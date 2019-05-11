 Будущее за альтернативными источниками энергии: Одесская Юракадемия внедряет программу «Зеленый университет»

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» стали участниками события особой важности – запуска альтернативной системы горячего водоснабжения.

«Фемида» – это студенческое общежитие университета, расположенное по улице Академической в непосредственной близости от вуза. Одно из нескольких общежитий университета, что значится под номером 1. Именно здесь началась реализация комплексной программы «Зеленый университет», которую разработала и внедряет Одесская юридическая академия.

Вопросы энергосбережения сегодня актуальны, как никогда. Известно, что цены на коммунальные услуги растут год от года, а порой повышение происходит по нескольку раз в год. Для многих граждан Украины платить за тепло, свет, горячую воду становится все более проблематично. Как же сделать, чтобы в помещениях вузов всегда было тепло, в кранах всегда была горячая вода, но при этом плата за энергоносители не ложилась тяжким непосильным бременем на плечи руководства и студентов?

Решить эту проблему взялся Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. Опираясь на опыт передовых стран, где хорошо умеют считать и экономить себе на пользу, в университете призвали на помощь … альтернативную энергетику, которая сегодня в большой чести и является мировым трендом.

Солнце – неисчерпаемый источник энергии. Для ее использования были разработаны солнечные батареи, преобразующие солнечную энергию в ток, и солнечные коллекторы, которые используются для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением. Солнечные котлы используют сегодня в 53 странах мира.

Программа «Зеленый университет» была утверждена Ученым советом НУ «ОЮА». Первичная профсоюзная организация и Студенческий совет университета поддержали это инновационное решение, которое позволит повысить комфорт проживания в студенческих общежитиях и образовательного процесса в учебных корпусах.

Специалисты произвели расчет, все взвесили, закупили самое современное оборудование, и работа закипела.

Так, Одесская юридическая академия стала первым в Украине образовательным учреждением, которое перешло на альтернативные источники энергии. Не так давно эта улица, где располагается вуз, называлась Пионерской. И в самом деле, Одесская юридическая академия по многим показателям и инициативам является первопроходцем, пионером (вспомним изначальный смысл этого слова).

Для того, чтобы вуз успешно развивался, следует думать на перспективу. Обеспечить вуз теплом, горячей водой, светом становится очень затратно. Еще бы год-два, и мы были бы не в состоянии осилить эти затраты. А закрытие общежитий влечет за собой закрытие университета. Именно потому началась реализация программы «Зеленый университет». Я горжусь, что наши студенты ценят все, что делается для их блага; даже к тому инвентарю, что находится на балансе общежития, относятся бережно. И установка солнечных батарей сделает их проживание более комфортным. Наши студенты теперь будут пользоваться горячей водой и зимой, и весной, и летом. Я думаю, наш опыт будет распространен на всю Украину,

- говорит Сергей Васильевич Кивалов.

А началось все с письменного обращения Студенческого совета вуза. Студенты просили продлить пользование горячей водой в общежитиях до окончания учебных занятий в университете, включая месяц июнь. Ведь, как известно, в одесских домах централизованное горячее водоснабжение приостанавливается с приходом тепла.

Сказано – сделано. Студенты не скрывают своей радости.

По инициативе Студенческого самоуправления Одесской юридической академии было написано письмо-обращение к нашему Президенту Сергею Васильевичу Кивалову с просьбой принять все возможные меры, чтобы в наших общежитиях всегда была горячая вода,

- говорит глава Студенческого совета Карина Лукащук.

Мы счастливы, что присоединились к мировому тренду «Зеленая планета». Переход на альтернативные источники энергии – это большой шаг вперед. Ни в одном студенческом общежитии Украины нет такого, чтобы горячая вода подавалась круглый год. А наше руководство поддерживает нас и создает все условия для комфортного проживания,

– рассказала студентка первого курса факультета прокуратуры и следствия НУ «ОЮА» Полина Ребриста.

Весь апрель велись работы по установке солнечных коллекторов и батарей, которые строго инспектировал народный депутат Украины Сергей Кивалов. Установку и монтаж нового оборудования проводила украинская компания г. Южный «Стандарт инженеринг». Вот, что рассказал заместитель директора компании Валерий Ткачев:

Нагрев воды будет осуществляться с помощью десяти гелио-панелей, установленных на крыше здания общежития. Каждая панель обеспечивает нагрев 300 литров воды с помощью солнечного света. В тепловом пункте находится шесть аккумулирующих емкостей, каждая на 500 литров, из которых вода проходит через теплообменник. Все оборудование очень качественное: гелио-панели австралийского производства, насосы привезены из Германии. Противоаварийная система предусматривает автоматический сброс теплоносителя, когда это необходимо. А в облачную и пасмурную погоду система предусматривает догрев воды электрическими ТЭНами.

Сегодня 10 солнечных панелей уже активно работают на крыше общежития Фемида на Академической, следующим в программу присоединится общежитие, находящееся на территории бывшей Межрейсовой базы моряков, где уже установлена часть системы. Здесь планируют установить 12 таких панелей. До конца мая вся система заработает в полном режиме.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» теперь лидирует и в вопросах энергосбережения. Мы поддерживаем эффективные технологичные нововведения. Кстати, в наших общежитиях уже организован раздельный сбор мусора. В целом программа «Зеленый университет» позволит нам не только экономить электроэнергию, но и станет поддержкой в борьбе за энергонезависимость, – высказала свое мнение студентка второго курса факультета прокуратуры и следствия НУ «ОЮА» Богдана Коруняк.

По предварительным расчетам, модернизация общежитий и внедрение энерго-эффективных технологий позволит сэкономить до 40 процентов – на оплате горячего водоснабжения и до 35 процентов – на отоплении. А все затраты окупятся за 2-2,5 года. Использование альтернативной энергетики окажет положительное влияние на экологию города.

Использование солнечных батарей и коллекторов позволяет экономить электроэнергию и горячую воду для теплоснабжения. В скором времени альтернативные источники тепла будут установлены во всех девяти общежитиях, которые находятся на балансе Национального университета «Одесская юридическая академия». Своим примером Одесская юридическая академия показывает всей стране, что новые технологии – наше будущее.

В дальнейшем здесь планируется провести полную модернизацию теплового оборудования. Автоматизация теплового пункта будет проведена таким образом, чтобы сделать вмешательство человеческого фактора минимальным.

Руководство университета планирует внедрить энергоэффективные технологии во всех структурных подразделениях Одесской Юракадемии, которые находятся в шести городах Украины: Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге. Данная программа будет внедрена еще в одном прогрессивном вузы нашей страны - Международном гуманитарном университете.

Также солнечные батареи и коллекторы установят в Общеобразовательной церковно-приходской школе, воплотив в себя все самые современные технологии, по праву сегодня носит название «Школы будущего».