«Это гениальный троллинг!

Никому в голову не приходит, что границы США это тоже границы НАТО.

И, если Тихуана атакует США, то включается 5-я статья.

Все думают, что НАТО это про Латвию и немного про Украину.

А это еще про Сан-Диего и Рио-Гранде)))).

Пусть поляки и эстонцы едут защищать НАТО туда, к картелям, мескалю и текиле!

Испания и Франция уже бывали в Мексике и кончилось это трагически.

Как писал один очень хороший поэт:«Максимильян в саду танцует танго…»

В юморе трампистам не откажешь, конечно…», - пишет Максим Шевченко в своем ТГ канале