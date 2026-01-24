 
Ювілейна виставка Світлани Крижевської пройде в Одесі

Выставка живописи украинской художницы Светланы Григорьевны Крыжевской под названием «Наш прекрасный мир», приуроченная к её 80-летнему юбилею.ветлана Григорьевна Крыжевская работает в традициях реализма. В её творческом наследии – портреты, натюрморты, пейзажи и тематические картины. Художница создала галерею портретов современников – представителей культуры и науки.

Особое место в её работах занимает тема сохранения народного искусства и архитектуры Украины. На полотнах изображены расписные печи сёл Одесской и других областей, интерьеры украинских домов с вышитыми рушниками, подушками, деревянными прялками, ткацкими станками и старинной глиняной утварью.

Выставка «Наш прекрасный мир» познакомит посетителей с многолетним творческим путём художницы и её вкладом в сохранение культурной памяти Украины. Открытие состоится 24 января в 14:00 в Одесский Дом-музей имени М. К. Рериха. Экспозиция будет работать два месяца. Источник




