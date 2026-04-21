Российские власти массово признают “бесхозяйными” дома и квартиры на оккупированных территориях Украины для дальнейшей их конфискации. В Мариуполе, который сильно пострадал от военных действий, в реестр соответствующего недвижимого имущества внесли 3879 объектов. Это следует из опубликованных постановлений оккупационной администрации города, которые проанализировала “Верстка”. При этом местная жительница передала изданию еще одно постановление, которое нигде не публиковалось. В нем упомянуты 152 уникальных объекта. Таким образом, общее число “бесхоза” в городе превышает 4 тыс. домов и квартир.

Между тем в декабре 2025 года власти так называемой “ДНР” приняли закон, по которому недвижимость автоматически становится собственностью муниципалитета после включения в реестр объектов без владельцев. Ранее для этого требовалось решение суда. Сколько всего объектов было конфисковано оккупационной администрацией, неизвестно. После принятия закона в реестр попали 625 домов и квартир — они автоматически перешли государству. Весной прошлого года назначенный Россией глава Мариуполя Олег Моргну также говорил об изъятии в пользу городских властей 600 квартир. Кроме того, 17 марта текущего года администрация города обновила перечень жилья с признаками “бесхоза”. Этот список используется в качестве определения потенциальных объектов для последующей конфискации. Всего в нем 12 948 домов и квартир.





Источник