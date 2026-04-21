В Одессе проведут общественные консультации по присвоению названия новому объекту топонимики. Обсуждение продлится с 23 апреля по 23 мая 2026 года и пройдет в формате электронных консультаций.

Принять участие можно на официальном вебпортале Одесский городской совет «Социально активный гражданин» в разделе «Консультации с общественностью».

На обсуждение вынесен вопрос наименования сквера, который расположен на пересечении Фонтанская дорога и улица Валерия Самофалова (между 7-й и 8-й станциями Большого Фонтана). Историко-топонимическая комиссия при исполкоме предлагает присвоить зеленой зоне название «Сквер Защитников неба».

К участию в консультациях допускаются жители, зарегистрированные или фактически проживающие в Одессе, включая внутренне перемещенных лиц, достигшие 18-летнего возраста.





