В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

В парке Победы при поддержке народного депутата Сергея Кивалова прошел фестиваль «Ретро-Одесса».

Одесситы и гости нашего города получили уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлого столетия. Для этого организаторы фестиваля сделали все возможное.

Друзья я вас искренне поздравляю с праздником Днем Конституции удачи вам благополучия и пусть у нас в жизни все будет хорошо! Спасибо, что вы вместе с нами, с праздником вас,

- поздравил присутствующих народный депутат Украины Сергей Кивалов

Старая Одесса была представлена уголками, которые воссоздавали быт города прошлого века и в которых посетители могли сфотографироваться, а то и разыграть какую-нибудь сценку. На импровизированных лотках гуляющие могли полюбоваться коллекциями старинных вещей, начиная с игрушек, заканчивая медными примусами. Мастерицы показывали мамам с девочками, как можно самому сделать куклу и еще множество полезных вещей, а папы с мальчиками могли вдоволь налюбоваться ретро-автомобилями. Лады, Москвичи, Волги, Победы, Запорожцы и другие столь же уникальные авто выстроились в ряд. Возле них можно было сфотографироваться, а, при желании и посидеть за рулем, что не упускали сделать многие.



Слушаем талантливую молодёжь, которая исполняет песни об Одессе. Лучше этого ничего не бывает. Вот посмотрите сегодня уже добавились автомобили их уже больше по сравнению с вчерашним днем. Это и Москвич, и Жигули, и Победа это все очень интересно для посетителей.

Здорово, что у нас хорошая и талантливая молодежь, которая ценит то что делалось до них, очень важно чтобы мы всегда помнили, что молодежь нуждается в поддержке и поддерживали ее не на словах, а на деле,

- отметил Сергей Кивалов

В это время на площадке шла концертная программа, составленная из песен прошлого века, театральных постановок, танцев. Желающие могли попробовать себя и в танцах, получив мастер-класс от профессионалов. В фестивале присутствовало много интер-актива – это и ретро-зоны, где можно было сфотографироваться, и уголки со старинными играми, и бабушкины сундуки со множеством замечательных вещей, и винтажная мебель, и лотки с угощением на старинный лад. Посетителей также ждал конкурс на лучший ретро- наряд и другие развлечения.

Юлия живет в Одессе всего несколько лет, и здесь ей очень нравится, особенно то, какие праздники устраивают в городе.

– Это была суперидея, сделать такой фестиваль! Очень здорово, что все это доступно, в машине можно посидеть и даже порулить, поиграть в игры, сфотографироваться, где душа пожелает. Молодцы устроители, все отлично! – говорит Юлия.

Светлана и Олег одесситы, привели детей на площадку. Мальчишкам, конечно, особенно нравятся машины. А Светлане интересны «бабушкины сундуки».

– Действительно, среди вещей наших бабушек, можно обнаружить такие занимательные вещи! Стильные, очень красивые, очень качественные – делится она своим мнением.

Борис и Андрей прочитали о празднике в интернете, решили сходить, и не пожалели.

– Очень атмосферная штука, хорошо получилось. На свежем воздухе, в парке, бродишь, рассматриваешь вещи, сплошной винтаж. Есть где отдохнуть и вкусно поесть. Машины – выше всяких похвал, так и хочется посидеть внутри, вдохнуть ту, старинную атмосферу. И правильно делают хозяева, что разрешают. В общем, все довольны. Отлично проводим вечер пятницы, пусть бы и выходные были бы не хуже, – говорит Борис. Андрей с ним полностью согласен.

Сергей Васильевич Кивалов помогает нам весело и с пользой проводить время! Мы одесситы жизнерадостные активные свободные…И это чудесное мероприятие по-настоящему одесское, и я ему безумно благодарна за это, - говорит посетительница ретро-фестиваля Ирина

На площадке шумно и весело, и другие гуляющие, услышав звуки праздника, тоже направляются сюда.

Фестиваль прошл успешно.