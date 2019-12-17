Сергей Кивалов: Делать свое дело и стремится к лучшему для одесситов и всех граждан Украины

Об итогах политического сезона и планах на будущее рассказал Почетный гражданин Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

– Сергей Васильевич, одесситов очень волнует так называемый «языковой вопрос». Какие последствия будет иметь принятый в Украине закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»? На протяжении восьми лет вы представляли Украину в таком авторитетном международном правовом органе, как Венецианская комиссия. Недавно Европейская комиссия «За демократию через право» опубликовала на своем официальном сайте отчет, в котором обращается особое внимание на закон о языке, принятый в Украине. Европейская комиссия считает, что этот закон ущемляет права национальных меньшинств. Что мешает Украине принять закон о языке, при котором будут учтены права всех граждан страны?

– Нужно прислушиваться к мнению специалистов, юристов, и тогда в нашей стране все будет хорошо. А у нас сначала учитываются интересы политические, а потом права граждан, к великому сожалению. Я эту ситуацию предвидел много лет назад, еще тогда я предложил подготовить такой закон, который отвечал бы и европейским требованиям, и интересам всех граждан страны, в том числе других национальностей. У нас только в Одесской области проживают представители 133 национальностей, и это очень важно. Такой закон был разработан, одесситы знают, что я лично работал над законопроектом, провел его через все европейские инстанции, европейские институты, от Венецианской комиссии было получено положительное заключение по законопроекту. Мы должны помнить, что в Конституции Украины записано, что основным, государственным языком является украинский, а другие языки, языки нацменьшинств, в том числе и русский, имеют право на существование и должны развиваться. Несколько дней назад Венецианская комиссия процитировала, что очень редко бывает, Конституцию Украины. Хорошо известно, что, когда что-то навязывают, язык, религию, это имеет серьезные негативные последствия. Есть такая организация, пользующаяся авторитетом во всем мире, как «Gallup» – американский институт общественного мнения, они проводили опрос в Украине, причем задавали свои вопросы на украинском и русском языках. И вот каковы результаты – 83% опрошенных давали ответы на русском языке. То же показывают и отечественные социальные вопросы. Естественно, что Венецианская комиссии пишет о том, что у нас в стране с принятием закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ущемлены права русскоязычных граждан Украины. Если же мы говорим об Одессе, то можно утверждать, что здесь 96% разговаривают на русском языке. У нас приняли сегодня закон об образовании, и в нем записали, чтобы немедленно, уже в 2020 году закрыть в стране русские школы. А школы, в которых обучают на других европейских языках, например, румынском, болгарском или молдавском, должны прекратить свое существование к 2023 году. Я убежден в том, что чем сильнее давление со стороны государственного аппарата в отношении употребления языков, тем сильнее будет сопротивление общества. Очень плохо, когда принимается закон, а он не выполняется. Закон о полной украинизации не будет принят гражданами страны. И омбудсмен не сможет заставить пожилого человека, который всю жизнь говорил на русском, просить рецепт в аптеке на украинском. К представителям правоохранительных органов, если что-то случилось, тоже такой человек должен обращаться на украинском языке. А если это не так, то его оштрафуют за применение русского языка. Как вы себе это представляете? То есть, если человек не может изъяснится на украинском, тогда что? Не оказывать ему правовую помощь? Не дать лекарство? Как можно было внести в закон такие условия? Это все заранее невыполнимо. Как можно переводить школы на украинский язык, если семейным языком у многих является русский? Здесь заключено нарушение международных актов и решений комиссий по правам человека.

– А можно ли назвать более 90% населения Одессы, использующего русский язык, национальным меньшинством?

