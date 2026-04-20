



Праздник Светлого Христова Воскресения Пасхи Господней – это краеугольный камень всей литургической и духовной жизни христианской Церкви. В этом году праздник Пасхи выпал на 12-е апреля. В Спасо–Преображенском кафедральном соборе Одессы пасхальное богослужение возглавил правящий архиерей Одесской епархии Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении архиепископа Болградского Сергия, клириков собора и городского духовенства.

Вслед за Праздником Святой Пасхи верующие вступили в период Светлой седмицы. По случаю пасхальных торжеств в Одесской епархии прошел ряд праздничных богослужений, которые возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. 13-го апреля, в Светлый Понедельник, правящий архиерей Одесской епархии возглавил Божественную литургию Свято–Троицком соборе Одессы. В Светлую среду, 15-го апреля, Владыка Агафангел совершил праздничное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе.

Во вторник на Светлой седмице в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре состоялась торжественная Божественная литургия по случаю престольного праздника. Богослужение возглавил архиепископ Южненский Диодор в сослужении архиепископа Болградского Сергия, епископа Тарутинского Алипия, епископа Овидиопольского Анастасия и братии монастыря.

15-го апреля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел принял участие в открытии в Одесской духовной семинарии мемориальной доски в честь выдающегося деятеля Болгарской Республики — поэта, писателя и композитора Добри Чинтулова, который был воспитанником духовной школы.

Прихожане и настоятель Свято-Троицкого собора протоиерей Максим Омельченко выступили с заявлением, в котором подчеркнули свою верность Украинской Православной Церкви и стремление защитить святыню от возможных посягательств.

Участники епархиального проекта «Добро объединяет» собрали пасхальные корзинки для тех, кто в этом году встречает Пасху на своих рабочих местах — сотрудников ГСЧС, медиков скорой помощи и всех, кто спасает жизни в больницах и помогает другим. Митрополит Агафангел освятил пасхальные корзинки и 25 тысяч куличей, которые передали в больницы, в воинские подразделения, в экстренные службы, а также тем, кто ранен, проходит лечение или нуждается в особой поддержке.

Концертом «Пасхальная радость» на Соборной площади завершился воскресный день 12-го апреля. Сотни гостей у Спасо-Преображенского собора встретили творческие коллективы и яркая ярмарка с веселыми мастер-классами и вкусными угощениями.

Сегодня мы всем сердцем и всеми мыслями проникаемся словом Божиим, которое благовествует нам радость Воскресения!

Мы не просто живем, но и своей жизнью показываем пример, как живет христианин, а для этого нам самим нужно увидеть в себе грешника, осознать, что без Христа и без Его воли мы не можем ничего. Тогда мы сподобимся прожить в Его заповедях непорочно и без страха станем способными увидеть Его Славное Второе Пришествие.

С другой стороны, сегодня и печальный день, потому что мы завтра проведем Христа на Елеонскую гору, и Он вознесется от нас на Небо. Но всегда мы должны помнить, что Христос не оставил нас. Он вместе с нами и никогда нас не оставляет! Он – тот Краеугольный Камень, на Котором совершается Домостроительство нашего спасения.

Мы благодарим Бога за то, что являемся чадами Церкви, мы благодарим Бога за то, что сегодня после дней печали Он дал нам пасхальную радость, ведь словами «Христос воскресе!» мы утверждаем в себе веру, мы исповедуем Его пришествие в мир, мы исповедуем наше с вами спасение, ведь если Христос воскрес, то придет время, и Он нас воскресит из мертвых. Христос воскрес для того, чтобы нам даровать Воскресение, и для того, чтобы мы вошли в тот чертог, который Он уготовал для любящих Его!

Мы благодарим Бога за все, что Он ниспослал нам, безропотно и с сокрушенным сердцем, ведь после дней печали Он дарует нам великую радость – Он вознесется на Небо и умолит Отца ниспослать нам Духа Святого, чтобы мы без печали, без болезни, без воздыханий смогли быть вместе с Ним и разделять вечное блаженство, которому не будет конца!

Христос воскресе!