Трамп заявил, что может призвать войска стран НАТО к защите южной границы США от нелегалов из Мексики:
«Возможно, нам следует проверить НАТО на прочность: применить статью 5, и заставить НАТО прибыть сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество сотрудников пограничного патруля для выполнения других задач».
«Это гениальный троллинг!
Никому в голову не приходит, что границы США это тоже границы НАТО.
И, если Тихуана атакует США, то включается 5-я статья.
Все думают, что НАТО это про Латвию и немного про Украину.
А это еще про Сан-Диего и Рио-Гранде)))).
Пусть поляки и эстонцы едут защищать НАТО туда, к картелям, мескалю и текиле!
Испания и Франция уже бывали в Мексике и кончилось это трагически.
Как писал один очень хороший поэт:«Максимильян в саду танцует танго…»
В юморе трампистам не откажешь, конечно…», - пишет Максим Шевченко в своем ТГ канале