В Одесской Юракадемии чествовали ветеранов-афганцев накануне Дня вывода войск из Афганистана

В канун памятной круглой даты, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» чествовали воинов-интернационалистов. Народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил ветеранов-афганцев, которые под вражескими прицелами добросовестно исполняли свой интернациональный долг.

Афганская война стала самой кровопролитной в истории нашего народа после Великой Отечественной. За 10 лет войны Афганистан прошли не менее трех миллионов человек, из них 800 тысяч участвовали в боевых действиях. Общие потери составили 460 тысяч человек, из них – 50 тысяч убитых, 180 тысяч раненых, в том числе 100 тысяч подорвавшихся на минах — тяжелораненых, 1000 пропавших без вести.

В большом, нарядно украшенном зале Одесской юридической академии за праздничными столами собрались ветераны-афганцы. Их гимнастерки были украшены боевыми орденами и медалями. Им было, что вспомнить в этот день, чему порадоваться и о чем погоревать. Около двух с половиной тысяч наших земляков не вернулись с той войны, более восьми тысяч – получили ранения, половина из них – стали инвалидами.

К этим уже немолодым людям с мужественными лицами обратился Сергей Кивалов:

Здесь сегодня собрались настоящие герои и патриоты своей страны. И сколько бы не оспаривали значимость тех событий, факт остаётся фактом – вы добросовестно исполняли интернациональный долг и за это Вам низкий поклон! Я благодарен, за то, что Вы вносите свой неоценимый вклад в воспитание молодого поколения и проводите уроки мужества в школах и университетах нашего города, ведь молодые люди должны знать настоящих героев.

Затем состоялось награждение ветеранов афганской войны. Сергей Кивалов вручил воинам-интернационалистам Почетные Знаки и Почетные грамоты – за мужество и героизм при исполнении интернационального долга и по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана, а также памятные золотые и серебряные медали университета.

В свою очередь председатель Одесского городского союза ветеранов Афганистана Борис Дубчак вручил Сергею Кивалову орден по случаю 30-й годовщины Дня выводы войск из Афганистана.

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» с уважением относятся к седым ветеранам, их подвигам. Ребята, которые занимаются в Центре культуры вуза, тоже поздравили ветеранов, подготовив праздничный концерт. Старые песни военных лет, песни об Одессе подхватывал весь зал.

А когда студенты исполнили песню «Виват», афганцы, не сговариваясь, встали. На глазах многих из них блестели слезы.

Вот что рассказал председатель Одесского областного союза инвалидов и ветеранов воинов-интернационалистов Афанасий Радукан:

С той афганской войны не вернулись сотни одесситов. Но с болью в душе приходится констатировать, что за прошедшие после вывода войск годы афганцев умерло уже во много раз больше, чем погибло. Здесь сегодня золотой генофонд Одессы. Эти люди знают цену жизни, цену мира, цену братской дружбы. Мы выполняли свой долг. И как же горько было слышать от государственных чиновников: «А мы вас туда не посылали». Но есть люди, которые помнят о нас, и не только в праздники.

Мы благодарны Сергею Васильевичу за то, что он находит время и встречается с ветеранами, тем более, – в этот юбилейный день. Такие встречи нас очень объединяют, как будто не было этих 30 лет за спиной. Мы дружим с Сергеем Васильевичем много лет. Когда он стал народным депутатом, у него стало больше возможностей оказывать нам помощь. Кто бы ни к нему не обращался за помощью: через нашу общественную организацию, или напрямую, всегда всем помогает.

Ветераны воины-интернационалисты области создали мощную общественную организацию – Одесский областной союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, который, насчитывает свыше 7 тысяч членов, является одним из крупнейших в нашей стране и входит во Всеукраинскую ассоциацию ветеранов Афганистана. Вместе с Одесским городским союзом ветеранов эта общественная организация делает очень много для ветеранов Афганистана и семей погибших афганцев.

Это и материальная помощь семьям, помощь на лечение, всестороння юридическая поддержка, ну и, конечно же, это психологическая реабилитация. А недавно произошло радостное для афганцев событие. Украинская морская партия Сергея Кивалова на сессии Одесского городского совета инициировала выплату надбавки к пенсии инвалидам-афганцам, и эта инициатива депутатами была поддержана. Теперь эти люди, обожженные войной, дополнительно будут получать в среднем по три тысячи гривен. Замечу, выплаты инвалидам воинам-нтернационалистам, выплачиваются именно в Одесской области.

