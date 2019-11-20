В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

Уже много лет Национальный университет «Одесская юридическая академия» сотрудничает со Всемирной организацией Айкитэдо. Ежегодные выступления и семинары, которые проводят организация, проходят при поддержке Президента университета, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Результатом совместной работы и настоящим подарком к 15-летию основания организации стало открытие нового спортивного клуба «WARRIOR», что в переводе означает «воин».

Сергей Васильевич Кивалов всегда с любовью, большим уважением и трепетом относится к развитию спорта в городе Одессе, Одесской области, Украине. Так же, как шихан, основатель Айкитэдо Анатолий Матюнен. Этот симбиоз любви к любимому делу, любви к спорту дал такое детище – открыт еще одни клуб по Айкитэдо в нашем городе. Когда в стране закрываются не только клубы, закрываются предприятия, университеты, именно у нас в городе, все-таки есть развитие,

- рассказывает глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

К юбилейной дате основания Всемирной организации Айкитэдотак же был приурочен учебно-аттестационный семинар, которых прошел в стенах нового клуба. Анатолий Матюнен торжественно вручил своим ученикам черные пояса и сертификаты о присвоении соответствующих данов.

Боевыми искусствами я занимаюсь уже более 19 лет. Именно в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» я впервые стал на татами и практически весь этот путь прошел со своим учителем – шиханом Анатолием Матюненым. Айкитэдо – это стиль жизни, это путь, по которому надо идти, и, если ты воин по жизни, думаю, у тебя это получается не только в спорте, но и в жизни. Сегодня я получил уже 2-й дан, это очень важно для меня, и конечно, это огромное событие в жизни,

- отметил Валентин Федоров.

Система Айкитэдо представляет собой синтез айкидо, каратэ, боевого самбо, джиу джитсу и других видов японских боевых искусств, техники которых применимы для самообороны. Все эти виды единоборств Анатолий Матюнен практиковал около 40 лет.

Ничего нового я не придумал, просто за 40 лет обучения взял те вещи, которые могут работать не только на татами, но и на улице. Сегодня в преддверии 15-летия Айкитэдо здесь отрывается новый клуб благодаря поддержке Национального университета «Одесская юридическая академия», в частности Сергея Васильевича Кивалова, который всячески способствует и помогает развитию и спорта, и боевых искусств в городе Одессе. Благодаря этой поддержке в этом замечательном помещении будут проводиться занятия по Айкитэдо для детей, юношей и девушек,

- отметил Анатолий Матюнен.

Клуб «WARRIOR» расположен в помещении Объединенного высшего профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия». Когда в 2016 году государство отказалось от финансирования профессионально-технических училищ, Одесская Юракадемия стала практически единственным вузом в стране, который сохранил систему среднего профессионального образования. Объединённое высшее профессионально-техническое училище сферы услуг и Морское училище № 3 более 20 лет назад вошли в структуру Национального университета «Одесская юридическая академия» и сегодня находятся на полном содержании вуза.

Очень важно, что практически все клубы, вся инфраструктура, которая открывается сегодня, строится исключительно за заработанные средства Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Большинство проектов, которые патронирует Сергей Васильевич Кивалов, являются бесплатными для того, чтобы у нашей молодежи была возможность реализовать себя, была возможность приходить заниматься, развиваться и совершенствоваться,

- отметил Валентин Федоров.

Уже 15 лет действует профессиональный Айкитэдо-клуб «Хикари», что в переводе означает «Божественный свет». Клуб зарекомендовал себя и воспитал сотни талантливых учеников. Теперь такую миссию выполнять еще один клуб «WARRIOR». Это социальный проект – здесь смогут бесплатно заниматься боевыми искусствами не только студенты училищ, колледжей и Одесской Юракадемии, но и просто юноши и девушки из разных районов города.

Новый клуб рассчитан на более 100 человек в возрасте, начиная от семи лет. Кроме Айкитэдо здесь будут преподавать восточные единоборства, систему обороны, рукопашный бой и кенджицу– вид японского вида искусств фехтования мечом.

Мы будем преподавать боевые искусства, восточные единоборства по системе Анатолия Павловича Матюнена. Помимо техник, развития духовной практики в детях, укрепления силы духа, здесь будут преподаваться, естественно, единоборства, включая работу с оружием. Так же будут проводиться дистанционные семинары,

- отметил директор клуба «WARRIOR» Алексей Уланов.

Занятия по Айкитэдо проводятся в трех возрастных группах: дети с 7 до 12 лет, юноши с 13 до 17 лет и взрослые от 18 и старше. В отличие от других видов боевых искусств здесь используется не соревновательная, а аттестационная система.

Инструктор клуба Айкитэдо «Хикари» Илона Фуки занимается с детьми уже много лет. Она отмечает, что постоянно наблюдает за ростом своих воспитанников.

К нам приходят дети с 7 лет до 17. Мне очень приятно с такими детками заниматься. Люблю смотреть, когда приходят обычные дети, а потом становятся воинами, растут над собой, добиваются каких-то успехов. Очень приятно, когда они меняются прямо на глазах,

- отметила Илона Фуки.

Мне очень нравится здесь заниматься, нравиться учиться боевым искусствам, дисциплине, чтобы защищать себя, не давать в обиду. Меня привела сюда мама, и после первого занятия мне здесь очень понравилось,

- рассказывает 10-летний Егор Сыроедов.

Восьмилетнего Влада Сидорова в Айкитэдо привлекает не только физическая подготовка, но и возможность духовного развития.

В клуб меня привел мой друг, его зовут Кирилл. Я занимаюсь здесь для того, чтобы знать историю и разные теории,

- рассказывает Влад.

Какое преимущество дает знание боевого искусства знают даже самые маленькие участники клуба. Шестилетнюю Лену Карлыкову на занятия привели родители.

Мне нравятся тренировки, нравится заниматься, больше всего люблю перекаты. Пока не дерусь, а только тренируюсь. Мне это нужно для того, чтобы уметь себя защищать,

- поделилась Лена.

Отметим, что Юридическая академия постоянно развивает спортивную инфраструктуру, и в ближайшее время еще один спортивный клуб совместно с Федерацией вольной борьбы Украины планируется открыть в Морском училище №3, где будет действовать бесплатная секция по вольной борьбе.