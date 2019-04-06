Сергей Кивалов поздравил одесситов с 75-ой годовщиной со Дня освобождения города

День освобождения Одессы – праздник, дорогой сердцу каждого одессита. В нынешнем году мы отмечаем ровно 75 лет с момента освобождения родного города от фашистских захватчиков. Утром 10 апреля 1944 года Одесса была полностью освобождена. Эта военная победа – общее достижение легендарных одесских партизан-подпольщиков и войск 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского. Ожесточённые бои велись за каждую улицу и здание, за каждый сантиметр одесской земли. Блестящий маневр впоследствии получил имя Одесской операции. Особую гордость вызывает связанный с повышенным риском для жизни процесс разминирования солдатами одной из наших главных достопримечательностей – известного на весь мир Одесского оперного театра.

С каждым годом редеют ряды воинов-освободителей Одессы – герои, отстоявшие нашу свободу и будущее, навсегда покидают этот мир. А тем немногим, которые ещё живы, сейчас больно наблюдать то, как пытаются обесценить их подвиг и переписать историю.

Но пока живы свидетели правдивых событий тех лет, все попытки заставить нас забыть о подвиге наших дедов обречены на провал. Мы – потомки героев и обязаны свято помнить о тех, кто такой огромной ценой остановил коричневую чуму, и непременно рассказывать нашим детям и внукам, чтобы всегда жила память об освободителях. Мы должны относиться к нашим ветеранам с такой же благодарностью и уважением, с какими много лет назад их встречали жители только что освобождённого города.

Искренне поздравляю всех одесситов с 75-й годовщиной освобождения родной Одессы! Мирного неба, добра и процветания нашему Городу-Герою! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.