Сергей Васильевич Кивалов – человек-созидатель. Мы много лет сотрудничаем. Его волнует наше положение, он неравнодушен к нашим проблемам. В созданной им Юридической клинике наши ветераны получают юридическую помощь по разным вопросам. Он подставляет плечо и в этом вопросе. В Одессе около двух с половиной тысяч ветеранов войны в Афганистане, есть тут люди, воевавшие на Кубе, во Вьетнаме. И не было случая, чтобы обратившись к Сергею Кивалову с какой-то проблемой, мы не получили ли бы поддержки,

– рассказал председатель Одесского городского союза ветеранов Афганистана Борис Дубчак.

Отношение к ветеранам, к их боевым заслугам – у Сергея Кивалова всегда неизменно уважительное.

Порой слышишь чьи-то рассуждения: следовало вводить войска – не следовало, правильно это – или неправильно. Но правительство тогда приняло такое решение, и эти воины, солдаты и офицеры исполнили свой интернациональный долг. А воевали они не только в Афганистане, но и в других горячих точках, во Вьетнаме, на Кубе. Сколько тогда не вернулось, остались их семьи, дети. Сколько вернулись инвалидами.

Да, лучше бы не было той войны. Но она была. Следует помнить историю, вынести для себя урок и не допускать повторения, решая конфликты путем дипломатии, путем переговоров. Должные прекратиться военные действия в нашей стране сегодня, чтобы не проливалась кровь, не гибли люди, совсем молодые.

Ветеранские организации афганцев – это настоящее братство сильных и смелых мужчин. И мы ими гордимся. Их нужно всячески поддерживать, использовать их потенциал, выдвигая в депутаты городских, областных, поселковых советов. И, думаю, на следующих выборах они не останутся в стороне. Формируя государственный бюджет на следующий год, необходимо заложить денежные средства для оказания помощи и поддержания здоровья ветеранам, выполнявшим свой интернациональный долг. И размер этих средств должен не унижать своей мизерностью, а быть достойным. Ведь эти люди не по своей вине потеряли здоровье и стали инвалидами не в мирном быту, а подчиняясь воинскому приказу. Дорогие, друзья, пусть старые военные раны не напоминают о себе, и в сердцах воцарятся мир и спокойствие, – отметил Сергей Кивалов, обратившись к ветеранам.

Настоящим героем является полковник в отставке Валерий Петрович Курдас.

Летчику-штурмовику Валерию Курдасу было уже сорок три года, когда его в 1985 году направили в Афганистан заместителем командира истребительного полка. Вначале Валерий Петрович летал на истребителях-перехватчиках, такой теперь стоит возле Музея Вооруженных сил Украины. А потом поступил приказ переучиться и пересесть на штурмовики. Это оказалось тяжелой задачей: летать выше всех, дальше всех и воевать в горах.

Сегодня произошло для меня неимоверное событие: я встретил человека, которого отбил, спас от смерти 33 года назад. Он был в составе группы Руслана Аушева, который потом стал президентом Ингушетии. Духи тогда зажали колонну из двадцати машин и решетили их свинцовым дождем. А мы с тремя моими летчиками их вызволили, отбили. Успели вызвать подмогу и спасти раненных. Это так приятно – встречать людей, которым спас жизнь когда-то. Сейчас мы живем воспоминаниями, поэтому для нас так важно собираться иногда вместе. И вечная память тем ребятам, которые навсегда остались для нас молодыми,

– вспоминал Валерий Курдас.

Три года Валерий Курдас после войны не спал – не мог, продолжал воевать. У него до сих пор болят руки – помогал цеплять к самолету ракеты, бомбы. Каждая ракета – 250 килограммов, чтобы поднять, нужно пять человек, каждая бомба – сто килограммов,– значит – два человека. У Валерия Петровича много наград, из которых – два Ордена Красной звезды. Одна из них – Звезда Демократической Республики Афганистан – за спасение единственной электростанции под Кабулом, которую ему с товарищами ценой неимоверных усилий удалось спасти от взрыва. Орден вручал герою сам Президент Наджибулла, с которым впоследствии жестоко расправились.

К сожалению, вскоре после окончания войны наше государство отвернулось от ветеранов Афганистана. Люди, оставившие на чужой земле самое дорогое, что есть у каждого человека, – здоровье,– вынуждены были оправдываться.

15 февраля ветераны традиционно соберутся в храме на панихиде по погибшим воинам-афганцам, почтят их память. А затем, выстроившись в колонны, отправятся в парк Шевченко, чтобы возложить цветы к Памятнику воинам-афганцам. А далее – полевая кухня, фронтовой привал и боевые 100 граммов – за ушедших друзей.