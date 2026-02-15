Международный валютный фонд согласился отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов – требования о введении НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых платформ и сохранения военного сбора.

Источник: премьер-министр Украины Свириденко во время общения с журналистами, передает Суспільне

Детали: Ожидается, что новая кредитная программа будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета директоров МВФ. По словам премьера, изменить условия удалось после визита в Киев главы Фонда Кристалины Георгиевой. По договоренности с МВФ, все четыре условия теперь должны быть выполнены уже после утверждения советом директоров новой программы.

Прямая речь Свириденко: "Чувствительные вопросы программы МВФ – налогообложение ФЛП. Здесь важны детали. В работе с МВФ мы договорились о повышении порога внедрения НДС для ФЛП до 4 млн грн – это максимальный действующий в Европе уровень НДС на товары. Таким образом эти изменения не будут касаться 2/3 всех ФЛП".

Детали: Она анонсировала вынесение в Раду одного консолидированного налогового законопроекта, содержащего вопросы цифровых платформ, посылок, сохранение военного сбора после завершения военного положения.

Когда изменения должны вступить в силу – является предметом дальнейшей дискуссии с МВФ.

Что предшествовало: 14 февраля Свириденко также заявила, что предоставление Украине 90 млрд евро от ЕС связано с утверждением новой четырехлетней программы МВФ, которое ожидается в феврале.

В январе сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может утвердить новую 4-летнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале, но это будет зависеть, прежде всего, от выполнения Украиной согласованных предварительных действий (prior actions).





