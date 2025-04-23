Пока Украина изо всех сил борется за доступ к европейским рынкам, готовясь к жесткой конкуренции после отмены торговых преференций со стороны ЕС, новый удар может прийти не с востока, как мы привыкли, а с запада — и не от Брюсселя, а из Вашингтона.

Недавнее решение Дональда Трампа о введении повышенных ввозных пошлин на европейские товары, включая аграрную продукцию, может иметь неожиданные и крайне болезненные последствия для украинского молочного рынка. Европа, теряя конкурентоспособность на американском направлении, будет вынуждена искать новые каналы сбыта. И Украина — ближайший, открытый и уязвимый рынок — становится естественным направлением для этих излишков.

Сыр по цене молока

Для украинского потребителя это может выглядеть привлекательно: красивая упаковка, известный европейский бренд, цена ниже, чем у местного аналога. Но за этой внешней выгодой скрывается угроза коллапса отечественного производства. Наши молочники уже сегодня работают на грани выживания. Повышение цен на корма, енергоресурсы, логістику — всё это давит на себестоимость продукции. И если на прилавках появится поток европейского сыра по демпинговым ценам, это станет смертельным ударом по всей цепочке: от фермера до переработчика.

Государство — в спячке

На этом фоне реакция государства — точнее, её отсутствие — вызывает серьёзные опасения. Ни прогноза, ни антикризисного плану, ни даже попытки зафиксировать проблему. Хотя всё очевидно: если Европа теряет один рынок, она будет компенсировать за счёт других. И Украина, к сожалению, с её либеральной торговой политикой и слабой внутренней защитой — идеальный кандидат для «экспорта по остаточному принципу».

Где антидемпинговые расследования? Где тарифные ограничения? Где элементарное стратегическое планирование?

Пора просыпаться

Премьеру Денису Шмыгалю и его команде стоит срочно проснуться и заняться реальной защитой внутреннего рынка. Украина не должна быть отстойником для чужих излишков. Тем более, когда речь идёт о таком важном секторе, как продовольственная безопасность.

Сегодня — сыр, завтра — мясо, послезавтра — овощи. Мы рискуем не просто потерять производство, а остаться без продовольственного суверенитета.

Пока ещё не поздно, нужно действовать. Иначе завтра «украинська молочка» останется только в музеях — как память о том, как государство снова проспало беду.