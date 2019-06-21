Сергей Кивалов поздравил коллектив "Odrex" с профессиональным праздником

Народный депутат Украины, Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов поздравил коллектив Медицинского дома "Одрекс" с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Парламентарий вручил работникам медучреждения ценные подарки, персональные компьютеры, почетные награды и грамоты.

В этот день Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета торжественно открыл сразу две новые клинические кафедры на базе Медицинского дома "Одрекс". Это кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли, а также хирургии.

Сергей Кивалов, народный депутат Украины, президент МГУ, отметил:

Мы поздравили весь коллектив Медицинского Дома Одрекс. Мы наградили их ценными подарками, грамотами. Кроме того, мы открыли две кафедры. А когда университет открывает свои подразделения на базе клиники, это очень хорошо. Все видят, что это не просто для галочки, что здесь будет развиваться наука, которая будет совмещаться с практикой. Я хочу поздравить всех медработников с праздником. Пусть наши медики сами будут всегда здоровы, востребованы, счастливы от того, что они делают. Пусть Господь их хранит, потому что медицинский работник - это здорово. Медицинский работник – это человек, который посвящает себя лечению людей!

Наталья Гринь, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Медицинского дома "Odrex":

Я благодарна Международному гуманитарному университету и Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он так высоко оценивает труд докторов. Редко люди в наше время с таким уважением и трепетом, пониманием относятся к нашей профессии. А она очень нелегкая! Большое ему спасибо!

Отныне студенты Медицинского института Международного гуманитарного университета будут приходить в уютный современный хаб на лекции и практические занятия. Здесь юные медики получат уникальную возможность на большом экране наблюдать за проведением сложных операций.

Сергей Кивалов, народный депутат Украины, президент МГУ:

Откуда берутся гении хирургии? Они тоже начинают студентами. И с первых дней должны видеть все самое современное, лучшее, что есть в Европе и в мире. Когда студент будет учиться на современном оборудовании, когда он будет стоять рядом с операционным столом и перенимать опыт у профессионалов – вот это будет настоящий врач. Поэтому мы в лучших клиниках открываем свои кафедры.

А вот, что говорит генеральный директор Медицинского дома "Odrex" Тигран Арутюнян:

Содружество с МГУ, с его подразделением, которое занимается медициной для нас очень важно. Мы в этом усматриваем воспитание будущего поколения врачей, которые будут работать в Медицинском доме Одрекс . Вот это важное сотрудничество было бы невозможно без воли и желания Сергея Кивалова. Он - человек с колоссальным опытом, с большим политическим опытом. В преддверии парламентских выборов, мы перед ним, как народным избранником ставим те задачи, которые волнуют медиков. И уверены, что он будет эти вопросы решать.

Леонид Кучук, основатель Медицинского дома "Odrex":

Здесь будут проходить практику не только студенты, обучающиеся по специальности «Медицина», но и студенты-стоматологи. Здесь есть все для комфортного и качественного обучения будущих профессионалов медицинского дела: ультрасовременное оборудование, медперсонал - кандидаты и доктора наук, и, конечно же, большое будущее: студенты, аспиранты и интерны будут участвовать в лечебном процессе и проводить научные исследования. А в дальнейшем трудоустраиваться в современном Медицинском центре Юга страны.

Нам лучше иметь дело со студентами и готовить их с самого начала, чтобы прививать им наше виденье работы и потом уже брать их на работу. Но для этого нужны годы. Мы готовы потратить эти годы на обучение, на воспитание.

Вадим Ульянов, проректор по научно-медицинской работе МГУ:

Совместными усилиями фундаментальной научной платформы, предоставляемой МГУ и современным колоссальным опытом "Одрекс" мы надеемся внести посильную лепту в решение многих задач, стоящих перед врачами и таким образом решить проблемы многих пациентов. Это касается взаимодействия классического университета и клиники путем экспериментальных работ, клинических испытаний.

Дмитрий Гавриченко, медицинский директор Медицинского дома "Odrex":

Все современные гайдлайн протоколы подразумевают использование современного медицинского оборудования. Например, УЗ-навигации в ИТ. Если без этого анестезиолог будет оказывать помощь в интенсивной терапии, эта помощь не будет квалифицированной, на европейском уровне. Поэтому обучение студентов очень важно для нас. С внедрением современного оборудования, чтоб быть в тренде и постоянно двигаться шаг в шаг с тем, как движется медицина в мире.

Отметим, что народный депутат Украины Сергей Кивалов лоббирует интересы представителей медицинской сферы в Верховной Раде. Парламентарий направляет Премьер министру и в профильные ведомства депутатские обращения, запросы и выдвигает законопроекты, которые будут способствовать улучшению условий нелегкой, но плодотворной работы медиков, а также материальной поддержки пациентов, которым иногда не хватает денег не только на лечение серьезных заболеваний, но и на простые лекарства для поддержания жизнедеятельности.

Светлана Стороженко, заведующая отделением онкологии Медицинского дома "Odrex":

Так как онкозаболевание требует больших средств, поддержка государства имеет огромное значение для этих пациентов. Сергей Кивалов выдвигает свои предложения для более существенной поддержки этих пациентов в нашей стране.

Напомним, в апреле нынешнего года Медицинский институт Международного гуманитарного университета подписал соглашение о сотрудничая с Медицинским домом "Одрекс". Отметим, что на базе МГУ открыты две ультрасовременных стоматологических клиники. Также в Одессе открыла свои двери студенческая аптека, которая стала базой практики для будущих провизоров.