– Так у нас зафиксировано в законе. Если бы мы, когда принимали Конституцию, написали, что государственными языками в стране являются украинский и русский, а таких примеров, когда в стране функционируют с равными правами два и больше языков, в Европе достаточно, вот тогда мы могли бы говорить о равных правах граждан, и у нас не возникали бы «языковые проблемы». А так на «языковом вопросе» спекулируют, на этом некоторые политики строят предвыборную программу. Вспомним, что экс-президент базировал свою программу именно на лояльности по отношению к русскому населению, русскому языку. Теперь ситуация усугубляется. Венецианская комиссия состоит из представителей разных стран мира. Значит, мнение, которое эта правовая организация высказала, является мировым мнением, и к нему нельзя не прислушиваться. Нам надо вносить изменения в языковый закон. Надо вносить изменения в закон об образовании. В наших вузах, Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете, есть хороший опыт, которым мы готовы поделиться. Уже 12 лет наши студенты слушают лекции на тех языках, на которых им удобнее изучать предметы – на английском, немецком, французском, китайском, арабском, украинском, русском. В наши вузы приезжает очень много абитуриентов с Западной Украины. Они хотят быть успешными в жизни, а успех зависит от хорошего образования. Они выбирают наши вузы, но никогда за 22 года у нас не было проблем, на каком языке проводить занятия, все зависит от желания студентов. В свое время был принят всех устраивающий компромиссный закон «Об основах государственной языковой политики», автором которого я являлся. Этот закон успешно работал на протяжении пяти лет, и в нем были учтены интересы всех граждан страны. С одной стороны закон предусматривал развитие государственного языка – украинского. С другой – не ущемлял, а способствовал развитию языков национальных меньшинств, и русского в первую очередь. Закон «Кивалова-Колесниченко» высоко оценивали эксперты, он прошел все согласования, его признали соответствующим всем положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в него включили рекомендации, которые предложила Венецианская комиссия. Закон был отменен Конституционным судом, причем, не по причине качественных претензий, а по процедуре принятия, мол, за него не так проголосовали. Депутаты говорили, что за закон переголосуют. И переголосовали. Сделали такой подарок, одесситам в первую очередь. Теперь нужно вносить изменения в действующий закон, и мы готовы к этому, у нас есть новый разработанный законопроект, сделанный с учетом всех требований международных экспертов. Но необходимо, чтобы граждане страны, жители Одессы поднимали этот вопрос, говорили, писали требования в адрес официальных инстанций, только так, вместе мы можем добиться успеха, без поддержки общественности решение этого вопроса не сдвинется с места.

– Что Вы можете сказать о реформе в области образования, насколько в ней соблюдены международные нормы?

– Я считаю, что многое сделано неправильно и не пойдет на пользу развитию науки и образованию в Украине. Чтобы высшее образование в стране было успешным, осуществляло подготовку хороших специалистов, надо расширять, а не ущемлять автономию вузов. У нас недавно проходило собрание Совета ректоров вузов Одесского региона на базе Национального университета «Одесская юридическая академия», где обсуждался вопрос о внесении на государственном уровне изменений в систему образования. Ни один вуз Одессы не поддержал эту реформу. Административное давление никогда не приводит к положительным результатам. Например, в нарушение 53 статьи Конституции Украины, нашим вузам запрещают открывать структурные подразделения в других городах. У Национального университета «Одесская юридическая академия» есть Киевский институт интеллектуальной собственности и права, один из самых крупных в Украине, там учится более 1000 студентов. Согласно же законопроекту о реформе образования, нельзя открывать филиалы вузов в крупных городах Украины, то есть – в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе. Это же явное ущемление прав университетской автономии и Конституционный суд это признает.

– Какая помощь была оказана студентам колледжа Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после трагедии – пожара на Троицкой?

– В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете есть родственные специальности: гостинично-ресторанное дело, аудит, бухгалтерский учет, право. Мы предложили свою помощь сразу, понимая, что детям негде будет учится. Причем, предложили учится на тех же условиях, которые у них были в колледже, на бюджете и контракте. И преподавателей готовы взять на работу. Такая трагедия, 16 человек погибли, мы должны помогать. Наши студенты первыми пошли на станцию Переливания крови сдать кровь, и это правильно. Такая трагедия не должна больше повторится, надо сделать все, чтобы такого больше не случилось.

– Какие меры пожарной безопасности применены в строящейся Международной академической школе «Одесса»?

– Мы остановили все отделочные работы для того, чтобы предусмотреть все, что касается пожарной безопасности. Мы ведь начали строить школу пять лет назад, с тех пор нормы поменялись. Мы пригласили специалистов по установлению сигнализации, пожарной безопасности, теперь они обновляют систему так, чтобы ни у кого не возникло никаких опасений по этому поводу. Да, это стоит много денег, но мы это делаем.

– Как вы прокомментируете решения Европейского суда по правам человека в деле о люстрации?

