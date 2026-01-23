Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Эндрю Романа Мака. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

Согласно указу, Эндрю Роман Мак освобожден от исполнения обязанностей советника президента (вне штата) без указания причин такого решения.

По данным СМИ, Эндрю Мак занимался лоббистской деятельностью в США в интересах украинских властей. В частности, плотно работал с экс-главой Офиса президентом Андреем Ермаком.





