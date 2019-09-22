Рекордный набор студентов – Одесская Юракадемия укрепляет лидерские позиции

По традиции в начале нового учебного года коллектив ведущего вуза страны собирается вместе, чтобы подвести итоги прошлого и определить цели на год предстоящий.

Атмосфера в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» царила праздничная: приятно, приступая к учебному процессу, встретиться вновь с коллегами и наставниками. Впрочем, несколько человек оставили свою деятельность в вузе, но по хорошему поводу. Теперь им предстоит трудиться в органах государственной власти. Так, выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», преподаватель, долгие годы возглавлявший научно-исследовательскую часть, Дмитрий Михайленко, успешно пройдя конкурс, стал судьей апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Судьей Кассационного уголовного суда Верховного Суда стала Крет Галина Романовна, и. о. директора Ивано-Франковского юридического колледжа НУ «ОЮА». Судьей Кассационного административного суда - Езеров Альберт Анатольевич, и.о. заведующего кафедры конституционного права. Народными депутатами Украины стали выпускники и преподаватели нашего университета: Славицкая Антонина Керимовна и Михайлюк Галина Олеговна.

Что ж, это добрый знак: выпускников и преподавателей вуза высоко ценят, и они занимают достойные места. Репутация и престиж образовательного учреждения складываются годами. И здесь время работает на вуз.

Так, на недавней научной конференции в НУ «ОЮА» вуз посетили сразу четыре судьи Европейского Суда по правам человека, пять судей Верховного Суда, шесть судей Высшего антикоррупционного суда Украины, судов города Одессы, ведущие адвокаты, ученые из разных городов Украины.

Есть такое негласное правило: делегация представителей Европейского Суда по правам человека, совершая зарубежный визит, может включать максимум трёх судей. Но для нас было сделано исключение: к нам приехали сразу четыре судьи ЕСПЧ. И мы гордимся, что они выбрали именно наш университет,– отметил Президент НУ «ОЮА», академик Сергей Кивалов. – Трудиться мы умеем и доказали это, создав за двадцать лет ведущий европейский вуз, куда стремятся поступить лучшие выпускники школ со всех уголков страны.

Об этом свидетельствуют и итоги вступительной кампании 2019 года.

В нынешнем году в Национальный университет «Одесская юридическая академия» поступили около трех тысяч студентов. Если обратиться к статистике, набор на первый курс превысил прошлогодний на 150 человек. В то время, когда в целом по стране с каждым годом значительно уменьшается количество поступающих в вузы, когда многие молодые люди предпочитают ехать учиться за рубеж, когда практически все университеты испытывают хронический недобор, здесь налицо устойчивое развитие вуза и его растущая популярность среди выпускников школ со всей Украины.

Высокие результаты по итогам вступительной кампании показал также Колледж Национального университета «Одесская юридическая академия», который осуществляет подготовку по таким востребованным специальностям как: право, журналистика, психология, кибербезопасность. В общей сложности студентами первого курса колледжа стали 184 человека, а конкурс составил три человека на место.

Сергей Кивалов подчеркнул:

Набор – важнейшая составляющая работы учебного коллектива. В нынешнем году мы произвели действительно рекордный набор на первый курс. Только в Юридический колледж поступило на 50 человек больше, чем в прошлом году. А это означает, что на полсотни больше молодых талантливых людей получат востребованные профессии и путевки в успешную карьеру. В этом году к нам поступили ребята из Закарпатья, Винницы, Львова, Кировограда, Киева, и для всех них на ближайшие годы наш город и колледж станут вторым домом. Я убежден: украинские университеты должны создать такие условия, чтобы нашим молодым людям было интересно учиться у себя на родине, чтобы у них был стимул оставаться здесь работать. И мы делаем всё для того, чтобы дать нашим студентам действительно качественное европейское образование.

Не отстают по показателям набора и структурные подразделения Одесской Юракадемии. В этом году две сотни человек стали студентами первого курса Киевского института интеллектуальной собственности и права, 170 – студентами магистратуры, 155 – учащимися открытого при институте колледжа.

Правила жизни и формула успеха Одесской Юракадемии просты: не стоять на месте, довольствуясь достигнутым, а двигаться вперед, внедряя в учебный процесс все лучшее и инновационное.

Так, университет стал первым на юге Украины, где открылся факультет кибербезопасности и информационных технологий. Открытию нового факультета предшествовало создание на базе университета двух ультрасовременных центров – Центра кибербезопасности и информационных технологий и IT-центра, оборудованных 500 компьютерами последнего поколения. Центры стали базой для подготовки по специальностям «Инженерия программного обеспечения», «Кибербезопасность», «Компьютерные науки и менеджмент». Студенты факультета первыми в Украине изучают такие инновационные учебные дисциплины, как «IT-право» и «Электронное судопроизводство». Сегодня здесь учатся представители многих юридических профессий, которые получают второе высшее образование. В этом учебном году набор на этот факультет составил 200 человек.

