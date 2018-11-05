Национальный университет «Одесская юридическая академия» приглашает на День открытых дверей!

Уважаемые будущие абитуриенты! Национальный университет «Одесская юридическая академия» торжественно объявляет День открытых дверей!

На данном мероприятии у Вас появится возможность узнать о деталях поступления и обучения, оценить преимущества учебного процесса в университете, посетить Музей редкой книги, научную библиотеку, Музей оружия, зал судебных заседаний, учебный стрелковый тир, ознакомиться с презентацией факультетов и структурных подразделений.

День открытых дверей в НУ «ОЮА» - отличная возможность задать все интересующие вас вопросы, лично пообщаться с руководством и профессорско-преподавательским составом университета и сделать правильный выбор высшего учебного заведения!

За дополнительной информацией обращайтесь в Приемную комиссию университета по телефону: (048) 719-88-00, или по адресу: г. Одеса, ул. Академическая, 2. Также все подробности на официальном сайте университета – http://onua.edu.ua/ и в социальных сетях:

https://www.facebook.com/nuouaofficial/

https://www.instagram.com/nuoua_official/

Ждем Вас!