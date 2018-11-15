Зоозащитники призывают одесситов кормить и защищать уличных животных в морозы

В Одессе наступили первые морозные ночи, выпал первый снег. Проблема бездомных животных встала особо остро: активисты, которые защищают их от холода и голода призывают горожан не быть равнодушными.

Судьба бездомных уличных животных полностью в руках неравнодушных, которые способны им помочь. Во время холодов многие люди хотят и готовы кормить, а некоторые и забирать животных с улицы домой, но не всегда понятно как себя с ними вести.

В разговоре с корреспондентом УСИ зоозащитники "Animals SOS Odessa" отметили, что всеми силами и возможностями их волонтерская группа помогает бездомным кошкам и собакам, подкармливают птиц и, с недавних пор, заботятся об овцах, спасенным из Черноморского порта.

У организации пока нет своего приюта, где можно было бы на зиму расквартировать бродячих животных, чтобы спасти их от холодной и голодной смерти.

Для тех, кого не можем забрать с улицы, строим будки и домики, шалаши из веток. Волонтеры между собой распределяют задачи и обязанности: кто-то дома готовит каши горячие, кто-то забирает приготовленную пищу и кормит на точках. Конечно же, мы делаем закупки корма, оставляем охране на базах или помогаем местным жителям в закупке и доставке корма для котов. Очень эффективный способ уменьшить количество голодных, замерзших и умирающих от инфекций животных, это стерилизовать и кастрировать животных,

- рассказывают волонтеры.

Как же быть с теми животными, которые выживают зимой за чертой города?

В этом случае очень выручает Facebook, в котором борцы за жизнь животных размещают регулярные посты о помощи, призывают людей оказывать минимальную поддержку, не быть равнодушными и по возможности кормить и не бросать в беде наших меньших братьев.

Если это совсем в поле (щенки и собаки), мы вывозим матрацы, на которые надеваем клеенку, чтобы те не мокли. Крыша произвольная - из веток и клеенки. Волонтеры пишут посты о том, что в холод котята лезут в капоты машин, щенки могут провалится в канализационные люки, почувствовав тепло. Очень важно и то, что мы просим людей быть внимательными к тем, кто зависит от них, кормить теплой едой и делать укрытия от дождя и холода,

- рассказывают зоозащитники "Animals SOS Odessa".

Волонтеры акцентируют внимание на том, что невозможно самостоятельно решить проблему замерзших в зимний период животных. Оголодавшие собаки и их щенки ищут пищу по мусорным свалкам, из-за чего начинают болеть, также очень часто у слабых животных отмерзают конечности, а открытые раны приносят нестерпимые страдания, если вовремя не оказать ветеринарную помощь.

Мы делаем все это своими руками, но очень часто нам не хватает этих самых рук. Делаем и стараемся по возможности. Очень часто бездомных животных пристраиваем к людям с места, где находим, но в холода и морозы, это невероятно тяжело,так как шансы замерзнуть выше. Чтобы точно понимать, как и что происходит, людям надо провести время с волонтерами, ведь чем больше одесситов подключиться и начнет помогать, тем выше шанс спасти всех тех, кто абсолютно зависит от нас,

- подвела итог одесская волонтер из общественной организации "Animals SOS Odessa".

В Немецком приюте, который находится на 6-м километре Овидиопольской трассы, корреспонденту УСИ рассказали, что в зимнее время количество животных, поступающих к ним на лечение растет. Это связано с тем, что случаи неотложные и требуют срочной ветеринарной помощи, поскольку, в первую очередь, именно из-за плохой видимости на дорогах происходит большое количество аварий с участием животных.

Животных на передержку мы в приют не принимаем. Профилем нашей деятельности является выполнение городской программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных в Одессе и оказания неотложной помощи бездомным четверолапым. Животные, которые содержатся у нас на постоянной основе, это инвалиды, которых мы не можем вернуть в среду обитания,

- объясняет замдиректора приюта Яна Панасюченко.

Стоит отметить, что каждый одессит может помочь уже тем, что покормит животных в окрестности своего дома. А те, у кого есть желание и инициативность, могут обустроить временное зимнее жилье. Важно также понимать, что любая мелочь в этом деле может помочь - и чем больше людей услышит об этой проблеме, тем выше вероятность, что они вступят в ряды волонтеров.