Жизнь не стоит на месте. За годы работы НУ «Одесская юридическая академия» превратился в классический университет, расширив спектр знаний и возможностей и продолжая применять новые подходы и стратегии.

Так, была разработана и реализуется программа по внедрению энергоэффективных технологий «Зелёный университет». Она предусматривает установку солнечных коллекторов и солнечных батарей, утепление стен и кровли, замену окон и светильников на энергосберегающие, а также полную автоматизацию индивидуальных тепловых пунктов.

Данная программа позволила максимально отказаться от дорогостоящих энергоносителей, которые, к тому же, оказывают негативное влияние на окружающую среду. Согласно предварительным расчетам, благодаря данной программе университет экономит до 20% средств на оплате электроэнергии, до 40% – горячего водоснабжения и до 35% – отопления. Если учесть, что такая система будет внедрена во всех без исключения студенческих общежитиях, которых у университета девять, и во всех учебных корпусах, то экономия получится очень существенной. На данный момент солнечные батареи и коллекторы установлены уже в трех общежитиях вуза.

Комплексная программа «Зелёный университет» стартовала более года назад, когда в общежитиях вуза был организован раздельный сбор мусора. Причем инициатива исходила от студентов, которым небезразлична экологическая ситуация в городе и в стране. Теперь же Одесская юридическая академия стала первым в Украине учреждением высшего образования, перешедшим на альтернативные источники энергии. Кстати, данная программа будет внедрена еще в одном прогрессивном вузе страны – Международном гуманитарном университете. Солнечные батареи и коллекторы также установят в Международной академической школе Одессы, которая, воплотив в себе все самые современные технологии, уже называется «Школой будущего».

Неотъемлемая часть жизни любого серьезного университета – его научно-исследовательская деятельность. Эту работу в Национальном университете «Одесская юридическая академия» выполняют 602 штатных научно-педагогических работника, а также 98 аспирантов дневной формы обучения, 3 докторанта и 13 работников специального подразделения университета – Научно-исследовательской части. Среди них – 57 докторов наук, профессоров, 409 кандидатов наук, доцентов.

Результаты проведенных научных исследований вуза отражены в 802 статьях в специализированных научных изданиях, 188 статьях в зарубежных научных изданиях. Также издано 135 монографий, 332 учебных и учебно-методических пособия.

Ученые вуза публикуют собственные научные исследования в изданиях, включенных в международные наукометрические базы данных. Так, в изданиях, включенных в базы данных Web of Science и SCOPUS, опубликовано 46 работ, в других наукометрических базах данных – 218 работ.

Университет участвует в издании 14 научных сборников, из которых 11 входят в утвержденный Министерством образования и науки Украины перечень профессиональных научных изданий.

Напомню: в университете действуют пять специализированных Ученых советов, в которых за 2018-2019 годы была защищена 71 диссертация – 14 докторских и 57 кандидатских. В аспирантуре НУ «ОЮА» сейчас учатся 276 аспирантов. Только в прошлом году в университете проведено более 150 научных конференций, семинаров, круглых столов, конгрессов, симпозиумов. Из них 25 – международных. Только на Международный конгресс «Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика» съехались ведущие ученые-криминалисты и судебные эксперты из 17 стран мира. Не остаются в стороне от этого процесса и студенты. 19 апреля этого года в НУ «Одесская юридическая академия» состоялся второй этап второго тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ, где молодые ученые делились своими идеями. В конкурсе участвовали 184 студента по специальности «Право» и 47 студентов по специальности «Международное право». Вот так креативно решаются в вузе задачи – развивать собственный научный потенциал и умножать богатство юридической мысли нашей страны.

Рейтинговый индекс международной активности среди вузов, осуществляющих подготовку по специальности «правоведение», у нашего вуза является одним из самых высоких. За прошлый год университет посетило более 100 иностранных гостей. Также Одесская юридическая академия была принята в международный союз университетов таможенного дела.

Очень хорошая новость пришла к нам в канун нового учебного года: Национальный университет «Одесская юридическая академия» признан одним из самых спортивных университетов Украины. Подводя ежегодные итоги, об этом заявили на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины. Наши студенты принесли в копилку спортивных наград Одесской юридической академии более 100 медалей высшей пробы.

Со следующего года планируется открыть новую специальность «Филология».

