В Одессе начались работы по формовочной обрезке японских софор на Театральной площади. Специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» традиционно проводят их в конце зимы, перед началом вегетации, чтобы подготовить деревья к новому сезону.

Первые софоры на площади были высажены в сентябре 1895 года, в этом году им исполнится 131 год. Эти деревья являются государственными ботаническими памятниками природы местного значения.

Сегодня озеленители работают вручную, используя секаторы, чтобы омолодить кроны. Плавучая форма кроны японской софоры не естественна — она создается искусственно, поэтому регулярная подрезка необходима для поддержания декоративного вида.

В текущем году специалисты КП «Горзелентрест» планируют провести формовочную обрезку 470 деревьев плакучей формы на объектах города, включая Городской сад, парк им. Т.Г. Шевченко, гидропарк «Лузановка» и другие.

Для справки: софора японская – листопадное дерево, которое в родных широтах (Япония, Китай, Корея) может достигать 20–30 метров, а в наших широтах – 10–12 метров. Это долгожитель, способный прожить 500 лет и более. В Одессе софоры начали использовать для озеленения ещё в 1920-х годах.

