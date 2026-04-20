В Украине инициировано национальное исследование влияния азартных игр на общество, первые результаты которого планируется опубликовать в мае, а полный отчет — в августе 2026 года, сообщило Министерство цифровой трансформации.

Согласно релизу, реализацией проекта будет заниматься Центр ответственной игры (ЦОГ) при поддержке Ассоциации операторов игорного бизнеса.

По словам директора Центра ответственной игры Ольги Исаевой, национальное исследование было инициировано Министерством цифровой трансформации, Государственным агентством PlayCity и поддержано Ассоциацией украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ), которая представляет крупнейших операторов рынка азартных игр.

Отмечается, что исследование имеет целью оценить уровень вовлеченности молодежи и социальные последствия для семей игроков.

В ходе исследования эксперты детально проанализируют отношение общества к азартным играм, проведут оценку количества украинцев, которые играют в азартные игры, и определят процент людей, которые могут оказаться в группе риска возникновения игорной зависимости. Социологи будут детально изучать портрет игрока и исследовать потребительский опыт, анализировать последствия, с которыми сталкиваются игроки и их окружение.

Отдельное внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, в частности военным, внутренне перемещенным лицам и молодежи.

Отмечается, что исследование объединит количественные и качественные подходы, что позволит не только оценить риски игровой зависимости, но и понять его глубинные причины и последствия. ЦОГ планирует провести общенациональный опрос населения, исследовать поведение игроков онлайн-казино, провести фокус-группы и глубинные интервью с игроками, их родственниками. В исследовании примут участие специалисты сферы медицины и социальных услуг.

Кроме того, специалисты проанализируют влияние рекламы игорного бизнеса на людей, которые не участвуют в азартных играх, однако регулярно сталкиваются с ней в информационном пространстве. На основе собранных данных планируется разработать решения для повышения безопасности игроков.

“Исследование поможет оценить реальные вызовы и сформировать политику, где в центре — безопасность и защита людей”, — процитированы в релизе слова заместительницы министра цифровой трансформации Натальи Деникеевой.

Отмечается, что соответствующие данные станут фундаментом для дальнейшего обновления государственных правил ответственной игры.

“Подобные инициативы реализуются в большинстве европейских стран. Проект поддержали пять ведущих компаний — членов Ассоциации, и я искренне благодарен им за это... Это исследование станет вкладом в более глубокое понимание проблем, связанных с азартными играми. Такие шаги наглядно демонстрируют ответственное отношение операторов рынка к безопасности игроков”, — в свою очередь прокомментировал инициативу президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИГБ) Александр Когут.

По оценкам международной компании KANTAR, Gradus и Factum, которые ранее обнародовала АУОГБ, нелегальный сегмент украинского игорного рынка составляет от 39% до 53% от всего рынка при оценке легального рынка примерно в 60 млрд грн в год.





