Триумф преподавателя Одесской Юракадемии на чемпионате Европы по дзюдо

Настоящим триумфом завершилось участие украинской сборной в чемпионате Европы по дзюдо – наши спортсмены завоевали бронзу, опередив одну из сильнейших сборных команд Европы – сборную Франции. Украинские спортсмены поэтапно боролись с командами Венгрии, Турции, Чехии и Франции. Решающей стала победа преподавателя Национального университета «Одесская юридическая академия», воспитанника Центра спортивных единоборств университета Александра Гордиенко. В финальной схватке с французом – чемпионом мира по дзюдо 2018 года среди молодёжи Александр использовал свой коронный приём подхват и чистым броском за 20 секунд победил соперника, досрочно окончив встречу. Победа Александра принесла преимущество нашей сборной и позволила занять третье общекомандное место по итогам чемпионата Европы по дзюдо 2018 года.

Как прокомментировал сам Александр Гордиенко, одержать победу было достаточно непросто, ведь в состав сборной Франции входит очень много сильных титулованных спортсменов и лишь собранность и стойкий командный дух помогли нашим дзюдоистам победить более рейтинговую сборную.

В финале чемпионата Европы мы боролись с французами, сразу скажу, что у наших соперников изначально было преимущество - в сборной Франции много сильных титулованных спортсменов, ребята очень хорошо физически и тактически подготовлены. Но у нас была очень дружная сплочённая команда и хорошая поддержка, благодаря чему мы боролись очень старательно, как в последний раз и нам удалось победить более рейтинговые команды,

- рассказал о своём участии в чемпионате Европы по дзюдо 2018 Александр Гордиенко.

В нынешнем году чемпионат Европы по дзюдо проходил по олимпийской программе, мужские и женские составы сборных разных стран сражались друг с другом «стенка на стенку». Это связано с тем, что на предстоящих Олимпийских играх впервые за всю историю состоятся командные соревнования по дзюдо по трём весовым категориям: «до 63 килограмм», «до 70 килограмм» и «более 70 килограмм» - у женщин, «до 73 килограмм», «до 90 килограмм» и «свыше 90 килограмм» - у мужчин. Одесский спортсмен Александр Гордиенко имеет все шансы принять участие в Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, но для этого ему необходимо завоевать олимпийскую лицензию. Впереди Александра ожидает участие в ряде турниров гран-при, кубках Европы, чемпионатах Европы и мира 2018 и 2019 годов. Сейчас Александр усиленно готовится к участию в чемпионате мира по дзюдо, который состоится 22-25 сентября в городе Баку (Азербайджан). На этом соревновании нашему дзюдоисту очень важно показать максимально высокий результат, ведь уже сейчас идёт формирование рейтинга на право участия в Олимпийских играх.

Саша очень целенаправленно готовится к предстоящим соревнованиям, с большими физическими нагрузками, участвует во всех обязательных спортивных мероприятиях. Недавно он ездил на учебно-тренировочные сборы в Японию, где собрались все звёзды мирового дзюдо, затем были сборы в Испании, ну а совсем скоро предстоят сборы в Минске, сразу после которых тренировочный процесс продолжится на олимпийской базе в Конча-Заспе в Киеве. И такая тщательная подготовка вполне оправдывает себя, ведь дзюдо на сегодняшний день очень популярно во всём мире и входит в тройку самых рейтинговых видов спорта среди олимпийских дисциплин. Я очень рад, что в последнее время наша страна уверенно повышает свои позиции в дзюдо как на Европейском континенте, так и во всём мире. Об этом красноречиво говорят и результаты недавнего чемпионата Европы по дзюдо, где наша сборная смогла победить сильнейшую в Европе сборную Франции. В том числе и благодаря упорству и воле к победе Александра Гордиенко, который принес нашей сборной преимущество над французами мы ещё раз доказали, что украинские спортсмены не только сильные физически, но и сильные духом,

- с гордостью отметил Заслуженный тренер Украины, обладатель 6-го дана дзюдо Иван Иванович Чертов.

На данный момент Александр Гордиенко является 9-ти кратным чемпионом Европы и чемпионом мира по ряду спортивных единоборств, многоразовым чемпионом Украины по дзюдо, самбо, сумо, борьбе на поясах. Начиная с 2013 года, Александр Гордиенко подряд выиграл 3 чемпионата Украины по дзюдо, что является уникальным достижением для нашей страны. На протяжении 2014-2015 годов стал многократным призёром кубков мира и этапов серии гран-при. Вошёл в историю отечественного спорта, завоевав бронзовую медаль на Первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в г. Баку (Азербайджан). В своё время за весомый вклад в развитие спорта Александру Гордиенко наряду с другой выдающейся спортсменкой Анастасией Тодоровой присуждена ежемесячная стипендия Одесской областной государственной администрации. Будучи профессиональным спортсменом, Александр Гордиенко одновременно строит научную карьеру – недавно он защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук и сейчас успешно преподаёт на кафедре общетеоретической юриспруденции Национального университета «Одесская юридическая академия».

На базе Одесской юридической академии уже более 20 лет подряд функционирует созданный по инициативе его президента Сергея Кивалова Центр спортивных единоборств. За эти годы воспитанники Центра завоевали более ста медалей высшей пробы на престижных всеукраинских и международных соревнованиях по самым различным видам боевых искусств. Буквально на днях представитель Одесской юридической академии Александр Вересюк вернулся с чемпионата мира по сумо, который проходил в Китае, откуда привёз две бронзовые медали - в абсолютной и в командной борьбе. Среди выдающихся спортсменов Центра также стоит отметить Галину Ковальскую, которая на сегодняшний день является чемпионкой Европы по самбо и действующей чемпионкой мира по панкратиону (раздел грэпплинг-ги). Как видим, силами грамотного руководства и с помощью правильных установок отечественный спорт развивается, а украинские спортсмены достигают всё новых и новых высот.

Ну а мы будем продолжать следить за успехами выдающегося одесского спортсмена Александра Гордиенко и других воспитанников Центра спортивных единоборств Одесской юридической академии.