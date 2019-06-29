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  • Дата: Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41

В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

Категория: Первая полоса / Новости / Культура и искусство


В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

 

В парке Победы при поддержке народного депутата Сергея Кивалова прошел фестиваль «Ретро-Одесса».

Одесситы и гости нашего города получили уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлого столетия. Для этого организаторы фестиваля сделали все возможное.

В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

 

Друзья я вас искренне поздравляю с праздником Днем Конституции удачи вам благополучия и пусть у нас в жизни все будет хорошо! Спасибо, что вы вместе с нами, с праздником вас,
 - поздравил присутствующих народный депутат Украины Сергей Кивалов

 Старая Одесса была представлена уголками, которые воссоздавали быт города прошлого века и в которых посетители могли сфотографироваться, а то и разыграть какую-нибудь сценку. На импровизированных лотках гуляющие могли полюбоваться коллекциями старинных вещей, начиная с игрушек, заканчивая медными примусами. Мастерицы показывали мамам с девочками, как можно самому сделать куклу и еще множество полезных вещей, а папы с мальчиками могли вдоволь налюбоваться ретро-автомобилями. Лады, Москвичи, Волги, Победы, Запорожцы и другие столь же уникальные авто выстроились в ряд. Возле них можно было сфотографироваться, а, при желании и посидеть за рулем, что не упускали сделать многие.

В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

 


Слушаем талантливую молодёжь, которая исполняет песни об Одессе. Лучше этого ничего не бывает. Вот посмотрите сегодня уже добавились автомобили их уже больше по сравнению с вчерашним днем. Это и Москвич, и Жигули, и Победа это все очень интересно для посетителей.
Здорово, что у нас хорошая и талантливая молодежь, которая ценит то что делалось до них, очень важно чтобы мы всегда помнили, что молодежь нуждается в поддержке и поддерживали ее не на словах, а на деле,
 - отметил Сергей Кивалов

В это время на площадке шла концертная программа, составленная из песен прошлого века, театральных постановок, танцев. Желающие могли попробовать себя и в танцах, получив мастер-класс от профессионалов. В фестивале присутствовало много интер-актива – это и ретро-зоны, где можно было сфотографироваться, и уголки со старинными играми, и бабушкины сундуки со множеством замечательных вещей, и винтажная мебель, и лотки с угощением на старинный лад. Посетителей также ждал конкурс на лучший ретро- наряд и другие развлечения.

В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

 

Юлия живет в Одессе всего несколько лет, и здесь ей очень нравится, особенно то, какие праздники устраивают в городе.

 – Это была суперидея, сделать такой фестиваль! Очень здорово, что все это доступно, в машине можно посидеть и даже порулить, поиграть в игры, сфотографироваться, где душа пожелает. Молодцы устроители, все отлично! – говорит Юлия.

Светлана и Олег одесситы, привели детей на площадку. Мальчишкам, конечно, особенно нравятся машины. А Светлане интересны «бабушкины сундуки».

 – Действительно, среди вещей наших бабушек, можно обнаружить такие занимательные вещи! Стильные, очень красивые, очень качественные – делится она своим мнением.

В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

 Борис и Андрей прочитали о празднике в интернете, решили сходить, и не пожалели.

 – Очень атмосферная штука, хорошо получилось. На свежем воздухе, в парке, бродишь, рассматриваешь вещи, сплошной винтаж. Есть где отдохнуть и вкусно поесть. Машины – выше всяких похвал, так и хочется посидеть внутри, вдохнуть ту, старинную атмосферу. И правильно делают хозяева, что разрешают. В общем, все довольны. Отлично проводим вечер пятницы, пусть бы и выходные были бы не хуже, – говорит Борис. Андрей с ним полностью согласен.

Сергей Васильевич Кивалов помогает нам весело и с пользой проводить время! Мы одесситы жизнерадостные активные свободные…И это чудесное мероприятие по-настоящему одесское, и я ему безумно благодарна за это,
 - говорит посетительница ретро-фестиваля Ирина

 На площадке шумно и весело, и другие гуляющие, услышав звуки праздника, тоже направляются сюда.

Фестиваль прошл успешно.

В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»

 

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В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»
В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»
В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»
В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»
В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»
В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»
В парке Победы прошел фестиваль «Ретро-Одесса»
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