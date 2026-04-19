В период с марта прошлого года по март 2026 года в Украине больше всего выросла зарплата у копирайтера в категории реклама/дизайн/PR — с 12 500 до 24 500 грн (+96%), что является самым высоким показателем среди всех проанализированных вакансий.

Отмечается, что супервайзер в торговле занимает 2-е место: рост на +64% до 45 000 грн. Лидерскую тройку замыкает аудитор в категории бухгалтерия -+45%, до 27 500 грн.

Согласно аналитике,среди рабочих и технических специальностей: медианная зарплата подсобника в производстве выросла до 30 000 грн (+41%), товароведа — до 25 000 грн (+39%), сантехника в категории строительство — до 40 500 грн (+35%), а рихтовщика в автосервисе — до 60 000 грн (+33%).

В сфере красоты и здоровья заметный прирост по уровню зарплаты фиксировали на вакансию косметолога — до 26 250 грн (+31%). Десятку растущих замыкают менеджер по работе с клиентами в торговле (+31% до 27 500 грн) и каменщик в категории строительства (+31% до 58 750 грн), говорится в исследовании.

Сравнение медианной зарплаты в марте 2022 до марта 2026 демонстрирует еще больший рост, подчеркивают аналитики.

По их данным, культурно-развлекательная сфера и бьюти-индустрия имели наибольший прирост:

Аниматор - почти в 4 раза, с 5 000 до 19 500 грн

Косметолог - в 3,7 раза, с 7 088 до 26 250 грн

Фотограф - в 3 раза, с 9 000 до 27 250 грн.

Вакансии в сфере строительства также выросли:

Сантехник - в 3,2 раза, с 12 500 до 40 500 грн

Разнорабочий - в 3,1 раза, с 8 250 до 25 375 грн

Маляр - в 3 раза, с 15 000 до 45 000 грн

Плиточник - в 2,9 раза, с 17 500 до 50 000 грн

Штукатур - в 2,8 раза, с 25 000 до 70 000 грн

Строитель - в 2,5 раза, с 18 000 до 45 000 грн.

Десятку замыкает стоматолог с ростом в 2,4 раза с 16 500 до 40 000 грн.





