Народный депутат Сергей Кивалов борется за доступность пляжей города

Проблема недобросовестных арендаторов, захвативших большинство одесских пляжей,вызывает возмущение одесситов уже не первый год. Власти обещают изменить ситуацию, но пока эффекта от их обещаний не видно.

Как и в прошлом году, в разгар курортного сезона одесситы и гости туристической столицы Украины оказались по сути изолированы от доступного пляжного отдыха. Якобы бесплатные городские пляжи на деле оказываются заставленными платными шезлонгами и топчанами, а нанятый арендатором персонал слишком настойчиво навязывает отдыхающим ненужные им платные услуги.

К сожалению, общедоступность пляжей в Одессе приобрела исключительно декларативную форму. Несмотря на то, что в земельном водном кодексе каждому гражданину Украины гарантирован свободный доступ на пляж и свободное водопользование, у нас пляжи оказались сданы фактически в частную собственность, причем без надлежащего оформления арендных отношений. Что фактически позволяет утверждать, что все так называемые арендаторы пляжей незаконно занимают территории и незаконно ограничивают свободное пользование людей данными участками искусственными берегозащитными сооружениями,

– уверен общественник Игорь Елин.

На борьбу за освобождение зон отдыха от ненужных услуг включился самый настоящий «пляжный патруль» в лице нескольких десятков общественных активистов. Свою проверку небезразличные одесситы начали с пляжа Ланжерон.

Как вы знаете в СМИ шумит тема о том, что пляжи заставлены шезлонгами, людям негде отдыхать. Нет возможности прийти с подстилкой. Так называемые бичбои хамят, мы уже третий день гуляем по пляжам и просим показать документы, которые должны быть в общем доступе. В соответствии с планом-схемой пляжа просим показать, где находится медпункт, где находятся душевые. И просим, чтобы шезлонги не стояли в разложенном виде, а были сложены у входа. В большинстве случаев у людей документов нет,

– рассказывает общественный активист Андрей Грушецкий.

С ним согласен Николай Романовский, тоже из команды общественных активистов.

Третий день проводим акцию. Хотим довести все-таки до ума законную работу пляжей, где пытаются изымать деньги, даже вымогать, я бы сказал. Потому что всё, что мы увидели за два дня – это всё полный беспредел тех людей, которые захватили наши пляжи. Сегодня, спасибо, после наших рейдов, мы уже видим, что всё согласно закону - шезлонги убраны, те, что не заняты. Соответственно, если человек хочет прийти, отдохнуть бесплатно на пляже, можно это сделать, не ругаясь с бичбоями, которые не дают лечь с полотенцем. Мы доведем дело до конца и научим наших предпринимателей, которые пытаются воровать, довести это всё до нужного состояния,

– говорит он.

Ищут поддержки одесситы в своем желании свободно попасть летом на пляж и в приемной народного депутата Украины Сергея Кивалова. Пенсионерка Любовь Николаевна рассказывает, как ее с внуками не пустили на один из городских пляжей только по той причине, что у нее не нашлось нескольких сотен гривен на шезлонг. А без шезлонга вход на общественную территорию был запрещен.

Пенсионеры не могут позволить себе санаторий, дома отдыха, поэтому мы идем к нашему Черному морю, чтобы отдохнуть, расслабиться, подышать кислородом, морским воздухом. Поэтому мы просим Сергея Васильевича, чтобы он помог решить эту проблему, чтобы пляжи были бесплатные, чтобы проход к морю был бесплатный, чтобы морем могли пользоваться и одесситы, и гости, которые приезжают из-за рубежа,

– делится своим мнением Любовь Редуненко.

С пляжной проблемой Сергей Кивалов знаком непонаслышке. С подобными жалобами парламентарий сталкивается и во время ежедневных встреч с жителями Приморского района. Из-за таких безобразий у многих портится все впечатление об Одессе, как гостеприимном курортном городе, считают одесситы.

Я знаю, что есть очень серьезная проблема в отношении пляжной зоны. Пляжную зону пытаются правдами и неправдами захватить, поставить какое-то кафе, развлекательные какие-то мероприятия проводят. Автоматы ставят здесь. Спиртное продают через каждые пять метров. В Аркадию пойдите посмотрите. Люди правильно возмущаются. Хочется прийти и просто полежать спокойно. Заставили всё,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Сам народный депутат Сергей Кивалов несколько лет назад был инициатором восстановления буквально из руин набережной на 8-й станции Большого Фонтана. Теперь это любимое место отдыха горожан, на побережье благоустроен пляж, люди очень довольны. Это место приспособлено и для людей с особыми потребностями по состоянию здоровья. Хотя всё могло сложиться не так благополучно.

Я вам хочу сказать, это место всегда отбивали. Хотели какие-то точки поставить, ларьки поставить. Построить здесь хотели всё. Мы не даем это делать. Я сразу сказал, что здесь будет спортивный комплекс, здесь море, пляж. А была мусорная свалка. Свозилось со всего города сюда. Мы вывезли мусор отсюда, сделали набережную. Высадили почти 20 тысяч деревьев и кустов. Одну лестницу сделали, вторую, так, чтобы людям было удобно спуститься и покупаться на море. Дальше пандус сделали, чтобы инвалиды или мамы с колясками смогли подъехать. Сделали все, что нужно для комфортного отдыха,

– рассказывает Сергей Кивалов.

