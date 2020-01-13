Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

Айкитэдо – универсальная современная система самообороны, синтез японских боевых искусств, в основе которой различные стили. Этот вид восточных единоборств зародился и получил развитие в нашем городе 15 лет назад. 16 ноября Всемирная организация айкитэдо отметила юбилейную дату. На протяжении многих лет развитию этого вида спорта в нашем регионе содействовал Национальный университет «Одесская юридическая академия». В знак благодарности за поддержку Президент университета, почетный гражданин Одессы Сергей Васильевич Кивалов был принят во Всемирную организацию айкитэдо в качестве почетного члена. Почетный черный пояс степени 1-й дан и свидетельство о членстве ему вручил основатель и глава Всемирной организации Айкитэдо Анатолий Матюнен.
Клуб «Warrior», что в переводе означает «Воин», стал совместным детищем Национального университета «Одесская юридическая академия» и Всемирной организации айкитэдо. Здесь преподают традиционные системы восточных единоборств, систему самообороны и рукопашный бой.
Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет имеют наиболее развитую спортивную инфраструктуру среди вузов. На университетских спортивных площадках, залах и стадионах имеют возможность заниматься не только студенты, но и все жители города. Также проводятся соревнования по различным видам спорта как национального, так и международного масштаба.
Совместная работа Национального университета «Одесская юридическая академия» и Всемирной организации айкитэдо продолжается, и уже намечены грандиозные планы на текущий год. Как рассказал Анатолий Матюнен, 8 и 9 августа спорткомплекс Юракадемии примет Международный фестиваль боевых искусств, приуроченных к 55-летию сотрудничества городов-побратимов Одессы и Иокогамы. Мероприятие пройдет при поддержке Одесского городского совета, Национального университета «Одесская юридическая академия» и Консульства Японии в Украине. В празднике примут участие звезды Голливуда, а также лучшие спортсмены из Украины и Европы. Кроме того, в ближайшее время будет проведена серия бесплатных семинаров по самообороне для учащихся школ города Одессы и Одесской области.