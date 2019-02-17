Председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева отмечает юбилей

Как учит нас классика советского кинематографа - в сорок лет жизнь только начинается. И люди, перешагнувшие рубеж этого возраста, единодушно эту истину подтверждают.

В эти дни отмечает свое сорокалетие девушка-фейерверк, которой по праву можно присвоить звание титульной одесситки – Тамила Афанасьева.

К этому рубежу известная далеко за пределами нашего славного города «Фея Тамила» подошла не с пустыми руками – новый этап в ее жизни базируется на фундаменте колоссального опыта прошлых лет. И нужно сказать, что прожиты эти годы были далеко не в тепличных условиях: несмотря на то, что девочка росла в благополучной интеллигентной одесской семье, ее неуемная натура искала применения своей энергии. И уже с четырнадцатилетнего возраста девушка начала зарабатывать собственные деньги. В 19 лет Тамила, учась в институте, параллельно работала, а еще через несколько лет – поступила в Гамбургский университет. Это стало для нее периодом «освоения Европы». На одном из симпозиумов состоялось ее знакомство с президентом Франции.А на ее предыдущий, 30-летний, юбилей съехались друзья практически со всего мира, ведь женственная, позитивная, энергичная непоседа-Тамила очаровала своим обаянием не только Жака Ширака – круг ее знакомств необычайно широк, все, кто попадает в зону ее энергетического воздействия, автоматически становятся ее друзьями. А путешествовать Тамила любит и делает это со вкусом. Имея гибкий аналитический ум, девушка, несмотря на привлекательности и красоты старушки Европы,приняла решение для своей души: жить она будет только в Украине и весь свой потенциал направит на улучшение жизни в стране, где она родилась.

Очень многое в нынешнем юбилее Тамилы оказалось глубоко символичным. Официальная дата ее рождения – 12 февраля, но, будучи православным человеком, именно этот день Тамила решила провести в самом дорогом месте для всех христиан мира – на Святой Земле, чтобы наедине с собой подвести итоги прожитых лет и оценить перспективы. Вернувшись в Одессу, Тамила поспешила реабилитироваться перед друзьями за оставшиеся без ответа поздравительные звонки и организовала праздник в Доме приемов Одесского облсовета. Дата встречи друзей пришлась на день праздника, который так и называется - «Сретенье», то есть, встреча.

Пренебрегая условностями, фея-общественница не скрывает своего возраста, но весь ее имидж, в котором фейерверком сияет ее фонтанирующая позитивными идеями энергетика, позволяет назвать ее только словом «девушка». Дополняет образ даже новое пальто, которое своим ярко-розовым цветом символизирует посыл «люди, не будьте мрачными – будьте яркими и позитивными!»

Тамила любит свое прошлое и с оптимизмом смотрит в будущее:

Находясь в эти дни в Иерусалиме, я приняла самое главное для своей души решение – делать все для Украины, служить ее народу. Я расцветаю, делая добрые дела, у меня это получается, я рада, что мои поступки приносят пользу и оцениваются людьми. Моя Одесса – мой любимый город, и одесситы поддерживают меня. Важное событие минувшего года – пятидесятилетие Одесского областного Совета мира, и для меня очень приятно, что это событие, к которому мы шли, Совет мира отметил достойно, совместно с народным депутатом Сергеем Васильевичем Киваловым, который поддерживает нас на протяжении многих лет, губернатором Одесской области и мэром Одессы. Это получилось единение для мира в нашем регионе и в стране. События моей жизни напоминают кружева, сплетенные из множества ярких событий, но к сегодняшнему юбилею я подошла, считаю, очень правильно, и это дает мне ощущение психологического комфорта. Куда поведет меня Господь дальше, я не знаю, но чувствую в себе силы покорять новые рубежи. В марте я еду на конгресс ООН в Америку, который будет длиться около двух недель. Я буду представлять женщин Украины, и в регламенте конгресса выделено время для моего доклада.

- делится планами именинница.

