Доля компаний, которые пытаются ввести ветеранов в профессиональную жизнь, за год уменьшилась с 43% до 30%, в то же время доля работодателей, которые не работают с направлением инклюзивности, выросла за год на 8 процентных пунктов (п.п.) и достигла показателя 34,9%. Об этом свидетельствуют результаты национального исследования “Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год”, проведенного рекрутинговой компанией GRC.ua в сентябре-ноябре 2025 года.

“Как показало исследование, только 30% компаний осуществляют мероприятия по реинтеграции военных в профессиональную жизнь. Год назад этот показатель был значительно больше — 43%. Доля работодателей, которые не работают с направлением инклюзивности вообще выросла за год на 8 процентных пунктов и достигла показателя 34,9%”, — говорится в сообщении GRC.ua, которое получило агентство “Интерфакс-Украина” в пятницу.

Отмечается, что эти цифры выглядят противоречиво и не имеют бизнес-логики.

“Более полутора миллионов потенциальных кандидатов, которые постепенно возвращаются к гражданской жизни, это масштабный кадровый резерв, который требует системной интеграции. Ведь реинтеграция военных в профессиональную жизнь и использование их опыта и навыков могут стать одним из наиболее действенных решений проблемы дефицита кадров. Управление рисками, лидерство в кризисных условиях, способность работать в команде под давлением являются теми компетенциями, которые ценятся бизнесом”, — отметили в GRC.ua.

По официальным данным, количество ветеранов в Украине достигло 1, 56 млн. человек. В то же время только 18,6% работодателей имеют программы поддержки ветеранов. Еще 30% планируют их ввести, но пока не осуществляют никаких мер по их реализации.

Те компании, которые уже ввели такие программы, обычно сосредотачиваются на создании инклюзивной рабочей среды, предоставлении медицинского страхования, организации специализированных тренингов для рескилинга и апскилинга, а также возможности санаторно-курортного лечения. Это шаг в направлении комплексной адаптации, однако охват пока ограничен.

Критической остается подготовка внутренних команд. Только 36% работодателей проводят обучение руководителей и работников по взаимодействию с ветеранами. Почти 42% не организовывают такого обучения вообще. В результате даже трудоустройство не гарантирует полноценной интеграции, а риск профессионального выгорания растет.

“Для бизнеса вопрос реинтеграции ветеранов постепенно переходит из плоскости корпоративной социальной ответственности в плоскость стратегии управления человеческим капиталом. Демографические потери, миграция и мобилизация сужают доступный пул работников. В этих условиях игнорирование ветеранов, которые являются людьми с высоким уровнем мотивации и опытом работы в экстремальных условиях, выглядит как управленческая недальновидность”, — отмечается в сообщении.

Исследователи обращают внимание на то, что реинтеграция ветеранов способна выполнить сразу две функции. Во-первых, она уменьшает социальное напряжение и способствует стабильности общества. Во-вторых, она расширяет кадровую воронку бизнеса в момент, когда каждый квалифицированный работник имеет стратегическую ценность.

“Кадровый голод не исчезнет в ближайшие годы. Однако часть ответа на него уже существует. Вопрос заключается не в наличии ресурса, а в скорости управленческой реакции. Компании, которые первыми системно интегрируют ветеранов в свои стратегии, получат конкурентное преимущество. Те, кто медлит, рискуют остаться в ситуации, когда вакансии открыты, а потенциал страны работает не в полную силу”, — резюмировали в GRC.ua.

В опросе приняли участие 7880 респондентов. Исследование охватило все секторы экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крым.

GRC.UA — украинская компания, развивающая сайт по поиску работы. Компания сочетает онлайн-возможности портала по поиску работы и офлайн-агентство по подбору персонала. Входит в крупнейший международный альянс Kestria.





