Если нет отопления у украинцев, можно обложиться вибраторами и нормально согреться. Об этом в одном из недавних интервью заявила совладелица интим-магазинов и гражданская жена бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая.

«Обложиться вибраторами и греться»: подруга эксминистра дала совет украинцам По ее словам, в продаже есть секс-игрушки, которые нагреваются до 38 градусов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре внимания пользователей социальных сетей после того, как опубликовал фото, на котором позирует в кардигане итальянского бренда Dolce & Gabbana ориентировочной стоимостью около 3 тысяч долларов. Снимок появился в его Instagram вскоре после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Главком". На опубликованной фотографии Кулеба изображен в сером массивном кардигане грубой вязки. Согласно описанию на официальном сайте Dolce & Gabbana , изделие выполнено из смеси шерсти альпаки и мериноса и дополнено большими пуговицами, стилизованными под ручную работу. В подписи на фото экс-министр обратился к украинцам с призывом активнее поддерживать микро-, малый и средний бизнес в период энергетического кризиса и холодного времени года. Он объяснил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре предприниматели находятся в крайне сложных условиях: отключение электроэнергии и отопления увеличивают расходы, холод и финансовые проблемы сокращают поток клиентов, а дефицит кадров и налоговую нагрузку еще больше усложняют работу.





