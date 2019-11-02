Американский адвокат Джордж Берман и известный психолог Нессия Фердман посетили Одесскую Юракадемию

Иностранные делегации часто посещают Национальный университет «Одесская юридическая академия». Студентам читают лекции известные ученые, дипломаты, политики и общественные деятели. Так, на этой неделе вуз посетили сразу два иностранных лектора: известный американский адвокат, специалист в области международного права Джордж Берман и популярный психолог из Израиля Нессия Фердман.

Руководство вуза обсудило с гостями дальнейшее сотрудничество и обмен опытом.

У нас каждую неделю в течение учебного процесса приезжают известные ученые. На этой неделе у нас два профессора. Один из них – известный американский адвокат, профессор Колумбийского университета Джордж Берман, - человек, который очень много сделал для развития и становления правовой системы Соединенных Штатов Америки. Вот он читает лекции по международному праву, по конституционному праву, по избирательному процессу США, и все студенты приходят – даже с других факультетов и с других курсов. Посетили лекции и преподаватели из других вузов. — говорит президент Национального университета «Одесская юридическая академия Сергей Кивалов.

Джордж Берман – директор центра международного инвестиционного, коммерческого и арбитражного права, преподаватель парижского института политических исследований и соруководитель Европейского юридического центра исследований в юридической школе Колумбийского университета. На встрече президента Одесской юракадемии Сергея Кивалова с американским специалистом обсуждались вопросы обмена преподавателями и аспирантами. Один из ведущих адвокатов США высоко оценил условия, созданные для студентов в учебном заведении.

Не могу не высказать своего восхищения всем, что я здесь увидел: инфраструктурой, тем, как руководство вуза заботится о качественных улучшениях обеспечения образовательного процесса. Одесская юридическая академия – место, куда хочется возвращаться, и я уже знаю, что в следующий раз приеду сюда с женой, которая является профессором Принстонского университета. — поделился впечатлениями Джордж Берман.

Когда лекции на языке оригинала лично читают приглашенные специалисты – это помогает еще лучше усваивать как сам материал, так и язык, считают студенты.

При поступлении в вуз я сделала свой выбор в пользу Одесской юридической академии, так как знала, что тут есть уникальная возможность обучения на иностранных языках, то есть все студенты, начиная с первого курса, могут выбирать язык обучения; это может быть английский, французский, немецкий. И курс этих лекций читают не только преподаватели нашего университета, но и приглашенные иностранные лекторы. — говорит студентка Одесской юракадемии Марина Тоичкина.

Сегодняшняя лекция проходила в формате диалога, точнее – дискуссии. Мы задавали вопросы, получали ответы, услышали много разнообразных точек зрения по поводу различных вопросов, в частности, о правовой ситуации в Украине, в мире в целом, и об отличиях в законодательных базах Украины и Америки. — говорит студент Михаил Турчанинов.

Благодаря соответствию образовательных программ вуза европейским стандартам диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признается за рубежом, что открывает для наших выпускников возможности трудоустройства в международных институциях и иностранных компаниях.

Многие наши выпускники сегодня являются известными адвокатами, в том числе, и в Соединенных Штатах Америки. Я могу назвать десятки, сотни имен наших бывших студентов, которые конкурируют сегодня с самыми именитыми, в том числе и американскими, юристами. Это, например, Ольга Смирнова, которая 7-8 лет назад окончила наш вуз, а сегодня возглавляет адвокатское объединение в США. — говорит президент вуза академик Сергей Кивалов.

Вторая гостья – Нессия Фердман – основатель школы коучинга и центра персонального развития в Израиле, эксперт в области бизнес-консалтинга. Она – одна из самых известных тренеров по психологии, обладающий более чем 20-летним опытом в этой сфере. Со студентами факультета психологии, социологии и политологии Нессия интерактивно обсудила вопросы эффективной коммуникации.

Госпожа Фердман посетила знаковые места вуза – Музей редкой книги, Тир, Музей оружия и научную библиотеку, содержащую самое большое собрание книг в Украине. Популярный психолог подчеркнула роль руководства в создании вуза европейского уровня.

Когда у вуза есть президент, у которого не просто статус и кресло, а который живет тем делом, в которое вкладываются финансовые и душевные ресурсы, - это сразу считывается даже на ментальном уровне. Когда заходишь в это учебное заведение, сразу видно, что у него есть хозяин в хорошем смысле этого слова. Здесь продумано все до мелочей. Одесская юридическая академия вообще очень выгодно отличается от множества других вузов, которые есть. Ее уникальность прежде всего в том, какие люди здесь учатся и работают. — считает Нессия Фердман.

Лекции по психологии имеют не только образовательное, но и прикладное значение, полученные на них знания сразу же можно применять в повседневной жизни.

Очень приятно, что вот такие интернациональные встречи с реальными профессионалами для студентов – не новость, а традиция. Такие встречи с людьми, компетентными в разных сферах нашей профессиональной деятельности, - юристами, политологами, психологами – помогают нам развиваться всесторонне, вырабатывая свой собственный взгляд на наш предмет. — говорит студент факультета психологии, политологии и социологии Евгений Абрамов.

Столь развитое международное сотрудничество и углубленное изучение иностранных языков привлекает в университет все больше молодежи. Так, на этой неделе академию с экскурсией посетили ученики львовских школ. Для многих из них посещение вуза предопределило выбор места будущей учебы.

Я в школе изучаю английский язык. Но в этом вузе можно изучать также другие иностранные языки, прослушивать тематические лекции заграничных специалистов на языке оригинала. Это, в свою очередь, открывает большие перспективы перед студентами и выпускниками этого престижного вуза.

— считает школьница из Львова Мария Лукьянчук.

Одесская Юракадемия является членом Ассоциации европейских университетов и Европейской Ассоциации публичного права. В прошлом году студенты и преподаватели вуза впервые совершили образовательный визит в Страсбург и Женеву, где встречались с представителями Европейского суда по правам человека и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей выезжают за границу, где продолжают обучение или проходят профессиональную стажировку в лучших университетах мира, международных организациях, правительственных учреждениях зарубежных стран, что в свою очередь отрывает большие перспективы перед студентами и выпускниками престижного вуза.