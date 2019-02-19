Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей!

Мечтаете об успешном будущем и европейском образовании! Международный гуманитарный университет приглашает Вас на День открытых дверей, который пройдет 2 марта в 11:00 по адресу: г. Одесса, улица Фонтанская дорога, 33. Вас познакомят с жизнью одного из самых престижных учебных заведений Украины, который является лауреатом премии «Народное признание» в номинации «Лидер в сфере международной деятельности». Также у Вас будет возможность пообщаться с руководством, преподавательским составом вуза и ознакомиться с правилами приёма документов.

В Международном гуманитарном университете открыты уникальные на Юге Украины востребованные специальности. Студенческий коллектив вуза регулярно пополняют представители морских профессий – в Институте права, экономики и международных отношений они повышают свою квалификацию и получают второе высшее образование. Только в МГУ осуществляется подготовка будущих юристов-международников и дипломатов по специальности «Международное право». Из стен вуза выпускаются первоклассные экономисты и менеджеры. Также среди выпускников Международного гуманитарного университета - творческая элита нашей страны. Факультет искусства и дизайна – кузница талантливых ведущих, дикторов радио и телевидения, режиссёров, продюсеров, актёров театра и кино, дизайнеров, ивент- и арт-менеджеров.

Факультет лингвистики и перевода предоставляет студентам широкие возможности изучения иностранных языков – английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, а также – арабского, китайского и новогреческого. Вуз регулярно посещают зарубежные лекторы, которые проводят для студентов обучающие курсы, тренинги и мастер-классы на иностранных языках. Заключены договора о сотрудничестве с ведущими университетами мира, которые обеспечивают прохождение практики для студентов.

Совершенствуется материально-техническая база. Открыты две ультрасовременные стоматологические клиники, где работают кандидаты, доктора медицинских наук и врачи высших категорий. Под их руководством студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета оттачивают свое мастерство.

В структуре вуза два колледжа. В Экономико-правовом - обучение проводится по наиболее востребованным специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность. А из стен Медицинского колледжа выходят будущие фармацевты и зубные гигиенисты.

Все подробности по телефону: (048)719-88-38.

Присоединяйтесь к семье Международного гуманитарного университета!