Еврокомиссия будет призывать к дистанционной работе и субсидиям на общественный транспорт, чтобы сократить потребление ископаемого топлива, пока страны пытаются справиться с ценовым шоком на энергоносители, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает газета Financial Times.

На следующей неделе Еврокомиссия представит государствам-членам ряд мер для снижения спроса, повышения энергоэффективности и ускорения перехода на чистую энергию. Эти шаги должны обеспечить "немедленное облегчение" на фоне высоких цен на энергоносители.

Рекомендации основываются на мерах, введенных во время предыдущего энергетического кризиса, спровоцированного вторжением России в Украину. Они являются частью усилий по сокращению зависимости от ископаемого топлива и поощрения использования зеленой энергии.

В приложениях к проекту документа Еврокомиссия отмечает, что бизнес следует поощрять вводить как минимум один обязательный день дистанционной работы там, где это возможно. Также она рекомендует субсидировать общественный транспорт и снизить НДС на тепловые насосы, котлы и солнечные панели.

Брюссель также установит "амбициозные", но пока не раскрытые цели по электрификации, говорится в документе, который содержит много пробелов и еще не является окончательным.

Для достижения этих целей Брюссель будет помогать государствам-членам разрабатывать "социальные лизинговые схемы" для чистых и энергоэффективных технологий, в частности тепловых насосов, электромобилей и малых аккумуляторов.

Несколько чиновников подчеркнули, что речь идет именно о рекомендациях, а не об обязательных указаниях. "Если мы сталкиваемся с дефицитом энергии, наша обязанность - убедиться, что граждане знают, что они могут сделать, чтобы сократить потребление", - сказал один из чиновников ЕС. "Мы не микроуправляем жизнью людей".

Еврокомиссия давала подобные советы и в 2022 году, когда призвала бизнес и потребителей снизить температуру отопления на один градус.

Напомним:

Источник