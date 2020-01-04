Сергей Кивалов поздравил сограждан со светлым праздником Рождества Христова!

Первая звезда, ярко засиявшая на вечернем небе, возвещает всем благую весть – Христос родился! С 6-го на 7-ое января Православная Церковь отмечает один из самых главных праздников в году – Рождество Христово. В этот день верующие вспоминают событие рождения во плоти Спасителя всего рода человеческого, событие настолько важное, что именно от него ведется современное летоисчисление.

Евангелие так повествует о дне появления на свет Богомладенца: в тот год по приказу императора все жители должны были явиться на место своего рождения для переписи населения. Дева Мария и Иосиф Обручник, которые проживали в небольшом галилейском городе Назарете, отправились в свой родной город Вифлеем. Далекая и трудная дорога к Давидовому городу лежала через горы и холмы. Святые Мария и Иосиф подошли к Вифлеему только под вечер, но из-за большого наплыва людей со всех окрестностей, дома и гостиницы в городе были заняты, поэтому супругам пришлось заночевать в пещере для стойла овец.

Именно там, в темную зимнюю ночь, когда все человечество было объято глубоким сном, и родился Сын Божий. Первой колыбелью Иисуса стали ясли с сеном, а первыми людьми, поклонившимися Царю неба и земли были пастухи, стоявшие на ночной страже у своего стада, которым явился Ангел Господень и возвестил о рождении Божественного Младенца. Узрев на небе яркую звезду, волхвы отправились за ее светом, чтобы поклониться и принести Дары Сыну Божьему – золото, ладан и смирну.

Со времени тех событий прошло уже более двух тысячелетий, но радость Рождества Христова по-прежнему объединяет миллионы верующих по всей планете. Праздничным Богослужением Христианская Церковь славит рождение Искупителя всех грехов рода человеческого. Вознося в этот наполненный чудесами день искреннюю молитву Господу, мы присоединяемся ко вселенской радости рождения Спасителя и приумножаем ее во сто крат.

Рождество Христово входит в число двенадцати важнейших церковных торжеств, это один из самых любимых семейных праздников, к которому одинаково тщательно готовятся в каждом доме. Эти светлые дни всегда пронизаны особой атмосферой доброй надежды, сердечной открытости, нежной заботы о ближних. Это связано с тем, что Родившийся Богомладенец Иисус, принес с Собою всю полноту благодати и любви для всего человечества. Никто не остался обделённым или лишенным участия в той радости, которую воспели ангелы в тиши Вифлеемской ночи.

Наступление Рождества начинают отмечать в Святвечер, когда все родные и близкие собираются вместе. С этим добрым праздником связано очень много замечательных традиций, одна из которых – просить прощения и прощать тех, на кого могли быть обиды. Это непременно нужно сделать именно в день Рождества Христова, когда душу переполняет истинная радость.

Дорогие друзья, пусть в светлый праздник Рождества исполнятся все ваши заветные мечты и благие чаяния, пусть Вифлеемская звезда своим благодатным светом озаряет ваш жизненный путь, а истинная рождественская радость сохранится в вашем сердце на протяжении всего года! Здоровья вам и вашим близким, добрых и отзывчивых людей на жизненном пути и множество поводов благодарить Бога за каждый прожитый день! Христос родился! Славим Его! — написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.