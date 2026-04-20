Ольга Чілібі: українська школа, що змінює американську гімнастику

Інтерв’ю зі спортсменкою і тренеркою, чий досвід став цінністю за океаном

Ольга Чілібі — майстер спорту України з художньої гімнастики, яскрава представниця одеської школи, тренер і хореограф, чий професійний шлях сьогодні продовжується у США. Її історія — це приклад того, як ранній талант, помножений на дисципліну та характер, перетворюється на справу життя і міжнародне визнання.

«Я прийшла в зал у чотири роки — і це визначило все»

— Ольго, з чого почалася ваша історія в спорті?

— Дуже рано. У чотири роки я прийшла до спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Чорноморець» в Одесі. Це був той вік, коли ти ще не зовсім розумієш, що таке спорт, але вже відчуваєш атмосферу — дисципліну, красу руху, музику.

Мені пощастило: я одразу потрапила в сильне середовище. І, напевно, завдяки природним даним і великій праці досить швидко увійшла до складу збірної Одеської області.

Перші перемоги

«Артистизм — це те, що було зі мною з дитинства»

— Вас завжди відзначали за артистизм. Це природне чи набуте?

— Думаю, і те, і інше. З дитинства я дуже відчувала музику, емоцію. Для мене гімнастика — це не просто техніка, це історія, яку ти проживаєш на килимі.

Можливо, саме тому мене часто залучали до постановок — ще юною я асистувала тренерам у створенні програм. Це був дуже цінний досвід, який сьогодні допомагає мені як хореографу.

«Лідерство формується в команді»

— Ви були капітаном збірної. Що це дало?

— Це велика відповідальність. Ти відповідаєш не лише за себе, а й за команду.

Пам’ятаю чемпіонат України в Сімферополі — ми вибороли срібні медалі в групових вправах. Це був результат не тільки техніки, а й командного духу.

Цей досвід лідерства дуже допомагає мені сьогодні в тренерській роботі, особливо з дітьми — потрібно не просто навчити, а об’єднати.

«Українська школа дала мені системне мислення»

— Ви досягали високих результатів і в індивідуальній програмі.

— Так, я неодноразово ставала чемпіонкою і призеркою змагань, у тому числі абсолютною чемпіонкою у багатоборстві на турнірах профспілкового товариства «Україна».

Це була дуже сильна школа. Там тебе вчать не просто виконувати елементи, а розуміти процес: як будувати програму, як розподіляти сили, як працювати на результат.

«У США я побачила іншу культуру спорту»

— Як вас зустріла Америка?

— Дуже відкрито. Але я одразу побачила різницю. Тут більше свободи, більше індивідуальності, але іноді бракує тієї бази, яку дає українська школа.

І саме тут мій досвід став особливо цінним.

«Коли є база — прогрес неминучий»

— Як реагують американські діти на ваш підхід?

— Спочатку їм непросто, бо ми багато працюємо над основами: позиції, гнучкість, точність. Але дуже швидко вони починають рости.

Батьки теж бачать різницю — діти стають більш впевненими, технічними, з’являється якість руху.

«Хореографія — це конкурентна перевага»

— Чим ви особливо відрізняєтеся як тренер?

— Напевно, поєднанням техніки і хореографії. Українська школа завжди була дуже сильною в цьому.

Я допомагаю дітям не просто виконувати вправи, а створювати образ. І це одразу змінює рівень виступу.

«Кожна програма має бути унікальною»

— Ви працюєте індивідуально з кожною спортсменкою?

— Так, це принципово. Ще з юних років я бачила, як важливо знайти “свою” музику, “свій” рух.

Тому зараз я завжди підбираю стиль під дитину. Це допомагає не лише вигравати, а й отримувати задоволення від спорту.

«Українські тренери привозять у США більше, ніж техніку»

— Чому, на вашу думку, українські спеціалісти так затребувані?

— Тому що ми приносимо систему. Це і дисципліна, і культура тренувань, і психологія.

Ми звикли працювати на результат і знаємо, як до нього йти.

«Я продовжую те, що колись дали мені»

— Що для вас найважливіше в роботі зараз?

— Передати досвід. Те, що колись вклали в мене мої тренери.

Коли я бачу, як дитина вперше “відчуває” музику, як у неї починає виходити складний елемент — це найкраща нагорода.

Українська школа без кордонів

Історія Ольги Чілібі — це більше, ніж спортивна біографія. Це шлях від чотирирічної дівчинки у залі одеського «Чорноморця» до тренерки, яка формує нове покоління спортсменів у США.

Її досвід — це синтез техніки, артистизму, лідерства і глибокого розуміння спорту. Саме тому українська школа гімнастики сьогодні не просто інтегрується у світ — вона стає його рушійною силою.

І в цій історії Ольга Чілібі — одна з тих, хто творить ці зміни щодня.