Сергей Кивалов: «Наша сила – в единстве!»

«Наша сила – в нашем единстве!» – это высказывание наилучшим образом передает суть сегодняшнего государственного праздника. Начиная с 22 января 1999 года в нашей стране на официальном уровне отмечается День Соборности Украины. Эта памятная дата увековечила собой важнейшую веху в истории нашего государства – провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Судьбоносный документ был провозглашен на Софиевской площади в Киеве 22 января 1919 года, а годом ранее в эту же самую дату произошло еще одно значимое событие в истории украинского народа – подписание Четвертого Универсала Центральной Рады, которым провозглашалась полная независимость Украинской Народной Республики. В день, историческое значение которого действительно сложно переоценить, спустя более ста лет, украинцы вновь демонстрируют свое стремление к единству, когда совсем незнакомые друг другу люди в разных областях Украины берутся за руки, образовывая живые цепи.

Крепкую сплоченность также демонстрируют многотысячные коллективы ведущих вузов страны – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, где обучаются представители всех без исключения регионов. Молодые люди из Восточной, Западной, Центральной Украины помогают и поддерживают друг друга на пути к профессиональному становлению.

Дорогие друзья, лишь взяв инициативу в свои руки, мы сможем построить в Украине единое соборное и сильное государство, которым по праву будут гордиться наши дети и внуки! Ведь именно сейчас настало время объединиться ради мира и ради нашего будущего! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.