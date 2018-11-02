Масштабная программа благоустройства прибрежных склонов в Одессе продолжается

Студенты Одесской Юракадемииприходят на склоны потрудиться, используя каждый погожий денек.
В 70-80-90-е годы прошлого столетия в нашем городе бытовалапрактика: большинство учебных заведений, в том числе высших, проводили субботники по благоустройству города. Преподаватели школ и вузов вместе со студентами и учениками, вооружившись соответствующим инвентарем, выходили в погожие дни на аллеи парков и прибрежных склонов для уборки и озеленения подшефных территорий. Особенно большое внимание уделялось в те годы озеленению прибрежных склонов – от Ланжерона и до самого мыса Большой Фонтан. Тогда строительство в этой оползнеопасной зоне было жестко регламентировано, а склоны укреплялись именно путем высадки растений с мощной корневой системой.
Сегодня эта славная и полезная традиция практически утрачена, и лишь у немногих руководителей, мотивируемых подлинной любовью к Одессе и всему, что с ней связано, хватает энергии и энтузиазма возродить традицию, вовлекая в нее молодежь. Вот, например, в последние недели октября студенты и преподаватели Одесской юридической академии находили возможность по нескольку раз в неделю выходить группами на прибрежные склоны в районе 8-й станции Большого Фонтана.
- говорит президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университетаСергей Кивалов.
Действительно, за последние полтора-два десятилетия здесь высажено уже около 20-ти тысяч хвойных деревьев и кустарников. Их по эстафете передают из выпуска в выпуск студенты Юракадемии и Международного гуманитарного университета. За деревьями здесь бережно ухаживают, удобряют и поливают их. А когда видят, что какое-то деревце плохо приживается – пересаживают его в менее агрессивную среду, на участок склона, где ветры дуют потише, а солнышко пригревает сильнее. С каждым годом парковая зона на этом участке склона все больше радует местных жителей.
- говорит здешний старожил Николай Иванович.
Действительно, люди все разные. И часто то, что нас радует, некоторым дурно воспитанным личностям кажется просто невыносимым. Видимо, существует некая психическая деформация у таких людей, стремящихся изуродовать, искалечить все красивое. К счастью, в Одесской юракадемииобратная тенденция - здесь стремятся (и успешно) привить любовь к Одессе даже студентам из других регионов.
Вот студент факультета прокуратуры и следствия Павел. Он – будущий прокурор, приехал из Ивано-Франковска.
- говорит Павел.
Действительно, парк на склоне радует глаз. А о том, что здесь было прежде, напоминают остатки строительного и бытового мусора, на которые натыкается лопата при рытье лунок для посадки деревьев.
Здесь, по территории, которая принадлежит Одесской Юракадемии и Международному гуманитарному университету, проходит трасса Здоровья. Безусловно, мы контролируем ход работ на этом участке, стремимся, чтобы эта часть трассы была образцовой. А для этого недостаточно просто уложить плитку. Обратите внимание, с левой стороны идет трасса Здоровья, а мы здесь высаживаем деревья. По другую сторону трассы - спортивная площадка с тренажерами. Вот это будет настоящая трасса Здоровья. И я благодарен моим коллегам и студентам за участие в этом ответственном проекте, которым я, признаться, горжусь.
- говорит Сергей Кивалов.
Вдохновленные примером студентов, к субботнику присоединились параспортсмены.
Они прибыли на состязания по настольному теннису в спорткомплекс МГУ на 8-й станции Большого Фонтана со всей страны. Участники кубка области решили помочь молодежи: благоустройство города спортсмены считают долгом каждого одессита.
- говорит присоединившийся к субботнику председатель Одесской областной организации инвалидов Олег Прохоров.
– поддерживает Олега спортсменка Маргарита Буняева.
А местные старожилы, на чьих глазах преобразились склоны и набережная, гордятся своим народным депутатом.
- говорит жительница улицы Береговой Людмила Ивановна.
Разумеется, поле деятельности не ограничивается лишь этим участком побережья. Инициативные студенты одесских вузов также проводят подобные субботники во многих городских парках – парке Победы, парке Шевченко, территории Межрейсовой базы моряков и в других районах.