Следует особо помнить, что наше государство в данное время находится на пути коренных реформ в правовой сфере, что влечет огромное количество изменений в законодательстве и как следствие для нас изменения в учебных программах. А это в свою очередь потребует и пересмотра не только учебных программ, но и коренных изменений в научных исследованиях, а это и изменения в обучении аспирантов, и тематики их исследований. Не может быть статичной и материально-техническая база университета, которую также необходимо перманентно совершенствовать, что мы и будем делать,

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Также на собрании трудового коллектива с годовым отчетом о результатах проделанной работы выступил глава Первичной Профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

По инициативе Президента университета, академика Сергея Васильевича Кивалова наши сотрудники и преподаватели платят за отдых на суперсовременной базе в Затоке всего 15%, а дети – 50%, аналогов чему нет не только в Украине, но и в Европе. Этим летом базу «Академия» посетили почти 500 человек.

В 2019 году Совет ректоров Одесской области и Одесский областной комитет профсоюза работников образования и науки Украины признали Первичную профсоюзную организацию нашего университета Лучшей профсоюзной организацией! За прошедший год нами было организовано более 300 спортивно-оздоровительных, культурных и развлекательных мероприятий, направленных на улучшение досуга студентов, преподавателей и жителей нашего города. Кроме того, мы расширили список подшефных детских домов и центров для детей с особыми потребностями здоровья, оказав помощь воспитанникам Одесского Дома ребенка №3 «Солнышко», а также Красносельского детского дома-интерната. На сегодняшний день под нашей опекой около 30 детдомов, реализовано более 50 благотворительных проектов.

Продолжаем в полной мере выполнять все поставленные перед Первичной профсоюзной организацией задачи по защите прав и интересов трудового коллектива и развития нашего университета,

– заявил Валентин Федоров.

Отметим, что Первичной профсоюзной организацией была проведена Восьмая ежегодная спартакиада между преподавателями и сотрудниками университета, а также среди студентов. В тесном взаимодействии с Одесским областным отделением комитета физического воспитания и спорта Министерства образования и науки Украины, а также при поддержке Одесского областного студенческого спортивного союза, который возглавляет Сергей Васильевич Кивалов, впервые на базе спортивного комплекса университета была проведена спартакиада по легкой атлетике и футболу среди слушателей профессионально-технических училищ города Одессы и Одесской области на Кубок Президента Национального университета «Одесская юридическая академия». Также была организована студенческая универсиада и спартакиада по бадминтону среди студентов одесских вузов совместно с Одесской областной федерацией бадминтона и клубом «Одесса Олимпик». Говоря о спортивных мероприятиях, стоит также отметить организованный нами боксерский турнир «Дебют» среди любителей совместно с клубом «12 унций» и турнир по футболу среди студентов на Кубок Президента университета.

Юридическая академия выступила генеральным партнером Одесской областной Школьной Лиги Смеха, а также Всеукраинской Школьной Лиги Смеха. Более того, под эгидой Президента университета в прошлом учебном году был основан абсолютно новый юмористический проект «Академия Смеха».

Затем выступила глава Студенческого совета Одесской юридической академии Карина Лукащук, подробно остановившись на реализации программы «Зеленый университет»:

Данным проектом заинтересовались представители экологических организаций со всей Украины. И в начале сентября более 25 эко-активистов из «Украинской молодежной экологической организации» приехали к нам на экскурсию, чтобы посмотреть, как все работает и предложить реализовать подобные проекты в своих городах.

В ходе собрания трудового коллектива Президент вуза в торжественной обстановке вручил награды преподавателям университета за весомый вклад в развитие alma mater.

Заведующий кафедрой уголовного права НУ «ОЮА» Евгений Львович Стрельцов был удостоен Почетного Знака Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

Я – коренной одессит, родился, вырос и всю жизнь работаю в Одессе. И получить такую награду за заслуги перед родным городом очень приятно. Мы работаем для страны, региона, для города. Я благодарен руководству университета, в первую очередь, Сергею Васильевичу Кивалову за то, что представлен к этой высокой награде. И считаю, что это награда не за то, что я уже сделал, а за то, что предстоит сделать. Поэтому мы смотрим в перспективу дальнейшего развития юридического образования. Будем работать на престиж Национального университета «Одесская юридическая академия» и готовить новые юридические кадры для нашей страны,

– сказал сразу после награждения Евгений Стрельцов.

Доцент кафедры административного и финансового права НУ «ОЮА» Ольга Лавренова отмечена Благодарностью Министерства образования и науки Украины за участие в разработке тестовых заданий по внешнему тестированию для подготовки к вступлению в магистратуру.

Эта награда будет меня стимулировать в моей дальнейшей работе в этой сфере на кафедре при подготовке студентов. А наш Президент Сергей Васильевич Кивалов делает все возможное, чтобы университет был всегда на высоком уровне и соответствовал тому статусу, той планке, которая была изначально поставлена, и создает нам, преподавателям, комфортные условия для работы,

– заметила Ольга Игоревна.

Также Указом Президента Украины почетное звание «Заслуженный юрист Украины» присвоено главе Аппарата президента НУ «ОЮА», главе Первичной профсоюзной организации Валентину Федорову.

Доброго пути, Academia, в новом учебном году!