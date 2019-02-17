Председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева отмечает юбилей

Как учит нас классика советского кинематографа - в сорок лет жизнь только начинается. И люди, перешагнувшие рубеж этого возраста, единодушно эту истину подтверждают.
В эти дни отмечает свое сорокалетие девушка-фейерверк, которой по праву можно присвоить звание титульной одесситки – Тамила Афанасьева.
К этому рубежу известная далеко за пределами нашего славного города «Фея Тамила» подошла не с пустыми руками – новый этап в ее жизни базируется на фундаменте колоссального опыта прошлых лет. И нужно сказать, что прожиты эти годы были далеко не в тепличных условиях: несмотря на то, что девочка росла в благополучной интеллигентной одесской семье, ее неуемная натура искала применения своей энергии. И уже с четырнадцатилетнего возраста девушка начала зарабатывать собственные деньги. В 19 лет Тамила, учась в институте, параллельно работала, а еще через несколько лет – поступила в Гамбургский университет. Это стало для нее периодом «освоения Европы». На одном из симпозиумов состоялось ее знакомство с президентом Франции.А на ее предыдущий, 30-летний, юбилей съехались друзья практически со всего мира, ведь женственная, позитивная, энергичная непоседа-Тамила очаровала своим обаянием не только Жака Ширака – круг ее знакомств необычайно широк, все, кто попадает в зону ее энергетического воздействия, автоматически становятся ее друзьями. А путешествовать Тамила любит и делает это со вкусом. Имея гибкий аналитический ум, девушка, несмотря на привлекательности и красоты старушки Европы,приняла решение для своей души: жить она будет только в Украине и весь свой потенциал направит на улучшение жизни в стране, где она родилась.
Очень многое в нынешнем юбилее Тамилы оказалось глубоко символичным. Официальная дата ее рождения – 12 февраля, но, будучи православным человеком, именно этот день Тамила решила провести в самом дорогом месте для всех христиан мира – на Святой Земле, чтобы наедине с собой подвести итоги прожитых лет и оценить перспективы. Вернувшись в Одессу, Тамила поспешила реабилитироваться перед друзьями за оставшиеся без ответа поздравительные звонки и организовала праздник в Доме приемов Одесского облсовета. Дата встречи друзей пришлась на день праздника, который так и называется - «Сретенье», то есть, встреча.
Пренебрегая условностями, фея-общественница не скрывает своего возраста, но весь ее имидж, в котором фейерверком сияет ее фонтанирующая позитивными идеями энергетика, позволяет назвать ее только словом «девушка». Дополняет образ даже новое пальто, которое своим ярко-розовым цветом символизирует посыл «люди, не будьте мрачными – будьте яркими и позитивными!»
Тамила любит свое прошлое и с оптимизмом смотрит в будущее:
- делится планами именинница.
В Доме приемов в этот день собрались многочисленные друзья и соратники Тамилы Афанасьевой. Здесь были представители интеллигенции, деятели искусств, общественники и члены депутатского корпуса.
От Национального университета «Одесская юридическая академия» и от имени президента вуза Сергея Васильевича Киваловамолодую юбиляршу поздравил проректор по учебно-методической и воспитательной работе ЮракадемииВладимир Завальнюк:
- сказал Владимир Васильевич.
Плодотворное сотрудничество Совета мира и Одесской юридической академии находит воплощении в множестве социально важных проектов. Так, в прошлом году по случаю Международного дня мира в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся праздничный концерт – вуз посетили более двухсот детей – воспитанников школ-интернатов, из многодетных семей и семей переселенцев. Для них была организована праздничнаяпрограмма, которая включала концерт, конкурсы с аниматорами и подарки все участникам.Кроме того, курсанты Морского училища Юракадемии присоединились к ежегодному флешмобу «ЗА МИР», посвященному Международному дню мира.Также представители университета взяли участие в акции к 50-летию Совета мира и передали Одесской национальной научной библиотеке более сотни экземпляров научной литературы от библиотеки Одесской Юракадемии. А в честь Дня Святого Николая Совет мира совместно с Одесской епархией и при поддержке народного депутата Сергея Кивалова организовали праздник для более чем 1500 детей-сирот, детей из малообеспеченных и семей переселенцев, детей с особыми потребностями здоровья из Одессы и Одесской области.
Благословила именинницу и игуменья Серафима, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря:
В числе приглашенных был экс-начальник Одесского морского торгового порта, Герой Украины и Почётный гражданин города Одессы Николай Павлюк.
Николай Пантелеймонович – в прошлом Председатель одесского областного Фонда мира.
- говорит Николай Пантелеймонович.
Драгоценное свойство души человека – умение не только приобретать новых друзей, но и ценить их, сохраняя дружбу на долгие годы. Этим умением обладает наша юбилярша. Рассказывает ее подруга еще со школьной скамьи Ирина Ангелова.
- говорит Ирина.
Джимми Хендрикс сказал: «Не важно, сколько тебе лет, важно лишь то, сколько дорог ты прошёл...»
У Тамилы Афанасьевой впереди много дорог. Пусть ее паруса наполняются попутным ветром!