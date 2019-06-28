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  • Дата: Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07

Сергей Кивалов поздравил одесситов с Днем молодежи

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил одесситов с Днем молодежи

 

 

 

 

 

Искренне поздравляю всех причастных с Днем молодежи! Уже 25 лет подряд в последнее воскресенье июня мы отмечаем этот замечательный праздник и говорим о необходимости привлечения самой прогрессивной части общества к всестороннему участию в жизни нашего государства. Ключевая роль в этом процессе должна принадлежать образованию и спорту, как двум неотъемлемым составляющим гармоничного развития молодой личности. На базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, колледжей и училищ мы создали мощнейшую площадку для реализации научных, спортивных, культурных, благотворительных инициатив не только наших студентов, но и всех молодых людей. Надеемся, что такому примеру последуют и другие украинские вузы.
Дорогие молодые люди! В ваших руках будущее родной страны, и вы строите его прямо сейчас. Я верю в нашу молодежь – образованную, целеустремленную, активную. От всей души желаю вам непременно найти свое призвание в жизни, создать счастливую семью, ярко и незабываемо прожить молодость!
 – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.



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