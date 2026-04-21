Сьогодні, 14:00

Об'єднані Арабські Емірати запросили фінансову підтримку США

Категория: Новини / Економіка та фінанси

Объединенные Арабские Эмираты начали консультации с США о возможной финансовой поддержке на случай, если война с Ираном приведет страну к более глубокому кризису, пишет  The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Глава ЦБ ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе в Вашингтоне обсуждал с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителями ФРС возможность экстренного доступа к долларовой ликвидности через своп-линию.

ОАЭ опасаются серьезного удара по экономике и оттока инвесторов, которые раньше воспринимали Эмираты как безопасную юрисдикцию. Конфликт уже ударил по одному из ключевых источников долларовой выручки страны — экспорту нефти через Ормузский пролив. До вступления перемирия в силу 17 апреля Иран атаковал ОАЭ. По данным Минобороны страны, по ним было выпущено более 2800 дронов и ракет, но большинство удалось перехватить.


Наш сайт рекомендует:

