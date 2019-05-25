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  • Дата: Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

Субботнее майское солнечное утро в Одессе – самое время начать день на берегу Черного моря. Именно так встретили утро студенты и преподаватели  Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета вместе с Президентом вузов Сергеем Киваловым.

 

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Спортивные традиции это вуза крепки, спортивные успехи будущих юристов хорошо известны. Но не ради побед и достижений приходят ребята, сторонники  активного образа жизни, на стадионы, спортивные площадки, в тренажерные залы – вуз имеет завидную спортивную базу. А ради здоровья будущих специалистов и научных работников.

Так возникла добрая традиция – встречать всем вместе «Здоровое утро с Сергеем Киваловым».

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Сначала состоялся большой велопробег. Он стартовал на 8-ой станции Большого фонтана.  Участники акции собрались возле спортивного комплекса МГУ и двинулись целой командой.

Этот веломарафон проходит несколько лет подряд и приобретает все большую масштабность.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

В это тёплое весеннее, а по погоде можно сказать - по-настоящему летнее субботнее утро мы вместе со студентами Национального университета «Одесская юридическая», Международного гуманитарного университета, наших колледжей и профессионально-технических училищ собрались на берегу моря на 8-й станции Большого фонтана на мероприятие под названием, которое говорит само за себя  - «Здоровое утро». Мы решили посвятить сегодняшнее утро выходного дня спорту, насладиться весенней природой, лёгким морским бризом и, конечно же, пообщаться в неформальной обстановке. Для нас это традиция - каждую весну мы организовываем наш традиционный велозаезд по морскому побережью, в котором принимают участие студенты всех курсов, всех факультетов, колледжей, профессионально-технических училищ, ну а после этого мы проводим на нашем спортивном комплексе также традиционную массовую зарядку. И вот что самое важное, студентов не приходится просить принять участие в этом спортивном мероприятии, которое у нас проводится уже много лет подряд, они уже сами ждут его и с радостью приходят с самого утра. Наш Профком и Студенческий совет всегда очень помогают в его организации. И с каждым годом и к велозаезду и к нашей массовой зарядке присоединяется всё больше и больше учащихся – а это значит, что всё больше людей делают выбор в пользу здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек и от бесполезного времяпровождения. Потому что отдых идёт на пользу только тогда, когда он активный и на свежем воздухе. 
И вот Вы видите, как здесь чисто, красиво ухоженно – а это тоже в том числе и заслуга наших студентов чуть раньше, около месяца назад, мы уже собирались здесь вместе с нашими студентами на субботник, убирали мусор, прошлогодние сухие листья, были подстрижены газоны и вот сейчас ребятам самим очень приятно сюда прийти вновь и увидеть результаты своего труда и отлично провести здесь утро выходного дня.

говорит Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Студенты с удовольствием вовлекаются в спортивных мероприятий университета. Ведь это прекрасная возможность познакомиться лучше с одногруппниками и собственно преподавателями. Даже те, кто не имел велосипедов специально к «здоровому дню» арендовали их.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Здорово, что в нашем вузе проводятся такие мероприятия, потому что помимо учебы, конференций, научной деятельности, важен спорт. Такие вещи, на самом деле, объединяют. Очень здорово, что руководство вуза, в частности Президент Сергей Васильевич Кивалов всячески поощряет такие мероприятия. Студенту важно видеть преподавателя в неформальной обстановке, чтобы можно было пообщаться. И это приносит большую радость всем нам.

– говорит студент Одесской Юракадемии Владимир Сивак.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Сегодня при поддержке нашего Президента Сергея Васильевича Кивалова проходит такой большой масштабный велозаезд, зарядка – настоящий спортивный день. Спорт – это важно и на базе нашего университета построены самые современные спортивные комплексы, сталионы, залы, где каждый студент имеет возможность реализовать себя как спортсмен и как просто активный человек.

– отмечает глава Студенческого совета Карина Лукащук.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Финишировали велосипедисты на 4-ой станции Фонтанской дороги,  возле Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь, на крытом стадионе состоялась большая утренняя зарядка во главе с президентом НУ «ОЮА» Сергеем Киваловым.

 

Виктория Гайслер – студентка социально-правового факультета НУ «ОЮА» была в числе участников «Здорового утра»:

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Это утро стало очень классным. Наш президент Сергей Васильевич Кивалов лично проводил для нас большую зарядку и заряжал нас своим примером. Хотелось ему соответствовать, не отставать. Даже если кто-то из нас и встал сегодня не с той ноги  и был не в лучшем расположении духа, получил  заряд оптимизма и радости, которых хватит на неделю. 

 

После интенсивной и веселой зарядки – самое время для общей фотографии и для множества селфи: с Президентом вуза, любимыми преподавателями и профессиональными спортсменами.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

На мой взгляд, это очень здорово, что в нашем университете живут и процветают такие замечательные спортивные традиции, которые помогают студентам держать себя в хорошей физической форме, общаться в нефорамальной обстановке, именно такие мероприятия как сегодня наилучшим образом сближают студентов разных курсов, факультетов и помогают сделать студенческие годы по-настоящему интересными, яркими и незабываемыми. И было бы очень хорошо, если бы и в других университетах, колледжах города взяли на заметку и стали проводить подобные интересные и полезные мероприятия, которые прививают любовь к спорту.

- говорит Сергей Кивалов.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Кроме физических нагрузок студентов и преподавателей ждала торжественная церемония, на которой вручили приятные подарки - именные футболки и кепки с символикой университета творческих и спортивных достижениях.

 

В этом году к акции «Здоровое утро с Сергеем Киваловым» также присоединились Юридический колледж НУ «ОЮА», колледж Международного гуманитарного университета, Одесский медицинский институт МГУ, Морское училище НУ «ОЮА», Высшее объединеннное училище сферы услуг НУ «ОЮА».

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Глава Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА»  Валентин Федоров уверен:

Встречать вместе «Здоровое утро с Сергеем Киваловым» нам нужно как можно чаще. Совместные физкультурные праздники  – хороший пример здорового образа жизни. От развития массового спорта зависит здоровье нации. Эти праздники дают нашим студентам и преподавателям возможность почувствовать себя не только здоровыми духом и телом, но и настоящей большой семьей.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Вот, что рассказала заместитель главы профкома НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук:

 

Наши студенты любят развиваться не только в области знаний и науки, но и отдают предпочтение здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. Профком вуза отметил наиболее активных студентов и преподавателей памятными подарками. Молодые люди получили именные майки, кепки, значки и Сертификаты участников спортивного фестиваля.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

А потом наступило время большого совместного «Здорового завтрака» там же на стадионе. В ассортименте: лимонад, коктейли с лимоном и мятой, фруктовые салаты ассорти.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Это очень круто и здорово.  Огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за такое доброе, бодрое, здоровое утро. Мы проехали на велосипедах пять километров, с хорошим настроением. Потом были физические упражнения под ритмичную музыку. Это дает закалку силы и духа, оздоравливает тело, заряжает энергией. Это то, что дает понять: мы одна дружная семья. Такие моменты очень ценны. Мы вместе не только учимся, но и проводим досуг, занимаемся спортом, отдыхаем.

– рассказала студентка первого курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Екатерина Элькнер.

 

В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

 

Завидный пример показал для всех самые спортивные вузы страны – Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. Ведь это по-настоящему прекрасно: встречать новый день и радоваться простым радостям с друзьями и однокурсниками.

 

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В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»
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