В Доме приемов в этот день собрались многочисленные друзья и соратники Тамилы Афанасьевой. Здесь были представители интеллигенции, деятели искусств, общественники и члены депутатского корпуса.

От Национального университета «Одесская юридическая академия» и от имени президента вуза Сергея Васильевича Киваловамолодую юбиляршу поздравил проректор по учебно-методической и воспитательной работе ЮракадемииВладимир Завальнюк:

Я рад поздравить именинницу с ее великолепным юбилеем. Желаю, чтоб у нее было крепкое здоровье, творческие успехи, и чтоб она процветала. А все хорошее, что она задумала, и что даже еще не думала, а Господь ей назначил – пусть сбудется. У хорошего человека все должно быть хорошо.

- сказал Владимир Васильевич.

Плодотворное сотрудничество Совета мира и Одесской юридической академии находит воплощении в множестве социально важных проектов. Так, в прошлом году по случаю Международного дня мира в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся праздничный концерт – вуз посетили более двухсот детей – воспитанников школ-интернатов, из многодетных семей и семей переселенцев. Для них была организована праздничнаяпрограмма, которая включала концерт, конкурсы с аниматорами и подарки все участникам.Кроме того, курсанты Морского училища Юракадемии присоединились к ежегодному флешмобу «ЗА МИР», посвященному Международному дню мира.Также представители университета взяли участие в акции к 50-летию Совета мира и передали Одесской национальной научной библиотеке более сотни экземпляров научной литературы от библиотеки Одесской Юракадемии. А в честь Дня Святого Николая Совет мира совместно с Одесской епархией и при поддержке народного депутата Сергея Кивалова организовали праздник для более чем 1500 детей-сирот, детей из малообеспеченных и семей переселенцев, детей с особыми потребностями здоровья из Одессы и Одесской области.

Благословила именинницу и игуменья Серафима, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря:

Человек-солнце, источник неиссякаемой энергии, который дарит её людям, Украине и каждому из нас. Пусть будет как можно больше подобных ярких вспышек, этой солнечной энергии, которая всех нас озаряет светом добра и любви, побольше таких посылов для всего народа, такой подачи инициатив Фонда мира! Потому что там, где солнце, где мир, где любовь – там и жизнь!

В числе приглашенных был экс-начальник Одесского морского торгового порта, Герой Украины и Почётный гражданин города Одессы Николай Павлюк.

Николай Пантелеймонович – в прошлом Председатель одесского областного Фонда мира.

Я очень рад, что под занавес своей карьеры встретил человека, который возглавил Областной совет мира. То, как Тамила работает, мне очень импонирует и вселяет надежду на процветание этой организации, а самое главное – на прогресс самой Тамилы. Ее действия – неброские, но эффективные, мне нравятся. Такие люди сегодня нужны. Поэтому я с удовольствием пришел ее поздравить, пожелать ей здоровья и успехов.

- говорит Николай Пантелеймонович.

Драгоценное свойство души человека – умение не только приобретать новых друзей, но и ценить их, сохраняя дружбу на долгие годы. Этим умением обладает наша юбилярша. Рассказывает ее подруга еще со школьной скамьи Ирина Ангелова.

Мы с Тамилой учились в одном классе и с тех пор дружим. Мне нравится ходить с ней на церковные службы, посещать храмы и монастыри в дни храмовых праздников. А то, что делает Тамила для деток нашего региона - невозможно переоценить. Наша Тамила - девушка-фейерверк, чьи красота и позитив во всем, что она делает на благо любимой Одессы, вызывают искреннее восхищение.Я желаю ей успеха, чтоб она была счастлива, чтоб сбылась ее мечта, чтоб ее окружали ценящие ее люди, и желаю ей большого личного счастья, которого она достойна.

- говорит Ирина.

Джимми Хендрикс сказал: «Не важно, сколько тебе лет, важно лишь то, сколько дорог ты прошёл...»

У Тамилы Афанасьевой впереди много дорог. Пусть ее паруса наполняются попутным ветром!