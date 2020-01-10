   В Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре открылась выставка детского рисунка «Рождественская звезда»

В Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре прошло торжественное открытие выставки и награждение победителей 25 Международного конкурса детского творчества «Рождественская звезда». Детские рисунки и удивительные по красоте работы юных и очень юных художников, выполненные в разных художественных техниках, радовали глаз родителей и гостей праздника. В этом юбилейном конкурсе приняли участие больше 2 тысяч детей из разных стран – Украины, Польши, США, Румынии, Болгарии. Акварель и гуашь, графика и витражи, композиции из разных материалов, игрушки и куклы – ребята постарались на славу, открыв для зрителей чистый мир своей души.

– Прежде всего хочу поздравить и выразить благодарность Его Высокопреосвященству Высокопреосвященному Агафангелу, митрополиту Одесскому и Измаильскому, Благодаря Его благословению вот уже 25 лет проходит наша выставка и ребята могут показать свои работы, открыть свой творческий мир. Огромное спасибо за то, что этот конкурс продолжает жить и работать, набирает силу, Галине Викторовне Лекаревой-Никитиной, – сказала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря матушка игуменья Серафима.

Финалистов конкурса отбирало авторитетное жюри во главе с членом Национального союза художников Украины, почетным работником культуры Украины Галиной Лекаревой-Никитиной.

Председатель жюри подчеркнула, что работы юных художников не остаются лишь в экспозиции в художественной галерее Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря, но и путешествуют потом по миру. Так произведения участников и победителей конкурса были выставлены в Верховной Раде Украины, ими любовались в Страсбурге, США, Болгарии.

– Этот конкурс – проводник добра и благословения детской души для всех, ведь художественные работы ребят видят многие люди в разных странах мира. В сегодняшнем праздники творчества приняли участие и самые маленькие, и они обязательно получат свои награды, – подчеркнула председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

Действительно, гордым обладателем специального приза стала Настя Иванкова, 4,5 лет, такой же приз вручили и пятилетней Машеньке Поповой.

Призы, награды, грамоты – самое малое, что получили финалисты 25 конкурса «Рождественская звезда». Они почувствовали себя творцами целой Вселенной, в которой царит добро и радость Рождественских праздников.