В Одессе прошла масштабная акция «Здоровое утро с Сергеем Киваловым»

Субботнее майское солнечное утро в Одессе – самое время начать день на берегу Черного моря. Именно так встретили утро студенты и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета вместе с Президентом вузов Сергеем Киваловым.

Спортивные традиции это вуза крепки, спортивные успехи будущих юристов хорошо известны. Но не ради побед и достижений приходят ребята, сторонники активного образа жизни, на стадионы, спортивные площадки, в тренажерные залы – вуз имеет завидную спортивную базу. А ради здоровья будущих специалистов и научных работников.

Так возникла добрая традиция – встречать всем вместе «Здоровое утро с Сергеем Киваловым».

Сначала состоялся большой велопробег. Он стартовал на 8-ой станции Большого фонтана. Участники акции собрались возле спортивного комплекса МГУ и двинулись целой командой.

Этот веломарафон проходит несколько лет подряд и приобретает все большую масштабность.

В это тёплое весеннее, а по погоде можно сказать - по-настоящему летнее субботнее утро мы вместе со студентами Национального университета «Одесская юридическая», Международного гуманитарного университета, наших колледжей и профессионально-технических училищ собрались на берегу моря на 8-й станции Большого фонтана на мероприятие под названием, которое говорит само за себя - «Здоровое утро». Мы решили посвятить сегодняшнее утро выходного дня спорту, насладиться весенней природой, лёгким морским бризом и, конечно же, пообщаться в неформальной обстановке. Для нас это традиция - каждую весну мы организовываем наш традиционный велозаезд по морскому побережью, в котором принимают участие студенты всех курсов, всех факультетов, колледжей, профессионально-технических училищ, ну а после этого мы проводим на нашем спортивном комплексе также традиционную массовую зарядку. И вот что самое важное, студентов не приходится просить принять участие в этом спортивном мероприятии, которое у нас проводится уже много лет подряд, они уже сами ждут его и с радостью приходят с самого утра. Наш Профком и Студенческий совет всегда очень помогают в его организации. И с каждым годом и к велозаезду и к нашей массовой зарядке присоединяется всё больше и больше учащихся – а это значит, что всё больше людей делают выбор в пользу здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек и от бесполезного времяпровождения. Потому что отдых идёт на пользу только тогда, когда он активный и на свежем воздухе.

И вот Вы видите, как здесь чисто, красиво ухоженно – а это тоже в том числе и заслуга наших студентов чуть раньше, около месяца назад, мы уже собирались здесь вместе с нашими студентами на субботник, убирали мусор, прошлогодние сухие листья, были подстрижены газоны и вот сейчас ребятам самим очень приятно сюда прийти вновь и увидеть результаты своего труда и отлично провести здесь утро выходного дня.

– говорит Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Студенты с удовольствием вовлекаются в спортивных мероприятий университета. Ведь это прекрасная возможность познакомиться лучше с одногруппниками и собственно преподавателями. Даже те, кто не имел велосипедов специально к «здоровому дню» арендовали их.

Здорово, что в нашем вузе проводятся такие мероприятия, потому что помимо учебы, конференций, научной деятельности, важен спорт. Такие вещи, на самом деле, объединяют. Очень здорово, что руководство вуза, в частности Президент Сергей Васильевич Кивалов всячески поощряет такие мероприятия. Студенту важно видеть преподавателя в неформальной обстановке, чтобы можно было пообщаться. И это приносит большую радость всем нам.

– говорит студент Одесской Юракадемии Владимир Сивак.

Сегодня при поддержке нашего Президента Сергея Васильевича Кивалова проходит такой большой масштабный велозаезд, зарядка – настоящий спортивный день. Спорт – это важно и на базе нашего университета построены самые современные спортивные комплексы, сталионы, залы, где каждый студент имеет возможность реализовать себя как спортсмен и как просто активный человек.

– отмечает глава Студенческого совета Карина Лукащук.

Финишировали велосипедисты на 4-ой станции Фонтанской дороги, возле Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь, на крытом стадионе состоялась большая утренняя зарядка во главе с президентом НУ «ОЮА» Сергеем Киваловым.

Виктория Гайслер – студентка социально-правового факультета НУ «ОЮА» была в числе участников «Здорового утра»:

Это утро стало очень классным. Наш президент Сергей Васильевич Кивалов лично проводил для нас большую зарядку и заряжал нас своим примером. Хотелось ему соответствовать, не отставать. Даже если кто-то из нас и встал сегодня не с той ноги и был не в лучшем расположении духа, получил заряд оптимизма и радости, которых хватит на неделю.

После интенсивной и веселой зарядки – самое время для общей фотографии и для множества селфи: с Президентом вуза, любимыми преподавателями и профессиональными спортсменами.

На мой взгляд, это очень здорово, что в нашем университете живут и процветают такие замечательные спортивные традиции, которые помогают студентам держать себя в хорошей физической форме, общаться в нефорамальной обстановке, именно такие мероприятия как сегодня наилучшим образом сближают студентов разных курсов, факультетов и помогают сделать студенческие годы по-настоящему интересными, яркими и незабываемыми. И было бы очень хорошо, если бы и в других университетах, колледжах города взяли на заметку и стали проводить подобные интересные и полезные мероприятия, которые прививают любовь к спорту.

- говорит Сергей Кивалов.

Кроме физических нагрузок студентов и преподавателей ждала торжественная церемония, на которой вручили приятные подарки - именные футболки и кепки с символикой университета творческих и спортивных достижениях.

В этом году к акции «Здоровое утро с Сергеем Киваловым» также присоединились Юридический колледж НУ «ОЮА», колледж Международного гуманитарного университета, Одесский медицинский институт МГУ, Морское училище НУ «ОЮА», Высшее объединеннное училище сферы услуг НУ «ОЮА».

Глава Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров уверен:

Встречать вместе «Здоровое утро с Сергеем Киваловым» нам нужно как можно чаще. Совместные физкультурные праздники – хороший пример здорового образа жизни. От развития массового спорта зависит здоровье нации. Эти праздники дают нашим студентам и преподавателям возможность почувствовать себя не только здоровыми духом и телом, но и настоящей большой семьей.

Вот, что рассказала заместитель главы профкома НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук:

Наши студенты любят развиваться не только в области знаний и науки, но и отдают предпочтение здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. Профком вуза отметил наиболее активных студентов и преподавателей памятными подарками. Молодые люди получили именные майки, кепки, значки и Сертификаты участников спортивного фестиваля.

А потом наступило время большого совместного «Здорового завтрака» там же на стадионе. В ассортименте: лимонад, коктейли с лимоном и мятой, фруктовые салаты ассорти.

Это очень круто и здорово. Огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за такое доброе, бодрое, здоровое утро. Мы проехали на велосипедах пять километров, с хорошим настроением. Потом были физические упражнения под ритмичную музыку. Это дает закалку силы и духа, оздоравливает тело, заряжает энергией. Это то, что дает понять: мы одна дружная семья. Такие моменты очень ценны. Мы вместе не только учимся, но и проводим досуг, занимаемся спортом, отдыхаем.

– рассказала студентка первого курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Екатерина Элькнер.

Завидный пример показал для всех самые спортивные вузы страны – Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. Ведь это по-настоящему прекрасно: встречать новый день и радоваться простым радостям с друзьями и однокурсниками.