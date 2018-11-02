Масштабная программа благоустройства прибрежных склонов в Одессе продолжается

Студенты Одесской Юракадемииприходят на склоны потрудиться, используя каждый погожий денек.

В 70-80-90-е годы прошлого столетия в нашем городе бытовалапрактика: большинство учебных заведений, в том числе высших, проводили субботники по благоустройству города. Преподаватели школ и вузов вместе со студентами и учениками, вооружившись соответствующим инвентарем, выходили в погожие дни на аллеи парков и прибрежных склонов для уборки и озеленения подшефных территорий. Особенно большое внимание уделялось в те годы озеленению прибрежных склонов – от Ланжерона и до самого мыса Большой Фонтан. Тогда строительство в этой оползнеопасной зоне было жестко регламентировано, а склоны укреплялись именно путем высадки растений с мощной корневой системой.

Сегодня эта славная и полезная традиция практически утрачена, и лишь у немногих руководителей, мотивируемых подлинной любовью к Одессе и всему, что с ней связано, хватает энергии и энтузиазма возродить традицию, вовлекая в нее молодежь. Вот, например, в последние недели октября студенты и преподаватели Одесской юридической академии находили возможность по нескольку раз в неделю выходить группами на прибрежные склоны в районе 8-й станции Большого Фонтана.

Я считаю, мы четко должны знать: если мы любим свой город, хотим чтобы он был зеленый и чтобы имел хорошие спуски к морю – мы должны потрудиться. Мы убедились: когда высаживаем на склонах деревья, то получаем наилучший результат, а самое главное – долговечный, потому что сосна – дерево-долгожитель, и чем больше она растет, тем лучше удерживает грунт своими корнями. Если бы мы не проводили здесь такую работу, то была бы такая же ситуация, как на 16-й станции Фонтана, как в Крыжановке, как в Ильичевске, где участки сползают в море.Я, как народный депутат, отправил обращение и к премьер-министру, чтобы выделили денежные средства из государственного бюджета на берегоукрепительные работы.

- говорит президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университетаСергей Кивалов.

Действительно, за последние полтора-два десятилетия здесь высажено уже около 20-ти тысяч хвойных деревьев и кустарников. Их по эстафете передают из выпуска в выпуск студенты Юракадемии и Международного гуманитарного университета. За деревьями здесь бережно ухаживают, удобряют и поливают их. А когда видят, что какое-то деревце плохо приживается – пересаживают его в менее агрессивную среду, на участок склона, где ветры дуют потише, а солнышко пригревает сильнее. С каждым годом парковая зона на этом участке склона все больше радует местных жителей.

Мы давно здесь живем и помним, каким запущенным был этот склон. Зелени было мало, а мусора – много. Лестница была деревянная, аварийная. Сегодня здесь приятно проводить время с детьми и с животными. Жители нашей улицы сами стараются поддерживать здесь порядок, но, к сожалению, иногда это бывает сложно делать. Вот, бывает, приезжают сюда такие «отдыхающие», что не только мусорят, но и деревья поджигают, а ведь они живые, их жалко. И хорошо, что есть такой человек, как Сергей Васильевич, который без устали стремится все это исправить и заботится, чтобы все было красиво и хорошо.

- говорит здешний старожил Николай Иванович.

Действительно, люди все разные. И часто то, что нас радует, некоторым дурно воспитанным личностям кажется просто невыносимым. Видимо, существует некая психическая деформация у таких людей, стремящихся изуродовать, искалечить все красивое. К счастью, в Одесской юракадемииобратная тенденция - здесь стремятся (и успешно) привить любовь к Одессе даже студентам из других регионов.

Вот студент факультета прокуратуры и следствия Павел. Он – будущий прокурор, приехал из Ивано-Франковска.

Я хорошо умею высаживать деревья, научился дома. И вот решил: скоро выпуск, надо оставить после себя добрый след в этом городе. Может, через какое-то время сюда мои дети приедут учиться, я смогу показать им «мое» дерево. А может, и сам буду приезжать – обязательно приду в это красивое место.

