Между Украиной и США продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности. В то же время Вашингтон настаивает на достижении полной договоренности между Киевом и Москвой по мирному соглашению, прежде чем они будут готовы предоставить какие-либо гарантии безопасности.

Прорыва в переговорах между Украиной и Россией пока нет: Москва не готова отказываться от территориальных требований по полному контролю Донбасса, от которого не готова отказываться и Украина. Из-за этого мирный процесс заторможен. Об этом говорится в материале издания Politico, которое пообщалось с западными чиновниками.

В то же время один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа подчеркнул, что американский президент не пытается использовать соглашение о гарантиях безопасности для давления на Владимира Зеленского относительно будущих уступок.

"Он (Трамп — ред.) хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать (гарантии безопасности — ред.). Он не хочет просто подписать, если это в дальнейшем будет препятствовать мирным переговорам. Так какой смысл в этом?", — отметил чиновник.

Территория остается ключевым вопросом

Американский чиновник подчеркнул, что Россия в дальнейшем требует взять под контроль всю территорию Донбасса, тогда как Украина не готова идти на уступки в этом вопросе. Поэтому переговоры не продвигаются.

В то же время он верит в то, что обе стороны готов договариваться: "Обе стороны достаточно сильно укоренились, но я думаю, что все чувствуют, что есть путь вперед".

На следующей неделе должен состояться новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Ожидается, что именно на них может быть достигнут прогресс.

Однако специальный представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает "разрываться" между переговорами по Ирану и по завершению войны в Украине, что усложняет переговорный процесс еще больше.

Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что Европа пока не увидела никакой готовности к достижению результатов переговоров.

"Мы до сих пор не видели ни одного признака того, что Россия настроена серьезно, ни в отношении мирных переговоров, ни в отношении их результатов", — сказала в интервью министр иностранных дел Латвии Байба Браже.





"Поэтому, по крайней мере пока, мой вывод заключается в том, что Россия все еще пытается провести эти так называемые мирные переговоры, результаты которых они не могут получить на поле боя", — заявила Байба Браже.





Во время Мюнхенской конференции Зеленский будет просить о большем количестве ПВО

Ожидается, что Зеленский в эти выходные на Мюнхенской конференции попытается призвать к усилению давления на Россию и показать единство с Европой. Зато чиновники ЕС надеются, что США будут еще больше делать для того, чтобы бороться с теневым флотом России, после того как Индия пообещала не покупать российскую нефть.

По словам Зеленского, он намерен рассказать о потребностях Украины в противовоздушной обороне, а также продемонстрирует усилия страны по экспорту оружия с целью финансирования производства беспилотников. Он также намерен встретиться с Макроном и другими европейскими чиновниками и, как он делал это раньше, настаивать на необходимости увеличения объемов оружия.

"Мы готовы открыть много совместных производств. Есть также несколько пакетов помощи, которые я лично надеюсь обсудить, там нужны мои контакты с партнерами", — резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Россия пытается заставить США отказаться от наработок переговоров с Украиной и Европой в пользу американо-российского урегулирования, что почти полностью базируется на неизменных с начала полномасштабного вторжения РФ требованиях Кремля.

Перед этим в России пожаловались, что в заявлениях лидеров Европейского Союза отсутствуют какие-либо упоминания о "гарантиях безопасности" для России, а без этого, как отмечают в Кремле, достичь мирных договоренностей невозможно.

