28 августа православный мир отмечает один из крупнейших церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В храме Святой мученицы Татьяны состоялось праздничное богослужение.

Успение Пресвятой Богородицы православная церковь причисляет к двенадцати главным церковным событиям года. Этот праздник посвящен окончанию земной жизни святой Девы Марии и ее переходу к жизни вечной – вознесению на небеса к своему сыну, Господу нашему Иисусу Христу. Описанный в Новом Завете светлый переход Богоматери на небеса глубоко почитается христианами всего мира и православными одесситами. В это утро многочисленные верующие собрались в Храме святой мученицы Татьяны на божественную литургию.

Поздравил с праздником всех прихожан почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов:

Дорогие верующие, в этот светлый праздник, завершающий Успенский пост и предвещающий Третий Спас, я желаю Вам мудрости и душевной доброты! Цените и берегите свои семьи, близких людей. Благодарите Господа за то, что имеете и будьте милосердны к ближним. Пускай Пресвятая Богородица хранит своими молитвами каждого из нас!

Праздник Успения Пресвятой Богородицы называют еще Первой Пречистой, или Пасхой Богородицы. Доказательством глубокого почитания этого праздника в православном мире служит великое множество Успенских храмов, церквей и монастырей.

Евгений Гутьяр, Настоятель храма Святой мученицы Татьяны:

– Сегодня для нас – великий праздник. Многие люди, соблюдая пост и заповеди, приходят в Храм, чтобы помолиться Царице Небесной, к которой мы часто обращаемся за помощью. И она никому не отказывает в своей милости. Она – наша молитвенница и ходатайственница перед Господом нашим.

Нужно отметить: Успению Пресвятой Богородицы предшествовал двухнедельный пост. Он начался 14 августа и продолжался две недели. Пост недолгий, но является вторым после Великого поста по строгости и значимости. По церковным преданиям, Богородица точно знала время завершения земной жизни и готовилась к этому дню молитвой и постом. Впоследствии пост назвали Успенским, и все верующие каждый год придерживаются его, отдавая дань Деве Марии.

В праздник Успения Божией Матери, торжественные богослужения совершались во всех храмах Одесской области. Тысячи людей, несмотря на будний день, пришли на службы, чтобы помолиться и попросить у Богородицы помощи и благословения. Добавлю: в канун праздника Успения Божией Матери митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. А в день праздника митрополит отслужил в монастыре Божественную литургию.