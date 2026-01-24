Сохранение храма XIII века в графстве Лестершир стало возможным благодаря деньгам, поступившим от розыгрышей британской государственной лотереи.

В январе 2026 года в Великобритании было объявлено, что сохранение средневековой церкви в графстве Лестершир стало возможным за счёт финансирования, полученного от британской государственной лотереи National Lottery. О выделении средств сообщил фонд, распределяющий доходы от лотерейных розыгрышей.

Храм XIII века, расположенный в деревне Кирби Белларс, имеет высший охранный статус. Необходимость дополнительного финансирования возникла после кражи медных листов с крыши здания, что поставило под угрозу дальнейшее сохранение церкви.

На поддержку храма за счёт доходов от лотерейных розыгрышей было выделено 40 тысяч фунтов стерлингов. Эти средства стали основным источником финансирования работ по сохранению памятника.

Руководитель фонда Heritage Lincolnshire Ханна Мэйхью отметила значение лотерейных средств.«Это позитивный шаг на пути к обеспечению будущего этой уникальной церкви и сохранению её богатого наследия для следующих поколений», – сказала она.

Полученные деньги будут направлены на оценку состояния здания, по итогам которой специалисты определят дальнейшие шаги по сохранению средневекового храма.





