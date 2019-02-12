В Одесской Юракадемии чествовали ветеранов-афганцев накануне Дня вывода войск из Афганистана

В канун памятной круглой даты, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» чествовали воинов-интернационалистов. Народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил ветеранов-афганцев, которые под вражескими прицелами добросовестно исполняли свой интернациональный долг.
Афганская война стала самой кровопролитной в истории нашего народа после Великой Отечественной. За 10 лет войны Афганистан прошли не менее трех миллионов человек, из них 800 тысяч участвовали в боевых действиях. Общие потери составили 460 тысяч человек, из них – 50 тысяч убитых, 180 тысяч раненых, в том числе 100 тысяч подорвавшихся на минах — тяжелораненых, 1000 пропавших без вести.
В большом, нарядно украшенном зале Одесской юридической академии за праздничными столами собрались ветераны-афганцы. Их гимнастерки были украшены боевыми орденами и медалями. Им было, что вспомнить в этот день, чему порадоваться и о чем погоревать. Около двух с половиной тысяч наших земляков не вернулись с той войны, более восьми тысяч – получили ранения, половина из них – стали инвалидами.
К этим уже немолодым людям с мужественными лицами обратился Сергей Кивалов:
Затем состоялось награждение ветеранов афганской войны. Сергей Кивалов вручил воинам-интернационалистам Почетные Знаки и Почетные грамоты – за мужество и героизм при исполнении интернационального долга и по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана, а также памятные золотые и серебряные медали университета.
В свою очередь председатель Одесского городского союза ветеранов Афганистана Борис Дубчак вручил Сергею Кивалову орден по случаю 30-й годовщины Дня выводы войск из Афганистана.
Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» с уважением относятся к седым ветеранам, их подвигам. Ребята, которые занимаются в Центре культуры вуза, тоже поздравили ветеранов, подготовив праздничный концерт. Старые песни военных лет, песни об Одессе подхватывал весь зал.
А когда студенты исполнили песню «Виват», афганцы, не сговариваясь, встали. На глазах многих из них блестели слезы.
Вот что рассказал председатель Одесского областного союза инвалидов и ветеранов воинов-интернационалистов Афанасий Радукан:
Мы благодарны Сергею Васильевичу за то, что он находит время и встречается с ветеранами, тем более, – в этот юбилейный день. Такие встречи нас очень объединяют, как будто не было этих 30 лет за спиной. Мы дружим с Сергеем Васильевичем много лет. Когда он стал народным депутатом, у него стало больше возможностей оказывать нам помощь. Кто бы ни к нему не обращался за помощью: через нашу общественную организацию, или напрямую, всегда всем помогает.
Ветераны воины-интернационалисты области создали мощную общественную организацию – Одесский областной союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, который, насчитывает свыше 7 тысяч членов, является одним из крупнейших в нашей стране и входит во Всеукраинскую ассоциацию ветеранов Афганистана. Вместе с Одесским городским союзом ветеранов эта общественная организация делает очень много для ветеранов Афганистана и семей погибших афганцев.
Это и материальная помощь семьям, помощь на лечение, всестороння юридическая поддержка, ну и, конечно же, это психологическая реабилитация. А недавно произошло радостное для афганцев событие. Украинская морская партия Сергея Кивалова на сессии Одесского городского совета инициировала выплату надбавки к пенсии инвалидам-афганцам, и эта инициатива депутатами была поддержана. Теперь эти люди, обожженные войной, дополнительно будут получать в среднем по три тысячи гривен. Замечу, выплаты инвалидам воинам-нтернационалистам, выплачиваются именно в Одесской области.
Отношение к ветеранам, к их боевым заслугам – у Сергея Кивалова всегда неизменно уважительное.
Да, лучше бы не было той войны. Но она была. Следует помнить историю, вынести для себя урок и не допускать повторения, решая конфликты путем дипломатии, путем переговоров. Должные прекратиться военные действия в нашей стране сегодня, чтобы не проливалась кровь, не гибли люди, совсем молодые.
Ветеранские организации афганцев – это настоящее братство сильных и смелых мужчин. И мы ими гордимся. Их нужно всячески поддерживать, использовать их потенциал, выдвигая в депутаты городских, областных, поселковых советов. И, думаю, на следующих выборах они не останутся в стороне. Формируя государственный бюджет на следующий год, необходимо заложить денежные средства для оказания помощи и поддержания здоровья ветеранам, выполнявшим свой интернациональный долг. И размер этих средств должен не унижать своей мизерностью, а быть достойным. Ведь эти люди не по своей вине потеряли здоровье и стали инвалидами не в мирном быту, а подчиняясь воинскому приказу. Дорогие, друзья, пусть старые военные раны не напоминают о себе, и в сердцах воцарятся мир и спокойствие,
Настоящим героем является полковник в отставке Валерий Петрович Курдас.
Летчику-штурмовику Валерию Курдасу было уже сорок три года, когда его в 1985 году направили в Афганистан заместителем командира истребительного полка. Вначале Валерий Петрович летал на истребителях-перехватчиках, такой теперь стоит возле Музея Вооруженных сил Украины. А потом поступил приказ переучиться и пересесть на штурмовики. Это оказалось тяжелой задачей: летать выше всех, дальше всех и воевать в горах.
Три года Валерий Курдас после войны не спал – не мог, продолжал воевать. У него до сих пор болят руки – помогал цеплять к самолету ракеты, бомбы. Каждая ракета – 250 килограммов, чтобы поднять, нужно пять человек, каждая бомба – сто килограммов,– значит – два человека. У Валерия Петровича много наград, из которых – два Ордена Красной звезды. Одна из них – Звезда Демократической Республики Афганистан – за спасение единственной электростанции под Кабулом, которую ему с товарищами ценой неимоверных усилий удалось спасти от взрыва. Орден вручал герою сам Президент Наджибулла, с которым впоследствии жестоко расправились.
К сожалению, вскоре после окончания войны наше государство отвернулось от ветеранов Афганистана. Люди, оставившие на чужой земле самое дорогое, что есть у каждого человека, – здоровье,– вынуждены были оправдываться.
15 февраля ветераны традиционно соберутся в храме на панихиде по погибшим воинам-афганцам, почтят их память. А затем, выстроившись в колонны, отправятся в парк Шевченко, чтобы возложить цветы к Памятнику воинам-афганцам. А далее – полевая кухня, фронтовой привал и боевые 100 граммов – за ушедших друзей.