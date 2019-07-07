 Сотрудничество одесских вузов: Переплетение сферы IT со сферой юриспруденции

Народный депутат Украины, Президент Национального университета “Одесская юридическая академия” Сергей Васильевич Кивалов во время круглого стола по робототехнике в Одесской национальной академии пищевых технологий заявил о сотрудничестве НУ ”ОЮА” с ОНАПТ.

Также Сергей Кивалов посетил научно-исследовательскую лабораторию мехатроники и робототехники.

Я приятно удивлён, что молодые люди сегодня настолько грамотны в вопросе создания новых технологий. Мы открыли факультет кибербезопасности и информационных технологий, а в ОНАПТ работает лаборатория робототехники, и мы планируем совместно проводить занятия для студентов. Мы сегодня обсуждали вопрос, связанный с интеллектуальной собственностью. Это вопрос номер один. Возможна ситуация, когда молодые люди создают что-то, а потом на каком-то этапе это открытие остаётся у кого-то другого. Поэтому сегодня обсуждался вопрос, на каком этапе продукт считается завершенным и готовым к патентированию,

- заявил Сергей Васильевич Кивалов.

Мы давно планировали сотрудничество наших университетов. Существует очень много вопросов, в которых соприкасаются право и техника. В частности – прогрессивные системы автоматизации и кибербезопасность. Сотрудничество двух ВУЗов будет заключаться в визитах студентов НУ “ОЮА” и ОНАПТ в университеты-партнеры и написании дипломов на базе обоих университетов,

- делится Виктор Егоров, научный руководитель лаборатории ОНАПТ.

В научно-исследовательской лаборатории мехатроники и робототехники ОНАПТ проводятся научно-исследовательские работы в области робототехники, инженерии, информационных и компьютерных технологий.

Основные направления работы лаборатории: беспилотные летательные средства, пневматические механизмы, портативные робототехнические комплексы, применяемые в разных сферах хозяйственной деятельности.

Раз уже роботы становятся полноценной частью жизни нашего общества, мы обязаны разрабатывать правовое регулирование отношений в сфере IT.

Сейчас возникла острая необходимость в юристах, которые разбирались бы в этой области, специализировались на информационных технологиях и кибербезопасности. Таких специалистов в стране пока нет, и наши выпускники нового факультета НУ “ОЮА” – факультета кибербезопасности информационных технологий будут очень востребованы,

- рассказал Сергей Васильевич Кивалов о новом факультете НУ “ОЮА”.

Вопросы права в робототехнике совершенно не разработаны, появляется много новых нюансов во взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта, роботов. Появляются такие вопросы, о которых еще недавно никто не думал.

Сложность современного рынка труда как раз в том, что он нуждается в специалистах, сочетающих в себе знания и навыки сразу из нескольких сфер. В частности, с проникновением цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека, они стали полем для совершения преступлений, а поэтому появилась необходимость обеспечения безопасности человека, да и государства в сети Интернет, защиты прав человека в онлайн пространстве.

На данный момент на факультете кибербезопасности имеется 800 самых современных компьютеров, размещенных в 13 современных залах. Их открытие стало большим событием для всего образовательного общества Украины, так как это первый центр такого уровня на территории всей Украины.

Центры информационных технологий НУ “ОЮА” уже зарекомендовали себя инновационной площадкой для проведения различных мероприятий с задействованием компьютерной техники: это и интернет олимпиады среди школьников и студентов, и конкурсы на замещение вакантных должностей на государственной службе, где необходимо использование многих компьютеров одновременно.

В НУ “ОЮА” мы заметили молниеносное развитие информационных технологий еще много лет назад и поэтапно внедряли компьютерные технологии в нашем университете. Мы всегда очень серьезно относились к такому предмету как правовая информатика, оснащали наши компьютерные классы самыми современными компьютерами, постоянно вносили изменения в наши образовательные программы, к тому же задействовали инновационные технологии при изучении других дисциплин: проводили интерактивные лекции с использованием кинопроекторов и мультимедийных досок, специальные обучающие программы, в частности не имеющая в Украине аналогов программа “Рабочее место следователя, прокурора”, позволяющая студентам выработать практические навыки для своей будущей профессии,

- отметил Сергей Васильевич Кивалов.

Также, помимо того, что в НУ “ОЮА” существует специальный факультет кибербезопасности и информационных технологий, инновационные дисциплины широко внедряют и на других факультетах. В частности, студенты изучают такие предметы как IT право, электронное судопроизводство.

Сфера IT все больше и больше переплетается со сферой юриспруденции, и в НУ “ОЮА” студентам дают все необходимые знания чтоб стать востребованным в современном мире специалистом.

Создание факультета кибербезопасности информационных технологий - это инициатива Сергея Васильевича Кивалова. В стенах НУ “ОЮА” развивается альтернативное и перспективное направление обучения. Студенты, пришедшие к нам, интересуются IT, потому что это - будущее. Молодежь знает, что именно эта сфера принесет интересную работу и хороший доход,

- утверждает Олег Викторович Дикий, декан факультета кибербезопасности и информационных технологий.

Я студентка 1-го курса магистратуры факультета адвокатуры НУ ”ОЮА” и одновременно получаю второе образование на факультете кибербезопасности и информационных технологий. Оба факультета находятся в одном корпусе, это очень удобно. Сергей Васильевич Кивалов уделяет большое внимание вновь открывшемуся факультету, у нас тут отличные условия. Всё устроено так, чтобы получить хорошее образование,

- рассказывает студентка Елизавета Ригань.

Всё оборудование новое, прекрасное, новые кабинеты, очень классное и интересное преподавание. Преподаватели, администрация оказывают нам большую поддержку в наших начинаниях, что в дальнейшем влияет на наш профессиональный рост,

- с восторгом делится студентка факультета кибербезопасности и информационных технологий Елизавета Корниенко.

В Центре кибербезопасности и информационных технологий НУ “ОЮА” насчитывается более 800 новых компьютеров, электронная библиотека с виртуальным залом и доступом к множеству мировых информационных баз, а также пять коворкинговых пространств.

В рамках сотрудничества НУ “ОЮА” и ОНАПТ студентам ОНАПТ всегда рады в стенах Центра, где они смогут воспользоваться самым современным оборудованием.