Універсум одеських колекцій: у галереї ARTODESSA презентували нове видання про хранителів культурної пам’яті

12 лютого 2026 року в Галерея ARTODESSA, що розташована у Літній театр Міського саду, відбулася презентація першого випуску збірки «Універсум під назвою Одеса. Історії колекціонування» — унікального видання, присвяченого людям, які зберігають культурну та історичну спадщину міста.

Координатор проєкту та укладач книги Катерина Піменова представила видання, що об’єднало десять ілюстрованих інтерв’ю з відомими одеськими колекціонерами. У центрі уваги — особисті історії, мотиви та філософія людей, для яких колекціонування стало справою життя і формою служіння культурі.

Відкриваючи презентацію, виконувач обов’язків директора Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеська міська рада Федір Стоянов підкреслив важливу роль колекціонерів у збереженні культурної спадщини:

— Наше завдання — збирати та зберігати все найцінніше в Одеса. Саме колекціонери допомагають зберігати творчу спадщину міста та України, віднаходячи в одеських двориках, у різних куточках Одеси її живу історію.

Видання стало результатом багаторічної дослідницької та організаційної роботи. Основою для нього послугували матеріали конференцій «Одеські колекції», проведених у 2024 та 2025 роках. Ці форуми об’єднали колекціонерів, науковців, музейних працівників, журналістів і представників міської влади, створивши майданчик для обміну досвідом і осмислення ролі приватних колекцій у формуванні культурної пам’яті.

Символічно, що презентація зібрала широке коло творчої інтелігенції — колекціонерів, художників, літераторів, музикантів, які своєю діяльністю щоденно збагачують культурний простір України. Атмосфера заходу стала підтвердженням того, що колекціонування — це не лише захоплення, а й важлива місія зі збереження і передачі майбутнім поколінням духовних і матеріальних цінностей.

Організатори планують зробити збірку регулярним виданням, розширюючи її новими матеріалами та історіями, що розкриватимуть багатогранний світ одеських колекцій. Таким чином, «Універсум під назвою Одеса» має всі шанси стати своєрідним літописом культурної пам’яті міста — живим свідченням любові одеситів до своєї історії та мистецтва.







