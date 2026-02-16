Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что между государствами-членами ЕС нет согласия по конкретной дате вступления Украины в ЕС, которая может быть закреплена в потенциальном мирном соглашении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ринкевичс заявил, что не видит во всех странах-членах ЕС готовности согласиться на конкретную дату для вступления Украины, но блок может найти решение для этого.

"С нашей точки зрения, да, мы хотим, чтобы Украина как можно быстрее стала частью ЕС, но ЕС всегда был очень креативным, когда это было действительно нужно. И мы можем найти формулу, которая, вероятно, нам подойдет", – сказал он.

Президент Латвии выразил убеждение, что конкретная дата членства Украины в ЕС связана с мирным соглашением, которое, по его мнению, недостижимо в ближайшее время.

"Я не вижу, что Россия собирается двигаться. А если Россия не движется, то у нас не будет соглашения. Если Россия не движется, то мы должны решить, если есть страна, которая находится в состоянии войны, что мы будем делать с расширением Европы. Так можем ли мы сегодня назвать конкретную дату, например 27 ноября?", – заявил латвийский президент.

Ринкевичс заявил, что, по его мнению, война не закончится в 2026 году, но он хотел бы ошибаться.

"Честно говоря, на данный момент я не могу представить, что мы заключим соглашение в 2026 году. Если я ошибаюсь, я с радостью признаю это повсюду", – сказал он.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос не исключила вступление Украины в ЕС в 2027 году, отметив, что нужно найти соответствующие пути.

Ранее в Мюнхене министр иностранных дел Андрей Сибига Украины заявлял, что договоренности о скором вступлении в ЕС реальны.

Недавно опрос показал, что поддержка украинцами вступления в ЕС резко возросла.

О запланированной схеме быстрого расширения читайте в статье "Что стоит за разговорами о 2027 году и „частичном" членстве Украины"





Источник