионат мира ставлю очень высокие цели – задача минимум – завоевать призовое место, задача максимум – кончено же, выиграть. Есть хороший настрой, есть силы, есть драйв, а поэтому думаю, что у меня всё получится,

- выразила уверенность Анастасия Тодорова.

Спортсменка является кандидатом в национальную сборную команду Украины для участия в летних Олимпийских Играх 2020 года в Токио. Для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, необходимо завоевать специальную лицензию, которая даётся спортсменам, показавшим высокие результаты в целом ряде соревнований. Важнейшим среди таких соревнований станет предстоящий в августе чемпионат мира по гребле, к которому сейчас усиленно готовится Анастасия Тодорова. Кончено, завоевать призовое место на мировом первенстве – задача не из лёгких, однако девушка настроена решительно.