В спорткомплексе МГУ прошел Кубок Одесской области среди паратеннисистов

Второй раз спорткомплекс «Университет» Международного гуманитарного университета принимает участников открытого первенства Одесской области по настольному теннису среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. На соревнования съехались спортсмены со всех уголков Украины – Винницы, Львова, Черновцов, Полтавы, Херсона, Донецкой области, а также из города Тирасполя.

На открытии соревнований участников приветствовал народный депутат, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

У нас есть большой опыт проведения таких мероприятий. Ранее на базе Международного гуманитарного университета мы организовали акцию длядетей с особыми потребностями, а на территории спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»проходила Всеукраинская спартакиада «Сила духа».Я был искренне рад встретиться сегодня с участниками соревнований – они талантливые спортсмены, которые несмотря на трудности со здоровьем, демонстрируют высокие спортивные достижения. От всей души хочу пожелать им хороших эмоций и, конечно, побед.

- сказал Сергей Кивалов.

Также президент Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии пригласил спортсменов принять участие в суббонике, который организовали студенты вузов на прибрежных склонах.

Всего в соревнованиях приняли участи 40 спортсменов – 35 колясочников и 15 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата. Среди них – участники чемпионата Украины, а также спортсмены, которые принимают участие в международных кубках.

Для того, чтобы система заработала, ее надо запустить. Необходим толчок, и такими толчками являются примеры таких соревнований, когда люди видят, что это возможно, что для этого есть все возможности, в этом городе особенно. У нас есть желание и мы делаем это для того, чтобы те, кто попали в ситуацию с инвалидностью по жизни, те, кто уже живет с этим, чтобы они знали, что есть интересные занятия, которые делают человека свободным, которые лишают его неуверенности в себе, в своем теле, которые возвращают ловкость и любовь к жизни.

- поделился председатель Одесской областной организации инвалидов Олег Прохоров.

По его словам, участие в соревнованиях, позволяет человеку, который имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, задействовать все свои возможности, что помогает ему развиваться и чувствовать себя таким как все.

Спорткомплекс «Университет» нам предоставлен народным депутатом Украины Сергеем Киваловым. Он традиционно поддерживает наши мероприятия.Мы рады, что это спортивное сооружение, в котором мы сейчас находимся,был выполнен с универсальным дизайном, то есть для всех.

- отметил Олег Прохоров.

Среди людей с инвалидностью очень важно проводить любые мероприятия, в том числе физкультурно-спортивной направленности, чтобы их как можно больше вовлекать в общественную жизнь, потому что в силу своих каких-то поражений люди в основном замыкаются в себе, сидят дома, никуда не выходят, боясь наткнуться на какую-то стену непонимания, противостояния и так далее, поэтому такие мероприятия дают им возможность общаться между собой и показывать окружающим, что они тоже могут чего-то добиваться.

- поделился начальник одесского регионального центра инваспорт Вячеслав Гашибаязов.

По его словам, спортсмены-инвалиды также участвуют и в других видах спорта. В частности, не так давно при поддержке центра «Инваспорт» проходили соревнования по рекреационным видам спорта. Также довольно часто соревнования среди инвалидов проводятся на базе спортивного комплекса «Университет».

Огромное спасибо Сергею Кивалову за то, что он предоставляет помещение для проведения мероприятий, надеемся, что в дальнейшем эти соревнования станут традиционными и мы будем обращаться к Сергею Васильевичу за помощью. Здесь созданы все условия, отличный зал, люди радуются тому, что они собрались здесь и имеют возможность принять участие в этих соревнованиях.

- отметил Вячеслав Гашибаязов.

Восьмикратный чемпион в 1-м классе по настольному теннису Александр Власов из Херсона имеет большой опыт участия в соревнованиях различного уровня. По его словам, условия проведения открытого первенства Одесской области действительно можно назвать как наиболее комфортные и удачные.

Мы второй раз посещаем это мероприятие и очень довольны уровнем организации. Мы бываем на многих соревнованиях и хотим отметить, что эти соревнования самые лучшие из тех, которые проводятся в Украине. И по организации, и по комфорту проживания, и по оборудованию, и по инвентарю - все очень замечательно. Спасибо огромное. Мы проживаем в очень комфортных условиях на базе специализированного санатория «Одесса», в котором созданы все условия для проживания людей на колясках.

- рассказывает Александр Власов.

Довольны организацией и гости из Тирасполя. По словам мастера спорта международного класса, руководитель спортивного клуба инвалидов города Тирасполя «Тирас-Ракета» Дмитрия Лаврова, приднестровские спортсмены участвуют в первенстве Одесской области уже второй раз.

Спортивный клуб «Одесса-баскет» - это наши друзья. Как они нас приглашают на соревнования, так и мы их к приглашаем к себе, поэтому у нас тесные как дружественные, так и спортивные взаимоотношения. Я вижу здесь спортсменов, которые выступают и на чемпионате Украины, поэтому уровень среди колясочников и, вообще, среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата очень высокий. Очень комфортные условия, хороший зал, хорошее освещение. Для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата занятия физической культурой, спортом очень важны – это развивает состояние, укрепляет здоровье. А когда человек активен, он, соответственно, и по жизни себя более активно ведет, у него хорошее настроение. Поэтому желаю всем через спорт добиваться каких-то результатов – и все получится.

- поделился спортсмен.

Дмитрий Лавров занимает 12-е место в мировой рейтинге паратеннисистов. Не так давно он принимал участие в Чемпионате мира, который проходил в Словении. Сейчас спортсмен готовится к достижению новых вершин и планирует в составе сборной команды принять участие в паралимпийских играх, которые будут проходить в 2020 году в Японии.

В отдельной категории открытого первенства Одесской области принимают участие женщины. Людмила Браилова, которая также представляет клуб «Тирас-Ракета», приезжает в Одессу уже не первый раз. По ее словам, в этом году женская команда насчитывает намного больше участниц, чем на прошлых соревнованиях.

Нас всегда принимают очень тепло и радушно. Такие соревнования позволяют нам, колясочникам, встречаться, больше общаться, развиваться, реализовывать себя в этой жизни. Побольше бы таких мероприятий, потому что есть люди, которые сидят дома и боятся, не то чтобы выехать на соревнования, боятся даже выйти на улицу. Им нужно показывать, что жизнь продолжается, нужно жить, идти к какой-то определенной цели.

- поделилась Людмила Браилова.

Среди участников первенства – не только колясочники. 16-летняя Виктория Спирина из Никополя участвует в соревнованиях как по инваспорту, так и в обычных, с обычными детьми.

Мне очень нравится ездить на соревнования. Я здесь уже второй раз и впечатления очень хорошие. В октябре я была на чемпионате в Чернигове и заняла там 3-е место. Считаю, что очень важно проводить такие соревнования для инвалидов, чтобы мы могли видеть, общаться с такими же людьми, как мы, помогать друг другу.

- отметила Виктория Спирина.

Спорт позволяет не только социализировать людей с ограниченными возможностями, он делает их сильнее. Участвуя в таких спортивных соревнованиях, многие спортсмены получают дополнительный посыл к дальнейшему образованию, трудоустройству, созданию семьи. Это позволяет найти свое место в жизни и быть полезными для других.

Напомним, ранее в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла пятая, юбилейная, Всеукраинская спартакиада «Сила духа», организованная Фондом социального страхования Украины. В спартакиаде принимали участие300 спортсменов в составе 25 команд – представителей регионов Украины.