В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

Уже много лет Национальный университет «Одесская юридическая академия» сотрудничает со Всемирной организацией Айкитэдо. Ежегодные выступления и семинары, которые проводят организация, проходят при поддержке Президента университета, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Результатом совместной работы и настоящим подарком к 15-летию основания организации стало открытие нового спортивного клуба «WARRIOR», что в переводе означает «воин».
- рассказывает глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.
К юбилейной дате основания Всемирной организации Айкитэдотак же был приурочен учебно-аттестационный семинар, которых прошел в стенах нового клуба. Анатолий Матюнен торжественно вручил своим ученикам черные пояса и сертификаты о присвоении соответствующих данов.
- отметил Валентин Федоров.
Система Айкитэдо представляет собой синтез айкидо, каратэ, боевого самбо, джиу джитсу и других видов японских боевых искусств, техники которых применимы для самообороны. Все эти виды единоборств Анатолий Матюнен практиковал около 40 лет.
- отметил Анатолий Матюнен.
Клуб «WARRIOR» расположен в помещении Объединенного высшего профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия». Когда в 2016 году государство отказалось от финансирования профессионально-технических училищ, Одесская Юракадемия стала практически единственным вузом в стране, который сохранил систему среднего профессионального образования. Объединённое высшее профессионально-техническое училище сферы услуг и Морское училище № 3 более 20 лет назад вошли в структуру Национального университета «Одесская юридическая академия» и сегодня находятся на полном содержании вуза.
- отметил Валентин Федоров.
Уже 15 лет действует профессиональный Айкитэдо-клуб «Хикари», что в переводе означает «Божественный свет». Клуб зарекомендовал себя и воспитал сотни талантливых учеников. Теперь такую миссию выполнять еще один клуб «WARRIOR». Это социальный проект – здесь смогут бесплатно заниматься боевыми искусствами не только студенты училищ, колледжей и Одесской Юракадемии, но и просто юноши и девушки из разных районов города.
Новый клуб рассчитан на более 100 человек в возрасте, начиная от семи лет. Кроме Айкитэдо здесь будут преподавать восточные единоборства, систему обороны, рукопашный бой и кенджицу– вид японского вида искусств фехтования мечом.
- отметил директор клуба «WARRIOR» Алексей Уланов.
Занятия по Айкитэдо проводятся в трех возрастных группах: дети с 7 до 12 лет, юноши с 13 до 17 лет и взрослые от 18 и старше. В отличие от других видов боевых искусств здесь используется не соревновательная, а аттестационная система.
Инструктор клуба Айкитэдо «Хикари» Илона Фуки занимается с детьми уже много лет. Она отмечает, что постоянно наблюдает за ростом своих воспитанников.
- отметила Илона Фуки.
- рассказывает 10-летний Егор Сыроедов.
Восьмилетнего Влада Сидорова в Айкитэдо привлекает не только физическая подготовка, но и возможность духовного развития.
- рассказывает Влад.
Какое преимущество дает знание боевого искусства знают даже самые маленькие участники клуба. Шестилетнюю Лену Карлыкову на занятия привели родители.
- поделилась Лена.
Отметим, что Юридическая академия постоянно развивает спортивную инфраструктуру, и в ближайшее время еще один спортивный клуб совместно с Федерацией вольной борьбы Украины планируется открыть в Морском училище №3, где будет действовать бесплатная секция по вольной борьбе.