- говорит Павел.

Действительно, парк на склоне радует глаз. А о том, что здесь было прежде, напоминают остатки строительного и бытового мусора, на которые натыкается лопата при рытье лунок для посадки деревьев.

Сейчас самое время для высадки растений. Я надеюсь, что у нас есть в запасе еще добрый месяц хорошей погоды, но работа намечена большая, и потому мы собираемся здесь так часто, как только можем. Мы показываем, как это нужно делать. А если оставить эту работу – в скором времени здесь вырастут тридцатиэтажные жилые дома. Для того чтобы этому воспрепятствовать мы каждое высаженное дерево берем на баланс, тогда его уничтожение влечет за собой серьезные санкции.

Здесь, по территории, которая принадлежит Одесской Юракадемии и Международному гуманитарному университету, проходит трасса Здоровья. Безусловно, мы контролируем ход работ на этом участке, стремимся, чтобы эта часть трассы была образцовой. А для этого недостаточно просто уложить плитку. Обратите внимание, с левой стороны идет трасса Здоровья, а мы здесь высаживаем деревья. По другую сторону трассы - спортивная площадка с тренажерами. Вот это будет настоящая трасса Здоровья. И я благодарен моим коллегам и студентам за участие в этом ответственном проекте, которым я, признаться, горжусь.

- говорит Сергей Кивалов.

Вдохновленные примером студентов, к субботнику присоединились параспортсмены.

Они прибыли на состязания по настольному теннису в спорткомплекс МГУ на 8-й станции Большого Фонтана со всей страны. Участники кубка области решили помочь молодежи: благоустройство города спортсмены считают долгом каждого одессита.

Мы проводим соревнования, место для которых предоставил президент Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов. Поздравляя нас с открытием соревнований, он упомянул о том, что здесь в это время проходит субботник, и важно, чтобы высаженные сегодня сосны прижились. Среди нас есть очень серьезные специалисты по высадке сосен, и, конечно, мы решили присоединиться к этой акции, потому что нам небезразлична судьба этих склонов, Трассы здоровья, которая здесь будет проходить, да и вообще всего нашего города.

- говорит присоединившийся к субботнику председатель Одесской областной организации инвалидов Олег Прохоров.

Очень важно сохранять природу, а если есть возможность улучшить – посадить дерево, привести в порядок территорию – почему бы и нет? Считаю, к этому каждый должен стремиться.

– поддерживает Олега спортсменка Маргарита Буняева.

Хотелось бы, чтобы это было ежедневно. Но так как не получается, то используем любую возможность, - говорит участник кубка области Олег Соколов. – Это очень важно для нас, для одесситов – это наш воздух, это наше будущее.

А местные старожилы, на чьих глазах преобразились склоны и набережная, гордятся своим народным депутатом.

Вы видите эту лестницу, какая она добротная и ухоженная? Это единственный благоустроенный спуск к морю на всем обозримом участке побережья. Раньше был проход в районе Мореходного переулка, но сейчас там ведется строительство дома, и доступ к тропинке перекрыт, да и сама тропинка засыпана строительным мусором. А эта лестница была еще в бытность «Красных Зорь», ее реконструировали еще в шестидесятые годы. А с тех пор склон сползал, ступени рассыпались, а у властей никогда не было денег и желания ремонтировать лестницу. И только в последнее время, когда построили спорткомплекс, Сергей Кивалов восстановил лестницу и поставил перила. А вдоль лестницы, вы видите, устроены лотки для стока воды, чтоб не размывало склон. По-хозяйски всесделано.

- говорит жительница улицы Береговой Людмила Ивановна.

Разумеется, поле деятельности не ограничивается лишь этим участком побережья. Инициативные студенты одесских вузов также проводят подобные субботники во многих городских парках – парке Победы, парке Шевченко, территории Межрейсовой базы моряков и в других районах.