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  • Дата: Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

Уже много лет Национальный университет «Одесская юридическая академия» сотрудничает со Всемирной организацией Айкитэдо. Ежегодные выступления и семинары, которые проводят организация, проходят при поддержке Президента университета, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Результатом совместной работы и настоящим подарком к 15-летию основания организации стало открытие нового спортивного клуба «WARRIOR», что в переводе означает «воин».

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Сергей Васильевич Кивалов всегда с любовью, большим уважением и трепетом относится к развитию спорта в городе Одессе, Одесской области, Украине. Так же, как шихан, основатель Айкитэдо Анатолий Матюнен.  Этот симбиоз любви к любимому делу, любви к спорту дал такое детище – открыт еще одни клуб по Айкитэдо в нашем городе. Когда в стране закрываются не только клубы, закрываются предприятия, университеты, именно у нас в городе, все-таки есть развитие,

- рассказывает глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

К юбилейной дате основания Всемирной организации Айкитэдотак же был приурочен учебно-аттестационный семинар, которых прошел в стенах нового клуба. Анатолий Матюнен торжественно вручил своим ученикам черные пояса и сертификаты о присвоении соответствующих данов.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Боевыми искусствами я занимаюсь уже более 19 лет. Именно в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» я впервые стал на татами и практически весь этот путь прошел со своим учителем – шиханом Анатолием Матюненым. Айкитэдо – это стиль жизни, это путь, по которому надо идти, и, если ты воин по жизни, думаю, у тебя это получается не только в спорте, но и в жизни. Сегодня я получил уже 2-й дан, это очень важно для меня, и конечно, это огромное событие в жизни,

- отметил Валентин Федоров.

Система Айкитэдо представляет собой синтез айкидо, каратэ, боевого самбо, джиу джитсу и других видов японских боевых искусств, техники которых применимы для самообороны. Все эти виды единоборств Анатолий Матюнен практиковал около 40 лет.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Ничего нового я не придумал, просто за 40 лет обучения взял те вещи, которые могут работать не только на татами, но и на улице. Сегодня в преддверии 15-летия Айкитэдо здесь отрывается новый клуб благодаря поддержке Национального университета «Одесская юридическая академия», в частности Сергея Васильевича Кивалова, который всячески способствует и помогает развитию и спорта, и боевых искусств в городе Одессе. Благодаря этой поддержке в этом замечательном помещении будут проводиться занятия по Айкитэдо для детей, юношей и девушек,

- отметил Анатолий Матюнен.

Клуб «WARRIOR» расположен в помещении Объединенного высшего профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия». Когда в 2016 году государство отказалось от финансирования профессионально-технических училищ, Одесская Юракадемия стала практически единственным вузом в стране, который сохранил систему среднего профессионального образования. Объединённое высшее профессионально-техническое училище сферы услуг и Морское училище № 3 более 20 лет назад вошли в структуру Национального университета «Одесская юридическая академия» и сегодня находятся на полном содержании вуза.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Очень важно, что практически все клубы, вся инфраструктура, которая открывается сегодня, строится исключительно за заработанные средства Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Большинство проектов, которые патронирует Сергей Васильевич Кивалов, являются бесплатными для того, чтобы у нашей молодежи была возможность реализовать себя, была возможность приходить заниматься, развиваться и совершенствоваться,

- отметил Валентин Федоров.

Уже 15 лет действует профессиональный Айкитэдо-клуб «Хикари», что в переводе означает «Божественный свет». Клуб зарекомендовал себя и воспитал сотни талантливых учеников. Теперь такую миссию выполнять еще один клуб «WARRIOR». Это социальный проект – здесь смогут бесплатно заниматься боевыми искусствами не только студенты училищ, колледжей и Одесской Юракадемии, но и просто юноши и девушки из разных районов города.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Новый клуб рассчитан на более 100 человек в возрасте, начиная от семи лет. Кроме Айкитэдо здесь будут преподавать восточные единоборства, систему обороны, рукопашный бой и кенджицу– вид японского вида искусств фехтования мечом.

Мы будем преподавать боевые искусства, восточные единоборства по системе Анатолия Павловича Матюнена. Помимо техник, развития духовной практики в детях, укрепления силы духа, здесь будут преподаваться, естественно, единоборства, включая работу с оружием. Так же будут проводиться дистанционные семинары,

- отметил директор клуба «WARRIOR» Алексей Уланов.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Занятия по Айкитэдо проводятся в трех возрастных группах: дети с 7 до 12 лет, юноши с 13 до 17 лет и взрослые от 18 и старше. В отличие от других видов боевых искусств здесь используется не соревновательная, а аттестационная система.

Инструктор клуба Айкитэдо «Хикари» Илона Фуки занимается с детьми уже много лет. Она отмечает, что постоянно наблюдает за ростом своих воспитанников.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

К нам приходят дети с 7 лет до 17. Мне очень приятно с такими детками заниматься. Люблю смотреть, когда приходят обычные дети, а потом становятся воинами, растут над собой, добиваются каких-то успехов. Очень приятно, когда они меняются прямо на глазах,

- отметила Илона Фуки.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Мне очень нравится здесь заниматься, нравиться учиться боевым искусствам, дисциплине, чтобы защищать себя, не давать в обиду. Меня привела сюда мама, и после первого занятия мне здесь очень понравилось,

- рассказывает 10-летний Егор Сыроедов.

Восьмилетнего Влада Сидорова в Айкитэдо привлекает не только физическая подготовка, но и возможность духовного развития.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

В клуб меня привел мой друг, его зовут Кирилл. Я занимаюсь здесь для того, чтобы знать историю и разные теории,

- рассказывает Влад.

Какое преимущество дает знание боевого искусства знают даже самые маленькие участники клуба. Шестилетнюю Лену Карлыкову на занятия привели родители.

 

В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»

 

Мне нравятся тренировки, нравится заниматься, больше всего люблю перекаты. Пока не дерусь, а только тренируюсь. Мне это нужно для того, чтобы уметь себя защищать,

- поделилась Лена.

Отметим, что Юридическая академия постоянно развивает спортивную инфраструктуру, и в ближайшее время еще один спортивный клуб совместно с Федерацией вольной борьбы Украины планируется открыть в Морском училище №3, где будет действовать бесплатная секция по вольной борьбе.

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В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
В Одессе открыт новый Айкитэдо клуб «WARRIOR»
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