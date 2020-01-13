Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

Айкитэдо – универсальная современная система самообороны, синтез японских боевых искусств, в основе которой различные стили. Этот вид восточных единоборств зародился и получил развитие в нашем городе 15 лет назад. 16 ноября Всемирная организация айкитэдо отметила юбилейную дату. На протяжении многих лет развитию этого вида спорта в нашем регионе содействовал Национальный университет «Одесская юридическая академия». В знак благодарности за поддержку Президент университета, почетный гражданин Одессы Сергей Васильевич Кивалов был принят во Всемирную организацию айкитэдо в качестве почетного члена. Почетный черный пояс степени 1-й дан и свидетельство о членстве ему вручил основатель и глава Всемирной организации Айкитэдо Анатолий Матюнен.

С Национальным университетом «Одесская юридическая академия» мы дружим и сотрудничаем уже очень давно. На базе юридической академии уже было проведено достаточно много различных мероприятий: учебно-аттестационных семинаров, несколько семинаров памяти Любови Матюненой и другие мероприятия. В прошлом году на базе Объединенного высшего профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» был открыт новый клуб «Warrior», который очень хорошо оборудован, имеет современное покрытие, и сейчас там идет активный набор детей от 7 лет и старше, а также юношей, девушек и взрослых, в том числе и студентов. У нас большие планы, и, будем надеяться, что мы будем и дальше дружить и сотрудничать,

- отметил Анатолий Матюнен.

Клуб «Warrior», что в переводе означает «Воин», стал совместным детищем Национального университета «Одесская юридическая академия» и Всемирной организации айкитэдо. Здесь преподают традиционные системы восточных единоборств, систему самообороны и рукопашный бой.

То, что мы сегодня развиваем в нашей области и нашем городе этот вид спорта – это почетно, и, самое главное, что это нужно. Спорт является одним из самых главных элементов в воспитательной работе. Это всегда приносит пользу и делает из нашей молодежи хороших специалистов. Дети, молодые люди должны ежедневно заниматься каким-то видом спорта, заниматься творчеством, иначе молодой человек может найти себе какое-то другое занятие, которое будет чревато для нашего общества. Поэтому я буду всячески поддерживать Вас в ваших начинаниях и способствовать тому, чтобы развивать этот вид спорта и спорт в целом. Потому что – это здоровье, это движение, а движение – это настоящая жизнь,

- отметил Сергей Кивалов.

Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет имеют наиболее развитую спортивную инфраструктуру среди вузов. На университетских спортивных площадках, залах и стадионах имеют возможность заниматься не только студенты, но и все жители города. Также проводятся соревнования по различным видам спорта как национального, так и международного масштаба.

Сергей Васильевич поддерживает не только нашу организацию, он поддерживает многие организации, ассоциации, клубы, которые развивают спортивные единоборства, другие виды спорта. И все знают о том, что в Одессе на базе университета находится один из лучших спортивных комплексов, где можно проводить различные мероприятия, соревнования. Это очень удобно, и для самих студентов созданы прекрасные условия для занятий,

- добавил Анатолий Матюнен.

Совместная работа Национального университета «Одесская юридическая академия» и Всемирной организации айкитэдо продолжается, и уже намечены грандиозные планы на текущий год. Как рассказал Анатолий Матюнен, 8 и 9 августа спорткомплекс Юракадемии примет Международный фестиваль боевых искусств, приуроченных к 55-летию сотрудничества городов-побратимов Одессы и Иокогамы. Мероприятие пройдет при поддержке Одесского городского совета, Национального университета «Одесская юридическая академия» и Консульства Японии в Украине. В празднике примут участие звезды Голливуда, а также лучшие спортсмены из Украины и Европы. Кроме того, в ближайшее время будет проведена серия бесплатных семинаров по самообороне для учащихся школ города Одессы и Одесской области.