– В 2014 году я был членом Венецианской комиссии, и мы рассматривали вопрос законопроекта о люстрации. Я тогда еще говорил, что нельзя допустить принятие этого закона. Приезжал и министр юстиции Украины, и его заместитель, обещали, что все пересмотрят, но нет, закон в Украине был принят, в обход всех норм о правах человека. Решения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, но к рекомендациям такого компетентного органа принято прислушиваться. У нас не прислушались. Тысячи человек пострадали от этого закона, среди них и достаточно молодые люди, которые еще не вышли на пенсии, работники правоохранительных органов. Тысячи опытных специалистов уволили с работы, хотя они работали, выполняя свои обязанности. Я говорил, нельзя закон принимать, Украина понесет ответственность, так и случилось. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет большие права, в том числе и налагать штрафные санкции. И вот теперь мы пожинаем плоды принятого закона. Известно, что по поводу неправомерных действий в соответствии Закона о люстрации, в ЕСПЧ с жалобами обратилось сразу пять человек, эти обращения были рассмотрены и все жалобы удовлетворены. И сегодня Украина будет выплачивать каждому, кто обратится в ЕСПЧ, огромные денежные средства, это будут миллионы из бюджета государства. Конституционный суд Украины четыре года ждали решения ЕСПЧ, а они могли принять свое, собственное решение. Побоялись. Зачем было доводить до решения Европейского суда? У нас нет денег, чтобы повысить зарплаты, пенсии, и при этом Украина будет выплачивать огромные деньги тем, кто обратился в ЕСПЧ и выиграл дело. Нужно опубликовать имена всех чиновников, кто в свое время принимал закон о люстрации, чтобы всем стало понятно, кто несет ответственность за сделанное.

– Как оцениваете эффективность судебной реформы?

– Можно сказать, что она похожа на закон о люстрации и будет иметь те же последствия. Если сегодня, например, из 100 человек работников судебной системы оставят 50, то уволенные могут обратиться в Европейский суд по правам человека, и Украина потом вынуждена будет выплачивать им компенсацию за вынужденный простой при этом суммы будут немаленькие. Надеюсь, что Конституционный суд на этот раз прислушается к мнению Венецианской комиссии и задумается о возможных последствиях.

– Не так давно Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили судьи Европейского суда по правам человека по правам человека. Планируете ли в свете новых решений ЕСПЧ еще раз провести подобную встречу?

– Мы ежегодно проводим подобные конференции и приглашаем на них судей Конституционного суда, судей Верховного суда. Так же, как и в прошлые годы, в мае 2020 года на базе Юридической академии состоится ставшая уже традиционной конференция. В нынешней, сложившейся в Украине ситуации важно, чтобы мы четко знали все решения ЕСПЧ, потому что сегодня решения ЕСПЧ являются нормой права для Украины, это записано у нас в Основном законе – Конституции. Юридическая академия бесплатно получает все решения ЕСПЧ, мы можем поделится документами со всеми, кому это нужно.

– Будут ли продолжены социальные программы, такие, как прием в Юридической клинике и многое другое?

– Безусловно, я буду также оказывать помощь своим согражданам, как и прежде. Более того, если я ранее мог предоставить людям только консультационную помощь, то теперь буду работать как адвокат, и могу принимать не только граждан Приморского района, но и всех, кому нужна будет консультация и моя помощь. Важно, чтобы одесситы знали, Юридическая клиника будет работать, одесситам будет и впредь оказана бесплатная юридическая помощь, я буду продолжать прием граждан два раза в месяц. Обязательно будут работать и другие наши социальные проекты. Очень важным является для меня строительство Международной академической школы «Одесса», и оно приближается к концу. Я знаю, одесситы будут гордиться такой современной школой, с отличными классами, спортивными комплексами, бассейнами. Здесь будут учиться дети из всех районов города, и получать не только светское, но и духовное образование, ведь при школе построено два храма, названных в честь преподобного Сергия Радонежского и апостола Иоанна Богослова. Что касается встреч у Ротонды, только недавно мы закончили субботние выступления в Городском саду. Но танцевальные занятия продолжаются, и те, кто хочет, могут приходить на занятия в танцевальный зал в Национальный университет «Одесская юридическая академия». Будут продолжены и бесплатные занятия в спортивных секциях для детей, песенные конкурсы «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря», которые очень полюбились одесситам. И я уверен, что новые направления обучения, которые открылись в Международном гуманитарном университете в этом году на факультете искусства и дизайна – «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра», будут востребованы, ведь Одесса – это город творческих людей. Не могу не вспомнить и о факультете кибербезопасности и информационных технологии НУ «ОЮА», мы набрали 200 человек в этом году, а значит профессия востребована молодыми людьми, это очень важно. Ведь успеха может добиться только тот, кто любит свое дело, отдает ему свою душу. Делать все, что ты умеешь и знаешь, приносить пользу – это является залогом успеха в жизни. Я хочу сказать слова благодарности одесситам, поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать процветания и благополучия вам и вашим семьям, и пусть Бог хранит вас.

– Спасибо за содержательную беседу. Мы тоже поздравляем Вас с наступающим Новым годом, желаем здоровья и процветания Вам и вашей семье, всех благ и успеха в начинаниях.

Записала Мария Макроусова