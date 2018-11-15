Зоозащитники призывают одесситов кормить и защищать уличных животных в морозы

В Одессе наступили первые морозные ночи, выпал первый снег. Проблема бездомных животных встала особо остро: активисты, которые защищают их от холода и голода призывают горожан не быть равнодушными.
Судьба бездомных уличных животных полностью в руках неравнодушных, которые способны им помочь. Во время холодов многие люди хотят и готовы кормить, а некоторые и забирать животных с улицы домой, но не всегда понятно как себя с ними вести.
В разговоре с корреспондентом УСИ зоозащитники "Animals SOS Odessa" отметили, что всеми силами и возможностями их волонтерская группа помогает бездомным кошкам и собакам, подкармливают птиц и, с недавних пор, заботятся об овцах, спасенным из Черноморского порта.
У организации пока нет своего приюта, где можно было бы на зиму расквартировать бродячих животных, чтобы спасти их от холодной и голодной смерти.
Как же быть с теми животными, которые выживают зимой за чертой города?
В этом случае очень выручает Facebook, в котором борцы за жизнь животных размещают регулярные посты о помощи, призывают людей оказывать минимальную поддержку, не быть равнодушными и по возможности кормить и не бросать в беде наших меньших братьев.
Волонтеры акцентируют внимание на том, что невозможно самостоятельно решить проблему замерзших в зимний период животных. Оголодавшие собаки и их щенки ищут пищу по мусорным свалкам, из-за чего начинают болеть, также очень часто у слабых животных отмерзают конечности, а открытые раны приносят нестерпимые страдания, если вовремя не оказать ветеринарную помощь.
В Немецком приюте, который находится на 6-м километре Овидиопольской трассы, корреспонденту УСИ рассказали, что в зимнее время количество животных, поступающих к ним на лечение растет. Это связано с тем, что случаи неотложные и требуют срочной ветеринарной помощи, поскольку, в первую очередь, именно из-за плохой видимости на дорогах происходит большое количество аварий с участием животных.
Стоит отметить, что каждый одессит может помочь уже тем, что покормит животных в окрестности своего дома. А те, у кого есть желание и инициативность, могут обустроить временное зимнее жилье. Важно также понимать, что любая мелочь в этом деле может помочь - и чем больше людей услышит об этой проблеме, тем выше вероятность, что они вступят в ряды волонтеров.