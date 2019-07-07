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  • Дата: Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Народный депутат Украины, Президент Национального университета “Одесская юридическая академия” Сергей Васильевич Кивалов во время круглого стола по робототехнике в Одесской национальной академии пищевых технологий заявил о сотрудничестве НУ ”ОЮА” с ОНАПТ.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Также Сергей Кивалов посетил научно-исследовательскую лабораторию мехатроники и робототехники.

Я приятно удивлён, что молодые люди сегодня настолько грамотны в вопросе создания новых технологий. Мы открыли факультет кибербезопасности и информационных технологий, а в ОНАПТ работает лаборатория робототехники, и мы планируем совместно проводить занятия для студентов. Мы сегодня обсуждали вопрос, связанный с интеллектуальной собственностью. Это вопрос номер один. Возможна ситуация, когда молодые люди создают что-то, а потом на каком-то этапе это открытие остаётся у кого-то другого. Поэтому сегодня обсуждался вопрос, на каком этапе продукт считается завершенным и готовым к патентированию,
 - заявил Сергей Васильевич Кивалов.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Мы давно планировали сотрудничество наших университетов. Существует очень много вопросов, в которых соприкасаются право и техника. В частности – прогрессивные системы автоматизации и кибербезопасность. Сотрудничество двух ВУЗов будет заключаться в визитах студентов НУ “ОЮА” и ОНАПТ в университеты-партнеры и написании дипломов на базе обоих университетов,
- делится Виктор Егоров, научный руководитель лаборатории ОНАПТ.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

В научно-исследовательской лаборатории мехатроники и робототехники ОНАПТ проводятся научно-исследовательские работы в области робототехники, инженерии, информационных и компьютерных технологий.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Основные направления работы лаборатории: беспилотные летательные средства, пневматические механизмы, портативные робототехнические комплексы, применяемые в разных сферах хозяйственной деятельности.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Раз уже роботы становятся полноценной частью жизни нашего общества, мы обязаны разрабатывать правовое регулирование отношений в сфере IT.

Сейчас возникла острая необходимость в юристах, которые разбирались бы в этой области, специализировались на информационных технологиях и кибербезопасности. Таких специалистов в стране пока нет, и наши выпускники нового факультета НУ “ОЮА” – факультета кибербезопасности информационных технологий будут очень востребованы, 
 - рассказал Сергей Васильевич Кивалов о новом факультете НУ “ОЮА”.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Вопросы права в робототехнике совершенно не разработаны, появляется много новых нюансов во взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта, роботов. Появляются такие вопросы, о которых еще недавно никто не думал.

Сложность современного рынка труда как раз в том, что он нуждается в специалистах, сочетающих в себе знания и навыки сразу из нескольких сфер. В частности, с проникновением цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека, они стали полем для совершения преступлений, а поэтому появилась необходимость обеспечения безопасности человека, да и государства в сети Интернет, защиты прав человека в онлайн пространстве.

На данный момент на факультете кибербезопасности имеется 800 самых современных компьютеров, размещенных в 13 современных залах. Их открытие стало большим событием для всего образовательного общества Украины, так как это первый центр такого уровня на территории всей Украины. 

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Центры информационных технологий НУ “ОЮА”  уже зарекомендовали себя инновационной площадкой для проведения различных мероприятий с задействованием компьютерной техники: это и интернет олимпиады среди школьников и студентов, и конкурсы на замещение вакантных должностей на государственной службе, где необходимо использование многих компьютеров одновременно.

В НУ “ОЮА” мы заметили молниеносное развитие информационных технологий еще много лет назад и поэтапно внедряли компьютерные технологии в нашем университете. Мы всегда очень серьезно относились к такому предмету как правовая информатика, оснащали наши компьютерные классы самыми современными компьютерами, постоянно вносили изменения в наши образовательные программы, к тому же задействовали инновационные технологии при изучении других дисциплин: проводили интерактивные лекции с использованием кинопроекторов и мультимедийных досок, специальные обучающие программы, в частности не имеющая в Украине аналогов программа “Рабочее место следователя, прокурора”, позволяющая студентам выработать практические навыки для своей будущей профессии,
 - отметил Сергей Васильевич Кивалов.

 Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Также, помимо того, что в НУ “ОЮА” существует специальный факультет кибербезопасности и информационных технологий, инновационные дисциплины широко внедряют и на других факультетах. В частности, студенты изучают такие предметы как IT право, электронное судопроизводство.

Сфера IT все больше и больше переплетается со сферой юриспруденции, и в НУ “ОЮА” студентам дают все необходимые знания чтоб стать востребованным в современном мире специалистом.

Создание факультета кибербезопасности информационных технологий - это инициатива Сергея Васильевича Кивалова. В стенах НУ “ОЮА” развивается альтернативное и перспективное направление обучения. Студенты, пришедшие к нам, интересуются IT, потому что это - будущее. Молодежь знает, что именно эта сфера принесет интересную работу и хороший доход, 
 - утверждает Олег Викторович Дикий, декан факультета кибербезопасности и информационных технологий.

Я студентка 1-го курса магистратуры факультета адвокатуры НУ ”ОЮА” и одновременно получаю второе образование на  факультете кибербезопасности и информационных технологий. Оба факультета находятся в одном корпусе, это очень удобно. Сергей Васильевич Кивалов уделяет большое внимание вновь открывшемуся факультету, у нас тут отличные условия. Всё устроено так, чтобы получить хорошее образование,
 - рассказывает студентка Елизавета Ригань.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Всё оборудование новое, прекрасное, новые кабинеты, очень классное и интересное преподавание. Преподаватели, администрация оказывают нам большую поддержку в наших начинаниях, что в дальнейшем влияет на наш профессиональный рост,
 - с восторгом делится студентка факультета кибербезопасности и информационных технологий Елизавета Корниенко. 

В Центре кибербезопасности и информационных технологий НУ “ОЮА” насчитывается более 800 новых компьютеров, электронная библиотека с виртуальным залом и доступом к множеству мировых информационных баз,  а также пять коворкинговых пространств.

Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

В рамках сотрудничества НУ “ОЮА” и ОНАПТ студентам ОНАПТ всегда рады в стенах Центра, где они смогут воспользоваться самым современным оборудованием.

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Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции
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