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  • Дата: Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44

Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

Айкитэдо – универсальная современная система самообороны, синтез японских боевых искусств, в основе которой различные стили. Этот вид восточных единоборств зародился и получил развитие в нашем городе 15 лет назад. 16 ноября Всемирная организация айкитэдо отметила юбилейную дату. На протяжении многих лет развитию этого вида спорта в нашем регионе содействовал Национальный университет «Одесская юридическая академия».  В знак благодарности за поддержку Президент университета, почетный гражданин Одессы Сергей Васильевич Кивалов был принят во Всемирную организацию айкитэдо в качестве почетного члена. Почетный черный пояс степени 1-й дан и свидетельство о членстве ему вручил основатель и глава Всемирной организации Айкитэдо Анатолий Матюнен.

Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

С Национальным университетом «Одесская юридическая академия» мы дружим и сотрудничаем уже очень давно. На базе юридической академии уже было проведено достаточно много различных мероприятий: учебно-аттестационных семинаров, несколько семинаров памяти Любови Матюненой и другие мероприятия. В прошлом году на базе Объединенного высшего профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» был открыт новый клуб «Warrior», который очень хорошо оборудован, имеет современное покрытие, и сейчас там идет активный набор детей от 7 лет и старше, а также юношей, девушек и взрослых, в том числе и студентов. У нас большие планы, и, будем надеяться, что мы будем и дальше дружить и сотрудничать, 
- отметил Анатолий Матюнен.

Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

Клуб «Warrior», что в переводе означает «Воин», стал совместным детищем Национального университета «Одесская юридическая академия» и Всемирной организации айкитэдо. Здесь преподают традиционные системы восточных единоборств, систему самообороны и рукопашный бой.

То, что мы сегодня развиваем в нашей области и нашем городе этот вид спорта – это почетно, и, самое главное, что это нужно. Спорт является одним из самых главных элементов в воспитательной работе. Это всегда приносит пользу и делает из нашей молодежи хороших специалистов. Дети, молодые люди должны ежедневно заниматься каким-то видом спорта, заниматься творчеством, иначе молодой человек может найти себе какое-то другое занятие, которое будет чревато для нашего общества. Поэтому я буду всячески поддерживать Вас в ваших начинаниях и способствовать тому, чтобы развивать этот вид спорта и спорт в целом. Потому что – это здоровье, это движение, а движение – это настоящая жизнь, 
- отметил Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет имеют наиболее развитую спортивную инфраструктуру среди вузов. На университетских спортивных площадках, залах и стадионах имеют возможность заниматься не только студенты, но и все жители города. Также проводятся соревнования по различным видам спорта как национального, так и международного масштаба.

Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

 

Сергей Васильевич поддерживает не только нашу организацию, он поддерживает многие организации, ассоциации, клубы, которые развивают спортивные единоборства, другие виды спорта. И все знают о том, что в Одессе на базе университета находится один из лучших спортивных комплексов, где можно проводить различные мероприятия, соревнования. Это очень удобно, и для самих студентов созданы прекрасные условия для занятий,
 - добавил Анатолий Матюнен.

Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо

Совместная работа Национального университета «Одесская юридическая академия» и Всемирной организации айкитэдо продолжается, и уже намечены грандиозные планы на текущий год. Как рассказал Анатолий Матюнен, 8 и 9 августа спорткомплекс Юракадемии примет Международный фестиваль боевых искусств, приуроченных к 55-летию сотрудничества городов-побратимов Одессы и Иокогамы. Мероприятие пройдет при поддержке Одесского городского совета, Национального университета «Одесская юридическая академия» и Консульства Японии в Украине. В празднике примут участие звезды Голливуда, а также лучшие спортсмены из Украины и Европы. Кроме того, в ближайшее время будет проведена серия бесплатных семинаров по самообороне для учащихся школ города Одессы и Одесской области.

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Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
Сергей Кивалов стал почетным членом Всемирной организации Айкитэдо
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