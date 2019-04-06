Сергей Кивалов поздравил одесситов с 75-ой годовщиной со Дня освобождения города

С каждым годом редеют ряды воинов-освободителей Одессы – герои, отстоявшие нашу свободу и будущее, навсегда покидают этот мир. А тем немногим, которые ещё живы, сейчас больно наблюдать то, как пытаются обесценить их подвиг и переписать историю.
Но пока живы свидетели правдивых событий тех лет, все попытки заставить нас забыть о подвиге наших дедов обречены на провал. Мы – потомки героев и обязаны свято помнить о тех, кто такой огромной ценой остановил коричневую чуму, и непременно рассказывать нашим детям и внукам, чтобы всегда жила память об освободителях. Мы должны относиться к нашим ветеранам с такой же благодарностью и уважением, с какими много лет назад их встречали жители только что освобождённого города.
Искренне поздравляю всех одесситов с 75-й годовщиной освобождения родной Одессы! Мирного неба, добра и процветания нашему Городу-Герою!