Пляж на 8-й фонтана освобожден от навязчивого персонала, здесь нет и в помине топчанов и шезлонгов. Вход свободный, территория ухожена, а главное – ее хватает на всех.

Здесь нет навязчивых работников сферы обслуживания, которые бегают с полотенцем. Здесь ни одного топчана нет. Дикий пляж, специально в центре города - мы оставили это место, так как оно должно быть. Если кто-то хочет какие-то услуги, то вон, 800 метров вверх. Маристелла, там 800 гривен в сутки, вернее в день. Там и полотенце дают, и лежак. Но не все могут позволить себе заплатить 800 гривен за день,

– констатирует народный депутат.

Одесситы, живущие недалеко, для отдыха и занятий спортом выбирают пляж на 8-й фонтана. Наши земляки помнят, какой эта территория была несколько лет назад. И благодарны Сергею Кивалову за то, что он заботится о рекреационной зоне, облагораживает ее и сохраняет для всех горожан.

Я помню еще эти склоны, когда они были не облагорожены. Здесь была мусорка. Благодаря студентам юридической академии, здесь прекрасный город-сад. Мы здесь отдыхаем, здесь прекрасный пляж. Мы здесь занимаемся оздоровительно гимнастикой, Спасибо Сергею Васильевичу за то, что есть возможность в нашем городе пребывать в этой прекрасной зеленой зоне. Наслаждаться воздухом, морем, солнцем. Это всё для одесситов и гостей города. Бесплатная парковка, туалет, пляж,

– говорит одессит Юрий.

Хорошую набережную сделали. Очень удобно, чисто всегда. Растения растут, цветы. Мы довольны. Стало удобно, комфортно и современно,

– согласна с ним одесситка Людмила Анатольевна.

Оздоровительный комплекс на 8-й Б.Ф., набережная, пляж, спортивные площадки – выбор и гостей нашего города. Чистота, доступность, отсутствие навязчивого сервиса делают свое дело. Группа юных гимнасток из Чернигова и их тренеры осталась в полном восторге от увиденного. К слову, спортивный комплекс является тренировочной базой Школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Черноморец».

Дети отдыхают и попутно занимаются художественной гимнастикой. Мы здесь на тренировочных сборах. У нас тренировки с 9 утра до 5 вечера, каждое утро у деток здесь пробежка и разминка. Очень хорошо, нам очень нравится. Очень красивая набережная,

– говорит тренер по художественной гимнастике из Чернигова Елена.

Мы отдыхаем в Одессе третий год. Нам нравится эта набережная, здесь хорошо - чистенько, уютненько. Сейчас идем на море, дочка решила принять участие в импровизированном флэшмобе. Главное, что это бесплатно. Есть парковка, есть место, куда мы можем зайти, покупаться. На том пляже грязнее вода, который с другой стороны, этот чище. Еще и поэтому мы сюда и приходим,

– рассказывает отдыхающий из Кривого Рога Андрей.

Мне нравится. Очень хорошо, что есть лавочки. И ребенка можно помыть от соленой воды.Это не на всех пляжах есть,

– делится киевлянка Ольга.

Сегодня пляж на 8-й фонтана по праву признан и рядовыми отдыхающими, и специалистами – образцовым. Но для миллионного города такой территории недостаточно. Проблему городских пляжей нужно решать обязательно, но это трудно, так как сложности накапливалисьгодами. Народный депутат Сергей Кивалов готов об этом говорить на самом высоком уровне. Так парламентарий направил депутатский запрос Премьер-министру Украины и подал свои предложения к проекту Закона «О Госбюджете Украины на 2019 год» в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. В запросе говорится, в частности, о необходимости выделения из бюджета страны средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты. Сумма требуется немаленькая, 420 млн. грн. Народного депутата в этом вопросе поддержали также и в Одесской облгосадминистрации.

Что касается 8 ст. Большого Фонтана, то это безусловно одно из немногих мест в Одессе, где не наблюдается тотального захвата прибрежных зон. Не ограничивается доступ людей к воде. Я думаю, что городской власти надо брать пример с того, как устроена прибрежная зона на 8 станции Большого Фонтана и применить его для остальных пляжей,

– уверен общественник Игорь Елин.

И он, конечно, прав. Если бы хоть долю пляжей Одессы сделали настолько комфортными, как на 8 станции, одесситам отдыхалось бы намного веселее, да и перед гостями города было не стыдно.

Забрали право у одесситов отдыхать. Мы направили депутатский запрос в мэрию. И хотим сделать везде так, как здесь. Хотя бы несколько десятков метров должны быть доступными. Мы же сделали! Всё то, что мы сегодня видим – это труд многих людей, они благоустраивали, сажали деревья, цветы, кустарники, убирали, приводили все в порядок. Можно же все сделать, как надо,

– уверен Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов как депутат, как гражданин своего города,убежден – никто из одесситов и гостей города не может быть лишен свободного доступа к пляжу. Работа в этом направлении будет продолжатся, ведь это один из приоритетных пунктов Народной программы, с которой Сергей Кивалов идет на выборы, программы, написанной политиком совместно с одесситами, жителями Приморского района.